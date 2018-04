Izbori za Europski parlament održat će se u svibnju sljedeće godine

Foto: FaH



SLJEDEĆI europski izbori održat će se od 23. do 26. svibnja 2019. godine, potvrdila je izvjestiteljica Europskog parlamenta Danuta Hubner (EPP) na plenarnoj sjednici u Strasbourgu.



"Sljedeći izbori će se održati od 23. do 26. svibnja 2019. Vremena je malo. Građani Europske unije će izaći na birališta i deveti put zaredom birati zastupnike u EP-u", kazala je Hubner.



Zastupnici su u srijedu sa 492 glasa za, 14 protiv i 24 suzdržana podržali prijedlog Vijeća iz ožujka ove godine.



Izbori za Europski parlament održavaju se svakih pet godina





Nakon konzultacija s EP-om, od Vijeća se očekuje da finalizira proceduru do kraja lipnja 2018. kako bi članice Europske unije imale dovoljno vremena za organizaciju narednih izbora za Europski parlament.Nakon što je Vijeće danas dobilo mišljenje parlamenta, odluka se i službeno usvaja. Prema pravilima, ovu vrstu odluka donosi Vijeće, odnosno zemlje članice, dok Europski parlament ne suodlučuje, nego samo daje mišljenje.Izbori za Europski parlament održavaju se svakih pet godina. Prema izbornom zakonu iz 1976., izbori bi se trebali održati od 6. do 9. lipnja 2019.Zemlje članice su zaključile da nije moguće održati izbore na te datume te su se jednoglasno dogovorile za alternativne datume.Zadnji europski izbori održani su od 22. do 25. svibnja 2014. Izbori se provode u svim zemljama članicama. Za sljedeći saziv bira se 705 zastupnika, a Hrvatska će imati 12 umjesto sadašnjih 11 zastupnika.