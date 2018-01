ISTEKAO ULTIMATUM Tromblon odustao od invazije veterana na Piranski zaljev. Organizira regatu

Foto: Pixsell/Patrik Macek/Duško Jaramaz

ISTEKAO JE ultimatum koji su veterani dali premijeru Plenkoviću oko problema u Piranskom zaljevu.



Kako je i naglasio, Petar Janjić Tromblon poslao je medijima pismo u kojem otkriva kako će brodove u Piranski zaljev poslati 3. veljače u 10 sati. Ali, napominje, radi se o "regati za mir".



>> Tromblon za Index: Akcija će biti veća nego što sam očekivao

Njegovo pismo prenosimo u cijelosti:



"Kao hrvatski branitelj i građanin Hrvatske koji već dugo vremena prati nerazumnu komunikaciju i neodgovorno diplomatsko i međudržavno ponašanje oba dvije Vlade, Hrvatske i Slovenije, pokrenuo sam akciju kojom želim ubrzati rješavanje ovog graničnog problema.

Shodno tome planirao sam izvesti akciju zajedništva hrvatskih branitelja, ribara, intelektualaca i svih drugih razumnih ljudi sa strane Republike Hrvatske a tako i sa strane Republike Slovenije, koji bi svojim zajedništvom upozorili, istaknuli i na koncu zahtijevali hitno rješavanje ove iznimno važne, opasne i nepotrebne problematike za rješavanje konflikata oko neriješenih pitanja državne granice između Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Mišljenja sam da civilno društvo iz svih segmenata društva obadvije naše prijateljske zemlje moraju poduzeti adekvatne korake kako bi pokušale u što je bržem vremenskom periodu dovesti za stol naše dvije vlade u cilju žurnog dogovora i rješavanja ovoga po budućnost Hrvatske važnoga političkog problema.

Jalovost i neodgovornost

Siguran sam da je svima dobro poznato koji su uzroci, a sada i posljedice ove komunikacijske jalovosti i neodgovornosti, a slobodan sam reći i bezobrazluka u komunikaciji sa obadvije strane, iz kojih su proizašle, a i producirat će se mnogostruki problemi koji će se odraziti na hrvatske i slovenske građane. Važno je istaknuti da je hrvatski i slovenski narod uvijek bio prijateljski narod, da nas veže i slična tradicijska povijest, obiteljske veze, gospodarske veze, te imovinsko-pravne veze.

Svjedoci smo i vrlo kulturnog i prijateljskog ponašanja slovenskih ribara u odnosu na hrvatskoga ribara, u ovim danas problematičnim vremenima. Svjedoci smo i nezadovoljstva cjelokupnog hrvatskog i slovenskog pučanstva prema stavovima pojedinaca iz političkog života slovenskog i hrvatskog vodstva. To su sve razlozi koji nas obvezuju kao razumno civilno društvo na djelovanje za dobrobit obadva naroda i žurno rješavanje ovoga nepotrebnog ali velikog državnog problema.

Stoga sam kao inicijator pokrenuo humanu akciju, akciju apela, akciju za mirno i brzo rješavanje ovoga problema pod nazivom „Regata za razum- Piranski zaljev-Savudrijska vala“, koja će se dogoditi 03.02.2018. s početkom u 10 sati u Umagu.

Kako sam pokrenuo ovu akciju prije pet dana te ostavio dovoljno prostora za dogovor naše Vlade sa Vladom Republike Slovenije oko dogovora za konkretnim sastankom na kojem bi se dogovorila konstantnost pregovaranja do završetka i potpisivanja konačnog međudržavnog bilateralnog sporazuma oko naših granica, to se nije dogodilo i slijedom toga krećem sa organizacijom „Regata za razum- Piranski zaljev-Savudrijska vala“.

"Regata za razum"

Ovo je program i plan događanja akcije apela za mirno i žurno rješavanje, koja je sada u fazi organizacije, a koja će u svojoj sadržajnosti imati mogućnosti i nadogradnje svojega programa kako bi sama akcija apela za mirno rješavanje dobila na kvaliteti i snazi sa svojim zahtjevima uz sudjelovanje najvećih osoba civilnog društva iz obadvije države. Do danas su me kontaktirali građani iz cijele Domovine (preko 300 osoba, pripadnika hrvatskih branitelja, ribara, vlasnika plovila iz Dalmacije i Istre, intelektualaca i svih drugih dobronamjernih, svjesnih i razumnih građana Republike Hrvatske), koji bi isploviti brodovima prema Savudrijskoj vali tj. Piranskom zaljevu. S obzirom da su se javili vlasnici plovila od Splita, Murtera, Šibenika, Zadra i drugih obalnih gradova te i sa naših otoka i sa kopna, smatrao sam da bi to bio veliki trošak i veliki rizik jer se ne zna kakvo bi bilo vrijeme za plovidbu jer se nalazimo u zimskom periodu. Stoga sam donio odluku da organiziram velike turističke brodove koji bi nas vozili po Savudrijskoj vali.

