IZVOZIMO PRIMITIVCE Političarka hrvatskih korijena izbačena s liste jer joj se povraća od gay brakova

Foto: Wikimedia/RoyalObserver

POLITIČARKA hrvatskih korijena Tanya Granic Allen izbačena je s liste kanadske Progresivno-konzervativne stranke.



Čelnik te stranke Doug Ford prvo je odbio maknuti 37-godišnju Granic s mjesta kandidatkinje na lokalnim izborima u Ontariju nakon što se u javnosti postavilo pitanje njenih tvitova u kojima je napala pobačaj, istospolne brakove i zabranu "liječenja" homoseksualizma.



Sporni govor bio je o Hrvatskoj



Ipak, Ford je popustio nakon što je u javnost dospio video govor političarke hrvatskog porijekla s hrvatske katoličke konferencije mladih 2014. godine u Ontariju.



Granić je tada rekla: "Kada razmišljam o patnji koju su ljudi proživjeli tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj te žrtve koju su podnijele generacije obitelji, pitam se je li sve to bilo uzalud? Za što su ljudi prolijevali krv na prvim crtama bojišnice? Za sustav vrijednosti i za katoličku vjeru. Je li krv prolivena uzalud", dijelila je Granic lekcije o Hrvatskoj iz Kanade, a onda pokazala sav svoj primitivizam.



"Kad čujem da se u Hrvatskoj pokušava nametnuti radikalni seksualni odgoj mladima i gay brak, gotovo mi se povraća od nevjerice"; rekla je potresena Granic. No ni tu se nije zaustavila.



"Kako se to može događati? Samo prije 20 godina oslobođeni smo od komunizma i sada prihvaćamo loše vrijednosti i ideale, što bi komunjare nametale", rekla je kanadska poznavateljica prilika u Hrvatskoj i tamošnja političarka hrvatskih korijena Tanya Granic Allen.



Kanađani nisu imali razumijevanja za njeno "povraćanje kad čuje za gay brakove"



Video se ubrzo proširio društvenim mrežama, a podijelili su je i liberalni protivnici Progresivno-konzervativne stranke.



Sve je na kraju natjeralo čelnika te stranke Douga Forda da se odrekne Granic kao kandidatkinje.



"Tanya Granic Allen više neće biti kandidatkinja Progresivno-konzervativne stranke u Ontariju", rekao je.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Granic je na Twitteru napisala da je razočarana takvom odlukom."Razočarana sam što mi je rečeno da više nisam kandidatkinja. Imat ću još štošta reći o ovome i politici u Ontariju u danima koji slijede", napisala je.Granic je vrlo sličnu misao onoj iz videa zbog kojeg je maknuta s mjesta kandidatkinje izrekla na svom blogu 2013. godine, na kojem se opet bavila Hrvatskom.“Možete zamisliti moje gnušanje kad sam čula o hrvatskoj vladi lijevog centra (čitaj bivši komunjare) koja nastoji progurati radikalnu edukaciju o seksu u školama u zemlji gdje je 90 posto katolika”. Dodala je da “komunistička odanost umire teško, ako ikad” te da bi bilo “jako komunistički napasti Crkvu iz školskog sustava”.Kanađani su još 2005. godine legalizirali homoseksualne brakove, a homoseksualni parovi imaju pravo posvajati djecu. Trenutna premijerka Ontarija deklarirala se kao homoseksualka.I ranije je Granic sablažnjavala kanadsku javnost svojim izjavama. Godine 2013. objavila je post na društvenim mrežama u kojem je muslimane usporedila s pljačkašima banaka."Ne vjerujem da bi se ljudi trebali odijevati kao nindže kad idu u popodnevnu šetnju. Ne vjerujem da bi se ljudi trebali odijevati kao pljačkaši banaka kad idu glasati na izborima. Moja kći voli nositi masku Spidermana, ali joj to zabranjujem u javnosti"; napisala je kanadska političarka hrvatskog porijekla.Tanya Granic Allen je kći imigranata iz Hrvatske i Malte, rođena je u Kanadi i odrasla u Etobicokeu. Završila je studij politologije na Sveučilištu Zapadnog Ontarija, a radila je kao menadžerica u privatnoj građevinskoj tvrtki u Mississaugi. Inače, riječ je o mjestu u kojem obitava najveća hrvatska zajednica u Kanadi.Udana je i ima četvero djece. Nakon drugog je napustila posao i postala, kako se hvali, prava urbana mama. Prije dvije godine sa suprugom odlučila je napustiti grad te su kupili farmu.