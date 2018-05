Je li ovo kraj Elona Muska?

Screenshot: CBS



TO što je Elon Musk proglasio pitanja analitičara Wall Streeta dosadnima i bahato na njih odbio odgovoriti, srušilo je cijenu dionica te kompanije 7 posto i povećalo zabrinutost investitora za budućnost Tesle.



Na konferencijskom pozivu s investitorima Musk je odbio odgovoriti ima li kompanija dovoljno kapitala, kazavši kako "dosadna pitanja nisu cool, ubijaju me". Umjesto toga, odgovorio je na nekoliko prijateljskih pitanja YouTube kanala Hyper Change TV koji je ranije davao preporuku za kupnju Teslinih dionica.



"Pitanja koja su dosadna mogla bi se kategorizirati i kao teška. Nadam se da fanovi Tesle znaju plivati jer bez odgovora na teška pitanja, izgleda da ih Musk vodi ravno u vodu", komentirao je analitičar Dave Sullivan Bloombergu.







Bloomberg: Tesla ne spaljuje gorivo, nego novac



Ugledni medij objavio je krajem travnja raskošni tekst s infografikama s naslovom "Tesla ne spaljuje gorivo nego novac". U zadnjih godinu dana potrošili su 3,48 milijardi dolara, odnosno troše 7430 dolara u minuti, pa su zaključili da će do kraja godine sve potrošiti. Brojač na vrhu članka obavještava koliko je Tesla potrošila za vrijeme čitanja poduljeg teksta. Nasmiješeni Musk stoji iznad animiranih bacača plamena i baca dolare.



Na kraju prvog kvartala Tesla je imala negativni novčani tijek od 1,024 milijardi dolara.



Tesla proizvodi tri automobila - limuzine Model S i Model 3 i SUV Model X - u svojoj jedinoj tvornici, smještenoj u Fremontu u Kaliforniji. Dok je Muskova vizija nekad bila prozivana zbog ekstremne automatizacije, danas je fokusiran na ljude i radnu snagu. I to mu zamjeraju. U 2010. godini Tesla je imala samo 899 zaposlenika. Danas tvrtka ima gotovo 40.000 radnika. Analitičari ga prozivaju što je brže zapošljavao nego što je poboljšavao prihode u posljednje tri godine.



Musk drži 20 posto dionica Tesle



Izdavanje novih dionica obično dovodi do razvodnjavanja postojećih dioničara - ali ne i Muska, piše Bloomberg. On je zadržao kontrolu redovito kupujući dionice i trenutno posjeduje više od 33 milijuna, odnosno 20 posto tvrtke. Sljedeći najveći dioničar, Fidelity, ima 10 posto udjela.



To je bilo prije nego što su dioničari Tesli u ožujku izglasali neviđenu naknadu za Muska - 2,6 milijardi dolara, najveću takve vrste. Njegov novi paket od 20,3 milijuna dioničkih opcija aktivira se ako podigne tržišnu kapitalizaciju tvrtke na 650 milijardi dolara i ako će zadovoljavati ciljane prihode i dobit.



To će Musku dati priliku za stjecanje još više dionica. Ako se nagrada u potpunosti realizira, Musk bi imao 28 posto dionica vrijednih oko 184 milijardi dolara.



Slabost mu je potrošnja, a njegova je velika snaga u vojsci odanih obožavatelja i lojalnih kupaca, kompanija je na kraju prvog kvartala imala 985 milijuna dolara njihovih depozita. Bankrotira li Tesla njihovi će depoziti nestati, ali oni vjeruju osnivaču Tesle pa mu uplaćuju za automobile koji još nisu u proizvodnji kao što su Semi i Roadster. Ipak, većina depozita uplaćena je za Model 3.Kada je Musk najavio jeftiniju limuzinu, kupci su stajali u redovima da uplate rezervaciju od 1000 dolara. Dvije godine kasnije, zbog zastoja u proizvodnji, dobar dio od 450.000 rezervacija još uvijek je na čekanju. Pravi vjernici Elona Muska uplaćivali su automobile s opcijama autopilota "full self driving", na koje još uvijek čekaju."Elon Musk ne brine za vas"; osvanuo je nakon konferencije članak na Business Insideru. "Reći ću vam nešto što bi vam moglo slomiti srce. Elon Musk ne brine za vas. Kada kažem vas mislim na kupce, na Wall Street, na investitore, na kreditore, na njegove zaposlene i na sve koji bi mogli biti zainteresirani za učenje o električnim automobilima", piše poslovni portal.Da mu je stalo rekao bi pojedinosti o stvarima koje su važne kupcima i dioničarima - napretku Modela 3, profitabilnosti svoje tvrtke i stalnim nastojanjima da svoje automobile učini što sigurnijim.U ovome će kvartalu, procjenjuje Bloomberg, proizvodnja Modela 3 vjerojatno biti obustavljena deset dana. Tvrtka tvrdi da je riješila problem baterijskih modula, Musk uoči instaliranja novog njemačkog sustava najavljuje da će moći proizvoditi 5000 automobila tjedno.Na konferencijskom pozivu kazao je kako je fokusiran na proizvodnju Modela 3 i da nije toliko fokusiran na Semi. "Dakle, prihvatili ste 2000 rezervacija za Semi i prikupili tko zna koliko tisuća dolara za automobil na čijoj proizvodnji niste ni počeli raditi?!" prozvala ga je novinarka Business Insidera.Oko jednog se slažu njegovi kritičari i fanovi: niti jedan šef neke kompanije izlistane na burzi ne riskira s financijama koliko Elon Musk.Teslin šef, piše CNN Money, ima reputaciju lidera koji ne slijedi pravila, ali njegov posljednji ispad na konferencijskom pozivu s investitorima mogao bi stopirati investitore koji su mu nužni za financiranje njegovih velikih snova.Tajming nije mogao biti gori. Mnogi analitičari procjenjuju da će se Musk ponovo okrenuti Wall Streetu jer je užasno puno trošio kako bi Model 3 postao prvi električni automobil koji će masovno osvojiti tržište. Tesla tvrdi da im ne treba svježeg kapitala, a analitičari smatraju da im nedostaju 2, ili čak 3 milijarde dolara."Nemam interesa za zadovoljavanje želja day tradera na burzi. Baš me briga. Molim vas, prodajte naše dionice i nemojte ih više kupovati," kazao je Elon Musk. Sudeći prema padu cijene dionica, mnogi su ga poslušali.