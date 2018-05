Izbori u SDP-u smrde do neba

Foto: Index, Patrik Macek/PIXSELL

NAKON dugo vremena izbori novog rukovodstva zagrebačke organizacije SDP-a ulaze u završnu fazu. Sprema se sjednica Glavnog odbora stranke, na kojoj će se konačno raspisati zbori, putem kojih će članovi birati nasljednika Davora Bernardića (te sastav ostalih organa gradske organizacije) na čelu ZGSDP-a.



Iako su se ti izbori prema statutu trebali održati još prošle godine, iako je stranka na gradskoj razini (a ni na nacionalnoj nije puno bolje) u katatoniji, izbori dolaze puno prekasno. Ipak, bolje ikad nego nikad.



No.



Prema nagovještajima o načinu kako će se isti provesti, kao i prema pretkampanji koja se debelo vodi već šest mjeseci, stvari ne slute na dobro. Ili, iskrenije - smrde do neba.



Naime, netom predložena pravila o održavanju zagrebačkih izbora donose jasan i nedvosmislen pokušaj izborne manipulacije, i to na najgori mogući način - umrtvljivanjem, pasiviziranjem i destimuliranjem članova. Tim je pravilnikom propisano kako glasati mogu oni članovi koji ''na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora nemaju nepodmirenu članarinu za razdoblje dulje od šest mjeseci''.



Ok, pa što? To barem zvuči logično.



Da, zvuči, ali jedino ako se promatra izvan konteksta u kojemu se nalazi gradska organizacija stranke. Pored opće depresije i nemotiviranosti, stranka sa svojim članstvom ne komunicira niti o onome najosnovnijem - članarinama. Članovi već godinama ne dobivaju uplatnice, i prosječan član nema nikakvu neposrednu informaciju o tome duguje li za članarinu i koliko. Ja sam, primjerice, jučer uplatio 100 kuna na blef. Nemam pojma koliko bih trebao uplatiti, niti do kada, niti kako. Iz partije ni a ni be.I umjesto da stranka, ako ništa drugo, obavijesti svoje članove koje su njihove obaveze oko članarine, te da im ostavi razuman period da tu obavezu podmire, mi gledamo posve drugi scenarij - tko do raspisivanja izbora ne plati članarinu, ne može glasati. A izbori će se raspisati kroz nekoliko dana, na sjednici Glavnog odbora.U ovakvom scenariju, informacija o (ne)plaćenoj članarini postaje sredstvo političke korupcije. Kandidat iza kojega stoji establišment gradske organizacije (čitaj: Hrestak) samim pristupom informaciji i njezinom selektivnom distribucijom prema ''pravovjernom'' članstvu može neposredno koruptivno djelovati na sam proces provođenja ''festivala demokracije''.Time se pokazuje kako u stranci postoji ozbiljna grupacija, s polugama moći u rukama, kojima je sitni vlastiti interes očuvanja političkih pozicija važniji od svega ostaloga. I dok se predsjednik Davor Bernardić patetično i neuvjerljivo kune u ''okupljanje'' i ''uključivost'', njegova ekipa na terenu radi sve, uključujući i ozbiljno devastiranje članstva nekoć jake organizacije, kako bi ostvarila svoj partikularni interes.Stoga, shvatite ovo kao javni poziv - kontaktirajte partiju, doznajte imate li plaćenu članarinu, i podmirite svoje obaveze - i to u sljedećih nekoliko dana. Ne dajte da drugi odlučuju umjesto vas. Izađi i bori se.

