Je li ovo početak kraja Andreja Plenkovića?

MARTINA Dalić je bivša. Premijer Plenković je u srijedu odlučno branio svoju ministricu i potpredsjednicu svoje vlade rekavši kako u mejlovima koje je objavio Index nema novih elemenata. Odnosno, da nema ničega što nismo znali. Do nedjelje je ta podrška postupno kopnila pa smo jučer mogli čuti premijera koji priznaje kako sporne mejlove i nije baš pročitao.



Danas je Martina Dalić sama dala ostavku. Plenković se nije pobunio, ostavku je prihvatio. O tome su javnost izvijestili na zajedničkoj konferenciji. Plenković se Martini Dalić zahvalio na svemu, izrazivši žaljenje što mora otići.



Ona je, pak, kazala kako je njezina ostavka rezultat nevjerojatnog spleta okolnosti, što god joj to značilo.



"Kao što je premijer istaknuo, u dogovoru s njim podnijela sam neopozivu ostavku. U ovom nevjerojatnom spletu okolnosti interesa oko Agrokora odjednom ispada da sam ja postala teret vladi, HDZ-u i premijeru, ja to nikako ne želim biti. Ja sam dobila politički zadatak, spriječiti da propast Agrokora povuče cijelu ekonomiju u recesiju", rekla je Martina Dalić.



Ostaje dojam da oboje smatraju kako nisu krivi i kako nisu učinili ništa pogrešno. Plenković je, govoreći o malim mrljama koje kvare dobro odrađen posao, cijelu aferu pokušao relativizirati.



No činjenica da je Martina Dalić dala neopozivu ostavku ipak govori sama za sebe.



Martina Dalić je bivša, no što je s Plenkovićem? On je danas na konferenciji potpuno izignorirao jutrošnje otkriće Indexa o tome kako su u nekim mailovima sudjelovali i ljudi iz njegova kabineta. Kako će se ova politička kriza odraziti na koaliciju te može li ovo sve dovesti i do pada vlade? O svemu tome porazgovarali smo s političkim analitičarom Žarkom Puhovskim. On je za Index kazao kako ovo vjerojatno neće dovesti do novih izbora prosto iz razloga jer nikome, osim Živom zidu, izbori sada ne odgovaraju. S druge strane, Plenković će puno većih problema, smatra Puhovski, imati unutar stranke.



"Prije svega uzmite u obzir prvu rečenicu. Ona glasi: "Potpredsjednica i ja smo se dogovorili da ona podnese ostavku." Ja nikad nisam čuo da naprimjer nas dvojica podnosimo vašu ostavku. To već pokazuje da su pobrkani subjekt i predikat. I to pokazuje da je Plenković u teškoj situaciji. Međutim, nasuprot onome što javnost govori, ja ne mislim da je pravi problem s koalicijom, pa ni s općom javnošću kako se to kaže, nego je pravi problem u odnosu sa strankom. Plenković je držao Martinu Dalić na poziciji duže nego je to bilo pametno. Naprosto zato što njezin odlazak jača Brkića i frakciju koja je protiv Plenkovića", kaže Puhovski u razgovoru za Index.



"I to je po mom sudu glavni motiv i glavni problem. Nisu to ni pravni ni moralni problemi, nego upravo unutarstranački. Posve se jasno pokazalo da su svi u koaliciji toliko preplašeni od izbora da nikome nije palo na pamet da ozbiljno dovede u pitanje ni poziciju gospođe Dalić, a kamoli Plenkovića. Međutim, to ne važi za unutarstranačku oporbu u HDZ-u. Oni su doživjeli težak poraz u sukobima u povodu Istanbulske konvencije i sad pokušavaju izboriti revanš. To im je olakšano kad nema Martine Dalić. Samo o tome se ovih dana radilo po mojem sudu", objašnjava Puhovski.

""Premijer je funkcionirao kao predsjednik HDZ-a puno više nego kao premijer"



Zbog toga se Plenković posljednjih dana, smatra ovaj analitičar, više ponašao kao šef HDZ-a nego što je bio šef vlade. Drugim riječima, svi njegovi potezi bili su prilagođeni tome da zadrži uzde unutar stranke.



