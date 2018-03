Je li Most ovom objavom na Fejsu podržao prosvjed protiv Istanbulske konvencije?

Foto: Patrik Maček/ Pixsell, Screenshot: Facebook

MOST nezavisnih lista, odnosno njihova podružnica iz Sesveta, jučer je na Facebooku zanimljivom objavom prokomentirala prosvjed protiv Istanbulske konvencije. Iz objave nije jasno podržava li Most ovaj prosvjed, ali svojom objavom žestoko su napali procjene policije koja je procijenila da se na prosvjedu okupilo oko pet tisuća ljudi.



"I dok Plenković uvjerava hrvatske građane kako ne znaju čitati, ministar unutarnjih poslova Božinović ih uvjerava da ne vjeruju vlastitim očima i tvrdi kako se na jučerašnjem prosvjedu protiv IK na Trgu bana Jelačića skupilo 5 000 ljudi dok su svi ostali bili slučajni prolaznici, što je i službeni stav MUP-a RH.

Hrvatski su mediji, uključujući i državnu televiziju, prenijeli istu informaciju.



Postavlja se pitanje mogu li hrvatski građani imati povjerenja u policijsku zaštitu, u resornog ministra i u profesionalizam, objektivnost i nepristranost medija, pogotovo javnog servisa kojeg svi mi financiramo?" objavio je Most nezavisnih lista Sesvete. Objavu su lajkali Miro Bulj i Nikola Grmoja.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Podsjetimo, cijeli vikend traje rat brojkama oko prosvjeda koji se u subotu održao u Zagrebu. Dok je policija kazala kako se okupilo oko pet tisuća ljudi, organizatori su baratali cifrom koja se kretala između 50 i 80 tisuća. Sinoć je objavljen video na YouTubeu gdje je netko pomoću računala i fotografije visoke rezolucije slikane iz zraka pokušao pobrojati sve prosvjednike i došao do brojke od 8032.

Most je uglavnom izbjegavao puno se očitovati o Istanbulskoj konvenciji posljednjih tjedana. No čelnik ove stranke Božo Petrov krajem veljače kazao je kako je on protiv Istanbulske konvencije.



"Što se tiče Istanbulske konvencije, ajmo razdvojiti dvije stvari. Ona se bori protiv nasilja, ali je isto tako u ovom trenutku kontaminirana u javnosti s rodnom ideologijom. Mene zanimaju argumenti u saboru je li Istanbulska konvencija alat za borbu protiv nasilja ili su to stražnja vrata za rodnu ideologiju. Ne volim kada mi se pokušava uvaliti nešto sa strane", rekao je Petrov gostujući u emisiji Veto na N1 televiziji.