IZBOR ČITATELJA INDEXA Ivan Đikić je pozitivac 2017., a najomraženija je Maja Šupe

POZITIVAC godine, barem što se tiče čitatelja Indexa koji su sudjelovali u našem godišnjem izboru, znanstvenik je Ivan Đikić.



To smatra 8,1 tisuća ljudi, koliko je u našem izboru Đikić skupio glasova.



Đikić već godinama gradi izuzetno uspješnu znanstvenu karijeru u inozemstvu.



Tim znanstvenika na čelu s ovim poznatim hrvatskim molekularnim biologom, što je možda najsažetiji opis Đikićeva posla, u svibnju je u prestižnom časopisu Nature Microbiology objavio istraživanje koje je otkrilo nove signalne putove koji blokiraju infekciju Salmonelom, što bi moglo omogućiti liječenje bolesti uzrokovanih tom opasnom bakterijom. No taj je ugledni hrvatski znanstvenik, član slavne njemačke akademije Leopoldine, u 2017. naslovnice medija punio ne samo svojim znanstvenim dostignućima, već i svojim angažmanom u borbi za znanstvenu izvrsnost i čestitost.



Naime, Đikić je višekratno prosvjedovao zbog odnosa vlasti prema problemu plagijata u akademskoj zajednici. Njegova borba kulminirala je uvredama nekih sveučilišnih i političkih moćnika, među kojima je bio i sam premijer Plenković, a potom i njegovom odlukom da se kao znanstvenik povuče iz Hrvatske u kojoj je radio na više projekata, od kojih je neke vrlo izdašno financirao. Čitatelji Indexa proglasili su ga najpozitivnijom osobom i u 2016. godini.

Hrabri vatrogasci na drugom mjestu



Na drugom mjestu pozitivaca koji su obilježili Hrvatsku 2017. godine ne nalazi se osoba nego skupina. To su naši vatrogasci. Oni su u sezoni velikih požara, koji su u 2017. u više navrata zaprijetili naseljima, pokazali fascinantnu požrtvovnost unatoč činjenici da im je nerijetko nedostajalo čak i osnovne opreme i infrastrukture, a osobito podrške državnih i lokalnih vlasti. Zahvaljujući njima u ljetnim šumskim požarima nitko nije teže stradao. Ozlijeđeni su uglavnom bili oni sami. Vatrogasci su skupili 7000 vaših glasova.



Top 3 zatvara Huanito Luksetić s 4,3 tisuće glasova. Ovaj stanovnik Brega kraj Rijeke boluje od multiple skleroze, a ove je godine postao simbolom borbe za dekriminalizaciju medicinske marihuane, a ujedno i simbolom besmislenih zakona. On je 2014. uhićen zbog posjedovanja 11 stabljika marihuane koju je, kako tvrdi, uzgajao za vlastite potrebe. Od tada kreće njegova borba s hrvatskim zdravstvenim i pravosudnim sustavom. On je u medijima i na sudu nastojao dokazati da oboljeli od nekih teških bolesti čije simptome ublažava medicinska marihuana u Hrvatskoj nisu imali drugog izbora nego uzgajati je sami jer je bila zabranjena. Njegov aktivizam potaknuo je osnivanje Povjerenstva za medicinsku marihuanu, a nedugo nakon toga ona je 2015. regulirana. No i danas je još uvijek previše skupa i nedostupna. Unatoč svjedočenju liječnika prema kojem je Huanitu marihuana doista pomagala, te nepostojanju dokaza da je ikada ikome prodao i jedan gram, u studenom je osuđen na drakonsku kaznu od dvije godine zatvora.

Čitatelji Indexa vole znanstvenike i inovatore



Do desetog mjesta poredali su se poduzetnik i inovator Mate Rimac (3,5 tisuće glasova), mladi inovator pametnih klupa Ivan Mrvoš (2,6 tisuća glasova), Nenad Bakić (2,5 tisuća glasova), znanstvenica Iva Tolić (2,3 tisuće), maturant i mladi inovator Albert Gajšak (1,6 tisuća glasova), znanstvenica s Instituta Ruđer Bošković Ana Sunčana Smith (1,4 tisuće glasova) te Gordan Lauc, osnivač i predsjednik uprave Genosa, vodećeg privatnog znanstveno-istraživačkog laboratorija u Hrvatskoj koji je skupio 1,4 tisuće vaših glasova.



Od srca čestitamo svim Indexovim pozitivcima i želimo im puno sreće u daljnjem radu.

Maja Šupe je negativka godine, Košić drugi



A mi se prebacujemo na onaj tužniji dio Hrvatske 2017. godine.