"Premijer je funkcionirao kao predsjednik HDZ-a puno više nego kao premijer. Bio je ohrabren prvim podacima o lošem odazivu na raspisivanje referenduma i odlučio je riskirati s 'dogovornom smjenom' Martine Dalić računajući na to da nikome osim Živom zidu izbori ne odgovaraju ovaj čas.





Dalić je tri puta rekla danas da nije željela oštetiti ni vladu ni stranku, a kao posebnu uslugu Plenkoviću pravila se kao da odlazi zbog mogućeg nepovjerenja koalicije iako doslovce nitko iz koalicije nije ni približno tražio njezinu smjenu", primjećuje Puhovski.No Puhovski naglašava kako je Plenković sve morao znati. Dakle, ostavka Martine Dalić samo je način na koji zapravo spašava sebe."Haško sudište imalo je jednu dobru formulu, to je da je netko odgovoran jer je znao ili morao znati kao zapovjedni u lancu. Plenković je sigurno morao znati što se događa, mislim da to ne može biti sporno. Isto tako je istina da je on kao premijer, a što je sam rekao, preuzeo odgovornost za Agrokor. On nije rekao da je Dalić preuzela odgovornost, Dalić je bila zadužena za Agrokor. Međutim, on tu odgovornost shvaća tako da personalno čisti vladu, kao što je napravio i s Mostovcima", smatra Puhovski.Ipak, dodaje kako, osim slabe oporbe, Plenkoviću na ruku ide još jedna stvar. To je činjenica što ne postoji ni potpuno jedinstvena struja protiv njega u HDZ-u."Njegova je snaga samo u tome što u ovom trenu nitko nema interesa za izbore i sasvim je sigurno da HDZ nema čovjeka kojeg bi mogao predložiti za premijera umjesto njega. Naprosto zato što dvojica ljudi koji su najveći problem za Plenković u HDZ-u, Brkić i Stier, nemaju ništa zajedničko osim toga što su protiv Plenkovića. Stier je po svemu bliži Plenkoviću nego Brkiću. Dakle, HDZ ne može iznjedriti kandidata za premijera, izbore nitko ne može prihvatiti kao opciju, osim Živi zid. Dakle, Plenković ostaje", predviđa Puhovski.Još jedan problem za šefa vlade i HDZ-a je i referendum koji stiže iz konzervativnih krugova."Referendum prije svega neće proći jer će ga Ustavni sud zaustaviti. A po mojem sudu, oni neće ni skupiti dovoljno potpisa. Ni gospođa Markić ni Bernardić nisu problem za Plenkovića, nego HDZ. On sad funkcionira kao predsjednik stranke, a ne vlade", ponavlja još jednom.

Enormna odgovornost sabora



Puhovski kaže da Martina Dalić nije u pravu kad kaže da je njezina privatnost narušena. Jednostavno, smatra Puhovski, pravo javnosti da zna u kakvim se okolnostima pisao Lex Agrokor jače je od čuvanja njezine privatnosti. Ovaj politički analitičar kaže kako je još jedna institucija u ovoj cijeloj priči uvelike podbacila, a to nitko ne spominje. To je hrvatski sabor.



"Enormna je odgovornost sabora. Hrvatska ne može počivati na tome da sve ovisi o ponašanju Martine Dalić, a da nju nitko ne kontrolira. Sabor je trebao postaviti pitanje zašto su ispali kontrolni mehanizmi iz talijanskog zakona, a što je bilo samo marginalno spomenuto u raspravi. Saborske neznalice bavile su se američkim strvinarskim fondovima umjesto ruskim kapitalom. I drugo, trebalo je odmah kod usvajanja zakona tražiti da potpredsjednica vlade javno preuzme obavezu da nitko tko je sudjelovao u izradi zakona neće biti u poziciji da se okoristi njegovom realizacijom. Tada bi postojao čisti pravni okvir za njezinu odgovornost u pravnom smislu. A to je sabor, odnosno oporba propustila učiniti. Sabor po mom sudu ima enormnu odgovornost koju nitko ne želi spomenuti", kaže Puhovski.



Sve će se, smatra, smiriti do nagodbe. Razlog su dolazak ljeta, a posebno Svjetskog prvenstva.



"Dolazi Svjetsko prvenstvo i nakon njega dogovor o Agrokoru, stvar će pasti u zaborav. Posebno ako Hrvatska ne ispadne u prvom krugu", zaključuje za kraj.