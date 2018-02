Izdano upozorenje zbog hladnoće, snijega će biti čak i na obali - pogledajte kada i gdje će sve pasti

Foto: Robert Anic/PIXSELL

NAKON uglavnom suhe i barem djelomice sunčane nedjelje, u ponedjeljak ponovno oborine. Zimski ugođaj vladat će u cijeloj unutrašnjosti, ponegdje će ga nakratko biti i na moru, gdje će nakon kratkog smirivanja vjetra ponovno biti vjetrovito.



Već sutra snijeg, bit će ga i na moru



U ponedjeljak će u istočnoj Hrvatskoj biti većinom bez oborina. Nakon mjestimične jutarnje magle danju će uz promjenljivu naoblaku biti sunčanih razdoblja, a navečer će uz jače naoblačenje sve češći biti susnježice i snijega.



U središnjoj Hrvatskoj ujutro još sunčana razdoblja, a od sredine dana pretežno oblačno, povremeno uz snijeg i susnježicu, do kraja dana i novi snježni pokrivač.



U gorju ujutro i dio prijepodneva bez oborina, a u nastavku dana snijeg, i to uglavnom između 5 i 15 cm novog snježnog pokrivača. Zabijelit će se i dio Istre, a i drugdje na sjevernom Jadranu prema večeri, uz jačanje bure te pritjecanje hladnog zraka, uz kišu može padati susnježica i snijeg.





Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije postupno naoblačenje uz jačanje juga, no veći dio dana prevladavat će suho vrijeme. Prema večeri će kiša, u unutrašnjosti i susnježica i snijeg, biti sve češći. Jutarnja temperatura od -3 °C u unutrašnjosti do 6 °C na otocima, a najviša dnevna između 8 i 12 °C, javlja HRT Na jugu Hrvatske promjenljiva naoblaka. Malo kiše ponegdje može pasti već prijepodne, a češća će biti navečer i u noći na utorak. Ujutro slabo jugo, uz obalu i istočnjak, a prema večeri jugo će često biti i vrlo jako.Na kopnu u utorak i srijedu većinom oblačno, u utorak uz češći snijeg i susnježicu, a nakratko ponegdje, poglavito na istoku, i kiša. Potkraj srijede počet će se razvedravati te će u nastavku tjedna biti djelomice sunčano, no uz vrlo hladne noći i jutra. U prvoj polovini tjedna puhat će slab i umjeren, u gorju, a u utorak i u središnjim predjelima, i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Slavoniji, Baranji i Srijemu i sjeverozapadni.Jugo će se na krajnjem jugu Jadrana zadržati još veći dio utorka, uz lokalno i obilnije pljuskove. Drugdje će kiše biti manje, uz umjerenu i jaku buru, ponajprije podno Velebita i olujnu, uz koju je moguća susnježica i snijega. Od sredine tjedna bez oborina, štoviše - pretežno sunčano, uz slabiju buru, ali treba upozoriti na hladna jutra.Meteoalarm je za sutra izdao žuto upozorenje zbog vrlo niskih jutarnjih temperatura za područje Gospića, Karlovca, Rijeke, Zagreba i Istre. Temperature će pasti ispod -5 Celzijevih stupnjeva.