Negativac godine u Hrvatskoj 2017. godine, smatraju čitatelji Indexa, šibenska je sutkinja Maja Šupe. Njoj je glas dalo 11,2 tisuće čitatelja.Sutkinja šibenskog Županijskog suda koja je oslobodila Tomislava Horvatinčića ostat će upamćena kao slika hrvatskog pravosuđa u 2017. godini. Povjerovala je u Horvatinčićevu tezu o sinkopi i na slobodu pustila čovjeka koji je svojim gliserom skrivio smrt dvoje ljudi na moru. O Horvatinčiću nije rekla niti jednu negativnu riječ, ali zato jest o novinarima koji su pratili suđenje - čisto da se zna što su joj prioriteti.Na drugom mjestu, zahvaljujući svojim redovitim medijskim ispadima, našao se biskup Vlado Košić. Teško je uopće pobrojati sve kontroverzne izjave biskupa od kojeg se vrh Crkve u Hrvata uporno ne ograđuje. Košić je, primjerice, blizak s osuđenim ratnim zločincem Darijom Kordićem, a na kraju godine otkrio je kako baš voli vojnu terminologiju. Ovaj uhljeb koji na račun poreznih obveznika, vjernika i nevjernika, živi prilično lagodnim životom, ljude koji odlaze u inozemstvo u potrazi za boljim životom nazvao je dezerterima.Česta meta Košićevih propovijedi i ove su godine bili homoseksualci. Uz to, ustvrdio je da je ustaštvo bila "obrana Hrvatske", a kad je policija privela desne ekstremiste na čelu s Markom Skejom, zatražio je ostavku ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, a vlast je zbog tog čina nazvao "protuhrvatskom". Košić je skupio 9,2 tisuće vaših glasova.Treće mjesto zauzima Tomislav Horvatinčić. Za njega ste glasali 7,6 tisuća puta. On je ove godine nepravomoćno oslobođen optužbe za smrt talijanskog bračnog para na koje je 2011. godine naletjela njegova jedrilica. Oslobodila ga je Maja Šupe, pogledaj pod broj jedan.

Vrdoljak i Saucha omraženiji od Kolinde i Todorića



Ostatak ljestvice, uz iznimku Ivice Todorića koji se našao na 11. mjestu najnegativnijih osoba u Hrvatskoj 2017. godine, redom čine političari.



Četvrti je stari i novi predsjednik lažljivog HNS-a - Ivan Vrdoljak. Prvo nas je sve mjesecima lagao kako nema šanse da idu u koaliciju s HDZ-om, a onda su otišli i spasili "Titanik vladu", kako je nemaštovito Vrdoljak mjesecima nazivao koaliciju ili suradnju, kako vam drago, HDZ-a i Mosta. Vrdoljak je skupio 6,8 tisuća vaših glasova, tek stotinjak više od premijera Andreja Plenkovića koji se našao na petom mjestu ove ljestvice.



Šesto mjesto zauzima najveći politički trgovac u saboru - Tomislav Saucha. Bio je Milanovićeva desna ruka, jedan od SDP-ovih lavova. A onda je stigla afera Dnevnice i Sauchina kola krenula su nizbrdo. U rijetko viđenom činu političke izdaje, Saucha je prvo svojom rukom spasio ministra financija Zdravka Marića, a potom postao vjerni Plenkovićev vazal. Od vrha SDP-a do poslušnika HDZ-a, to je priča o Sauchi u godini na izmaku. Za Sauchu kao najvećeg negativca glasalo je 6,4 tisuće ljudi, znatno više negoli je dobio glasova na izborima.



Na sedmom mjestu našla se predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je 5,2 tisuće vaših glasova zaslužila brojnim gafovima i mini skandalima. Od poziranja ispred ograde Bijele kuće gdje je najavljivala da će Hrvatska sukreirati američku vanjsku politiku, preko guranja da bi stajala pored Trumpa, pa do brojnih gafova u Hrvatskoj - ne čudi zašto se Kolinda našla visoko na ovoj ljestvici. No, valja napomenuti, krajem godine uputila je nekoliko značajnih kritika na račun vlade i tako najavila borbu za drugi mandat na Pantovčaku. U tom će smislu biti jako zanimljivo pratiti Kolindu 2018. godine.



Ministar zdravstva Milan Kujundžić cijelu je godinu proveo - sliježući ramenima na katastrofalnu situaciju u hrvatskom zdravstvu. To mu je bilo dovoljno za osmo mjesto najvećih negativaca, a skupio je 5,1 tisuću glasova. Ostat će upamćen njegov suludi plan da rupu u zdravstvenom proračunu popuni novim porezom na mobitele, ali i "rješavanjem" slučaja teško bolesne djece kojoj trebaju skupi lijekovi osnivanjem fonda u koji će građani donirati novac, a Kujundžićevi ljudi odlučivati kome će od bolesne djece biti kupljeni lijekovi, a kome neće.

Od devetog do trinaestog mjesta, jer ovakav izbor jednostavno nismo mogli svesti na deset imena, poredali su se ministrica demografije Nada Murganić, ministar brantelja Tomo Medved, propali poduzetnik Ivica Todorić, koji je godinama držao većinu medija i političara u šaci da bi na kraju pobjegao u London, vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak, te na 13. mjestu često nervozni ministar obrane Damir Krstičević.