Napominjem da su mi se javili prijatelji koji vode braniteljske udruge i navijačke udruge koje će se pridružiti ovoj regati. Ovo je sada i javni poziv svim civilnim udrugama koje se žele uključiti u ovom mirnom prosvjedu te me mogu kontaktirati na mob: 095/900 7353, te na mail: tromblon.vukovar@gmail.com.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Objavio detaljan program

Program je slijedeći: Sve udruge organizirane i najavljene dolaze autobusima u Umag na rivu gdje će biti mjesto ukrcaja s početkom u 10 sati. Cijena ulaznice za brod je 50 kuna po osobi. U slučaju loših vremenskih uvjeta za dan 03.02.2018. put se pomiče za 04.02.2018. godine. Brodovi će se kretati do danas međunarodno priznatom morskom granicom između Republike Hrvatske i Republike Slovenije gdje će u sredini Savudrijske vale-Piranskog zaljeva u hrvatskim teritorijalnim vodama, svaka Udruga pustiti u more vijence za sve poginule i nestale branitelje Republike Hrvatske. Na brodovima će se održati počasna minuta šutnje a nakon nje oglasiti će se brodske sirene. Sudionici regate apela za mirno rješavanje nosit će hrvatske državne zastave, zastave svojih gradova i udruga. Svi koji su najavili dolaskom svojim brodicama su dobro došli.

Nakon plovidbe Savudrijskom valom u trajanju od 60-tak minuta slijedi povratak u Umag gdje bi se dogodila prigodna svečanost uz domjenak u organizaciji branitelja grada Trogira (pečena riba na gradele). Planirano je podizanje bine sa koje bi se istaknuli zahtjevi i održali govori eminentnih znanstvenika, povjesničara, predstavnika braniteljskih udruga, hrvatskih ribara i predstavnika istarskih civilnih udruga. Sa toga mjesta poslati će se zajednički zahtjev Vladi Republike Hrvatske potpisan od svih gore navedenih institucija i osoba za žurno, pravedno i po međunarodnim zakonima rješavanje ovoga međudržavnoga graničnog problema, a za dobrobit obadvije države i obadva naroda.

"Ovo je humana akcija"

Ova humana akcija organizirana je, nadasve i kao akcija upozorenja za još veće probleme koji će se svakako dogoditi u budućnosti ako se u hitnom postupku između dvije države, ne dogovore.

Građani i Slovenije i Republike Hrvatske imaju pravo, a i moraju poduzeti ovakve korake, jer ti isti političari sa ovakvim ponašanjem produciraju zaustavljanje progresivnih i naprednih procesa za obadvije države koji koče razvoj i međuljudske odnose u cjelini. Očekujem odgovor za sudjelovanje od naših prijatelja intelektualaca iz Slovenije na čelu sa Romanom Leljakom i predsjedništva braniteljske krovne udruge za Sloveniju (Zvezo veteranov vojne za Slovenijo). Sa hrvatske strane sudjelovati će znanstvenici i intelektualci koje će organizirati prof.dr. Josip Jurčević. Jučer sam razgovarao te poslao pismo hrvatskim ribarima, (gosp. Danilo Latin), koji bi se trebali očitovati o sudjelovanju.



Naglašavam da je ovo mirna akcija te ovim putem upozoravam slovensku policiju da nas ne ometa u odavanju počasti i pijeteta poginulim hrvatskim braniteljima te da će narušavanjem teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske nedozvoljenim ulaskom u hrvatsko more te nasrtajem i provokacijom ovoj organiziranoj akciji, snositi odgovornosti za sva možebitna neželjena i ne planirana događanja.

S poštovanjem i nadom da ćete se pridružiti ovoj humanoj akciji za razum te da ćemo zajedničkim nastojanjima ubrzati i primorati naše političare da konačno ozbiljno sjednu za stol i riješe ovaj opasni problem po sudbinu naše Domovine, naših ribara i budućnosti naše djece.

Pukovnik u miru, Petar Janjić Tromblon"

Od "zaštite granice" do mirne regate



Priča o veteranima koji planiraju poslati brodove u Piranski zaljev ako vlada ne pokrene razgovore sa Slovenijom i ne riješi probleme ribara prvi put se pojavila prošle srijede, kada je na jednom ekstremno desnom portalu objavljeno pismo Tromblona premijeru Plenkoviću i vladi. Tromblon je vladi tada dao rok od 72 sata da riješe problem, ali je taj rok u petak produljio do danas.



U razgovoru za Index Tromblon je danas najavio kako će "akcija biti veća nego što je očekivao", ali nije htio otkriti detalje.



"Ja sam napravio veliku organizaciju, još veću nego što sam planirao, što se toga tiče... Ne odustajem od zahtjeva, ni slučajno", kazao je Tromblon u razgovoru za Index.

>> Veterani prijete: Dajemo Plenkoviću 72 sata da riješi problem sa Slovenijom ili ćemo mi



>> Veterani produžili ultimatum Plenkoviću do ponedjeljka



Veterani su, čini se, ublažili stav te sada govore da će cijela akcija zapravo biti "mirna regata". Podsjetimo, u ultimatumu koji su poslali Plenkoviću u srijedu stajalo je da će brodovima "zaštititi hrvatsku morsku državnu granicu sa Slovenijom od nezakonitog upada tuđe policije u hrvatske teritorijalne vode".



Janjić je u svom ultimatumu navodio i da će, ako premijer ne ispuni njegove zahtjeve, "osigurati neometano ribarenje hrvatskom ribaru iz Istre kako bi mogao neometano izlovljavati ribu te tako prehranjivati svoju obitelj".



"Onda ćemo mi doći sa sto brodica. Ja sam u stanju dovesti 100 čamaca s Dunava, Save i Drave, pa ćemo mi tamo ploviti i volio bih vidjeti tko će nas zaustaviti, tko će nas tamo kazniti. Pa ćemo vidjeti koji će slovenski brod prijeći u hrvatske vode", prijetio je Tromblon.