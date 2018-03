Jandroković: Morali smo napraviti promjene u Agrokoru

Foto: FAH

PREDSJEDNIK Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u ponedjeljak je izrazio nadu da će novi izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško uspješno i na kvalitetan način privesti kraju proces u vezi s tom kompanijom te postići nagodbu koja će ju sačuvati.



"Došlo je do promjena, po mojem mišljenju opravdanih. Vjerujem da će novi povjerenik na kvalitetan način privesti taj proces kraju, da će doći do nagodbe koja će sačuvati kompaniju, radna mjesta, hrvatske dobavljače. Nadam se da ćemo do ljeta, konačno, moći reći da je uspješno završen taj veliki projekt vezan za spas Agrokora", rekao je Jandroković u emisiji "S Markova trga" Hrvatskog radija.



Peruško i Weber 5. travnja pred Odborom za gospodarstvo



Potvrdio je da će Peruško i njegova zamjenica Irena Weber 5. travnja biti pred saborskim Odborom za gospodarstvo. "To je praksa koju je uveo predsjednik Odbora Darinko Kosor (HSLS) i već na prvoj sjednici Odbora pokazalo se da je ta rasprava korisna. Smatram da je i zbog javnosti i zastupnika vrlo korisno da još koji put provedemo takav oblik propitivanja", rekao je.



Nije suglasan s konstatacijom da je ta sjednica Odbora značila početak odlaska Ante Ramljaka.



U trenutku kad je postalo jasno da postoje ugovori između Alix Partnersa i poduzeća u kojem je nekada radio bivši povjerenik, ustvrdio je, postalo je jasno da se radi o poslovnoj praksi koja nije bila poželjna i tu je, po njegovu mišljenju, bilo jasno da tako neće moći ići dalje. "Promjene su bile nužne, a sjednica Odbora samo je dodatno dala smjer i ubrzala taj proces“, rekao je predsjednik Sabora.



Očekuje da će 'lex Agrokor' proći test ustavnosti, a kad je riječ o njegovim izmjenama, kaže kako će se vidjeti treba li u ovih nekoliko mjeseci mijenjati taj zakon.



"Moje je mišljenje da im ta inicijativa neće proći, odnosno da neće uspjeti smijeniti potpredsjednicu Vlade", komentirao je Jandroković nakanu oporbe da ujedinjena zatraži opoziv potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić, napominjući kako je legitimno pravo oporbe da preispituje rad ministara i Vlade.Uvjeren sam da tu uspjeha neće biti, da će to biti još jedna inicijativa u kojoj će oporba doživjeti poraz, poručio je.Osvrćući se na preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, istaknuo je da je Vijeće uložilo veliki trud, da poštuje ishod njegova rada, ali da mu se ne sviđa reakcija dijela javnosti gdje su dočekani su "na nož".O preporukama Vijeća za posljedice vladavine nedemokratskih režima: Dio ljudi se u raspravu uključuje na neprihvatljiv način"Trebali bi nastaviti razgovor o toj temi, smiriti strasti, no dio ljudi koji se uključuje u javnu raspravu čini to na neprihvatljiv način, vrlo isključivo, pa i uvredljivo", kaže Jandroković.Ovdje se, ističe, radi o preporukama, ovo je vrlo dobar materijal za početak rasprave, te poziva sve na smirivanje strasti, da ne budu isključivi te da pokušaju tražiti rješenja u civiliziranoj atmosferi. Suglasan je da te preporuke neće biti jednostavno "pretočiti" u zakone, a u kojem roku bi se to moglo dogoditi nije komentirao.