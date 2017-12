IZBOR ČITATELJA INDEXA Uhljeb godine je bahati šef smetlišta, druga HDZ-ova posrnula kraljica

Foto: 123rf, Index

PRIJE nekoliko dana zamolili smo vas da odaberete uhljeba godine. Konkurencija je bila žestoka, kandidata nije nedostajalo, a nečasnu titulu odnio je Mladen Jozinović, bivši direktor smetlišta u Piškornici koji je sam sebi isplatio milijunske bonuse.



Na našu anketu odgovorilo je 13.1 tisuća čitatelja, a Jozinović je osvojio 24 posto glasova. Dakle, gotovo četvrtinu.



Pa samo kratko podsjetimo tko je Mladen Jozinović i kako je došao do ove titule.



Afera oko smetlišta u Piškornici buknula je ove jeseni kad se ustanovilo da je direktor tog smetlišta Mladen Jozinović sam sebi, ničim izazvan, isplatio milijun kuna bonusa.



Da pojasnimo u jednoj rečenici: Direktor javne tvrtke, koji ionako iz džepova poreznih obveznika zarađuje 18 500 kuna mjesečno, po principu "sam svoj uhljeb", koristi svoju tvrtku kćer kako bi sebi isplaćivao dodatnu mjesečnu plaću od 10 tisuća kuna, zajedno s bonusom od milijun kuna. I to samo u jednoj godini.



Jednostavno da jednostavnije ne može biti.



"Ja sam imao pravo na taj novac. Evo, sada nisam došao s odvjetnicima, ali sam se s njima konzultirao. Sve je napravljeno u skladu s propisima. Molim da se razrješenje ne oduži, da se mogu prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Imam obitelj i djecu, i ja moram od nečega živjeti", pisao je Jozinovićeve riječi Podravski.hr pozivajući se na riječi jednog sugovornika koji je prisustvovao sjednici na kojoj su bili župani Radimir Čačić, Željko Kolar, Matija Posavec i Darko Koren te načelnik Koprivničkog Ivanca Mario Švegović.



Priča o smeću u Piškornici još nije blizu kraju, o tome će sigurno govoriti i u 2018. godini. Tamo je nedavno upao i USKOK. Nismo optimistični, ali ovdje se čak čini i da bi bahati Jozinović mogao izvući deblji kraj.



Na sjednici Nadzornog odbora Piškornice krajem studenoga 2017. odlučeno je kako direktor mora vratiti ne samo milijunski bonus, već i davanja koja je državi na taj iznos platila tvrtka - što iznosi oko milijun i pol kuna. No, za konačni epilog ovog slučaja morat ćemo pričekati. Znate, Jozinović je sve radio po zakonu. U Hrvatskoj, to je opće poznato, svi sve rade po zakonu.



Što će se dalje događati, ostaje za vidjeti.

Josipa Rimac na drugom mjestu





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

No, vratimo se izboru Indexovih čitatelja.Na drugom mjestu našla se HDZ-ova posrnula kninska kraljica Josipa Rimac.Nakon što je do nogu potučena na izborima u Kninu, a u HDZ-u ostala bez glavnog zaštitnika Tomislava Karamarka, Josipi Rimac prijetila je bojazan da će za život morati nešto konkretno raditi. Nakon što je šefovanje jednim od najsiromašnijih gradova u zemlji zamijenila mjestom desne ruke Tomislava Karamarka, Rimac se nakon dolaska Plenkovića i fijaska na izborima u Kninu našla - nigdje.No, ako se našla, ne znači da se nije snašla. Poput druga Tita na Neretvi, HDZ-ovci ne zaboravljaju svoje pale drugove.Josipa Rimac je, da zaključimo, u rujnu uhljebljena u fotelji državne tajnice u Ministarstvu uprave.HDZ se, naime, za svoje ljude uvijek pobrine, pa makar se radilo i o političkim leševima. Cijenu zbrinjavanja će, naravno, platiti porezni obveznici.Rimac je dobila 18 posto glasova.Na trećem mjestu našao se HRAST-ov čelnik i najpoznatiji hrvatski nemasturbator Ladislav Ilčić. Njegova stranka je u sabor ušla samo zahvaljujući političkoj trgovini s HDZ-om, a Ilčić je prvo jedno vrijeme bio savjetnik bivšeg ministra vanjskih poslova Davora Ive Stiera - još jednog katoličkog fanatika u rangu samog Ilčića.Trenutno je, osim što je zaposlenik HRT-a gdje svira u orkestru, Ilčić i savjetnik ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek. Nema toga u što se taj ne razumije. On je skupio 13 posto glasova čitatelja Indexa u anketi za uhljeba godine.Ostali kandidati nalaze se ispod deset posto vaših glasova. Među njima su zadarski pjevač David Ricov, HDZ-ov nasilnik iz Požege Alojz Tomašević, Ivan Tepeš i ostali kandidati kojima je zajedničko da su se fino ugnijezdili na mjesta koja im plaćate vi - porezni obveznici.