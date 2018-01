Izglasana Bandićeva odluka o razvrstavanju smeća u Zagrebu

Foto: Hina

ZASTUPNICI zagrebačke Gradske skupštine na sjednici su većinom glasova izglasali odluku zagrebačkog gradonačelnika o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koja građane obvezuje na razvrstavanje i stupa na snagu stupa u četvrtak, 1. veljače, no kazne koje su njome propisane, neće se zasad naplaćivati.



Odluka propisuje, između ostalog, način pružanja usluge, kriterije obračuna, veličine spremnika, učestalost odvoza otpada prema područjima, cijene javne usluge i novčane kazne. Za nju je glasalo 26 zastupnika, 20 zastupnika protiv, a jedan zastupnik bio je suzdržan.



"Riječ je o ugovornim kaznama, tako da nema šanse da se primjenjuju prije nego Zagrepčani potpišu izjavu o primitku spremnika i kantu dobiju na svoje adrese", objasnila je pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić, dodavši da se od građana ne može tražiti da odvajaju otpad ako nemaju kamo.



Taritaš: Odvajanja neće biti dok na Jakuševcu ima mjesta



U ime Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a Anka Mrak Taritaš osvrnula se na to što će ono što je ubačeno u kontejnere provjeravati komunalni redari. "Za sve što se ne zna tko bi radio, rade komunalni redari. Jedino ne sudjeluju u rastavama braka", komentirala je Mrak Taritaš.



Boji se, kaže, da se odvajanje otpada u gradu neće dogoditi dokle god na Jakuševac još uvijek stane oko 1,6 milijuna tona smeća. Navela je da svaki pojedinac na godišnjoj razini proizvede oko 370 kilograma otpada, istaknuvši da je pitanje otpada ogroman problem te smatra da se kasno krenulo s njegovim rješavanjem.



Naglasila je da je građane trebalo educirati o pitanju odvajanja otpada i u čemu je korist odvajanja za njih. "Ispunjavamo samo formu koja nam je zadana", ustvrdila je Mrak Taritaš.



"Vata, ulošci, cigarete, masni papir, ambalaža od hrane ljubimaca samo su neke od stvari za koje ljudi ne znaju u koji bi ih kontejner stavljali", rekla je nestranačka gradska zastupnica Ljerka Mintas Hodak.



Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić odgovorila joj je kako će se s informiranjem krenuti od gradskih četvrti. Svi bi sve trebali znati u roku od šest mjeseci, nakon toga bi trebali biti podijeljeni i spremnici te vrećice, kazala je Majić.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Tomislav Tomašević je u ime Kluba zastupnika lijevog bloka istaknuo kako ne postoji nikakav razlog zašto netko treći ne bi dolazio do kontejnera susjedne zgrade i u njega ubacivao ono što ne smije."Odluka je malo poboljšanje u odnosu na postojeće stanje, ali i dalja smatramo da je neprovediva, nepravedna i nedostatna", kazao je. Smatra i kako je niti jedan amandman ne može popraviti, te da se radi o čistoj improvizaciji koja pokazuje nesposobnost Gradske uprave.Napomenuo je da ne postoji tehnika koja utvrđuje koje je kućanstvo odložilo koliko otpada, a kao problem je izdvojio i odvoz biootpada jedanput tjedno, što, kaže, nije dovoljno."Ovakvo rješenje bez prethodne analize mogućnosti i modela nije životno i ne odgovara prethodnim zaključcima sjednica. Radi se o nesustavnom pristupu bez Plana gospodarenja otpadom te kaskamo desetljećima za suvremenom tehnologijom", kazao je u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, HSS-a i Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez Saša Molan.Kazao je da je jedini pravedan sustav naplate otpada prema količini otpada, a ne prema volumenu spremnika."Prošlo je četiri godine od donošenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a Grad do danas nije mogao pripremiti kvalitetniju odluku od ove koja je pred nama. Zagreb bi trebao biti predvodnik, no vidi se da nije u stanju uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom", kazala je Sandra Švaljek (Klub gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a).