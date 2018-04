Jakovčić o situaciji sa Srbijom: "Nikada ne bih podvio rep ispred ratnog zločinca"

Foto: Hina



HRVATSKI zastupnik u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić gostovao je na televiziji N1 gdje je komentirao situaciju između Hrvatske i Srbije.



Jakovčić je prokomentirao kako on vidi posjet hrvatskog izaslanstva Beogradu i odluku o povratku u Hrvatsku nakon incidenta koji je prouzročio Vojislav Šešelj.

"Nikad ne bih podvio rep pred ratnim zločincem"



"Mislim da smo možda trebali ostati u Beogradu. Podviti rep ispred ratnog zločinca - ja to ne bih nikad napravio. Ponosan sam na Nenada Čanka koji je išao do kraja i u pisarnici u Beogradu tražio da se Šešelja izbaci iz Skupštine. Mi takve ljude trebamo podržati, on je pokazao koliko je demokrat. Nitko ne zna što se zapravo dogodilo, nego na temelju Šešeljeva priopćenja podviti rep, nisam siguran da je to bio najmudriji potez", poručio je Jakovčić.





Osim toga, prokomentirao je i odluku da srpski ministar obrane Aleksandar Vulin ne smije ući u Hrvatsku te moguće protumjere od strane Srbije."Ja mislim da to pogoršanje nije potrebno. Plenković je u pravu kad kaže da nam ne treba pozorište u kući, a Vulin je osoba koja bi radila probleme. Ali želim dati drugu poruku, ne možemo na razini predsjednika države, gdje Vučić u jednom trenutku dolazi i donosi cvijeće predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, ne može onda slati jednog Vulina u Hrvatsku, a ne može ni predsjednica raditi svoje dodatne kolone i tražiti da Europska komisija ispituje što se dogodilo u Jasenovcu. Strašno je to gotovo negiranje holokausta. Ne trebaju nam ovakvi ispadi, želim sanjati Hrvatsku gdje ćemo živjeti sretno i zadovoljno", rekao je Jakovčić.

"Ide mi na živce kako se ponašaju oni koji vode države"



Dodao je i kako smatra da to ne znači dodatno zaoštravanje odnosa, jer nema alternative suradnji.



"Zato mi ide na živce kako se ponašaju političari na Balkanu. Ide mi na živce kako se ponašaju oni koji vode države. Moraju biti sretni vidjeti da se u Hrvatskoj otvara prostor suradnje, a ako to ne možemo napraviti, onda moramo mijenjati ljude koji vode državu", zaključio je Jakovčić za N1 televiziju.