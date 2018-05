Je li Plenković upravo priznao da je on zvao Šavorića?

Foto: Patrik Macek/PIXSELL, savoric.com



"NEK' se Božo Petrov dobro prisjeti svega, neka govori o onome koga je on zvao", uzvratio je danas premijer Andrej Plenković upitan može li potvrditi medijske informacije po kojima je odvjetnik Boris Šavorić došao u vladu kao osoba od njegova povjerenja. Umjesto da jednostavno odgovori na pitanje koje mu se već danima postavlja.



Zašto Plenković ne može odgovoriti s DA ili NE? Čini se da je odgovor na to pitanje sada već poznat i čini se da je premijer doveo Šavorića da piše Lex Agrokor. Ako to nije tako, zašto to jednostavno ne demantira, već novinare poziva da ispituju druge koga su oni doveli. Točnije, da pitaju MOST i Petrova.

Je li svojim odgovorima zapravo priznao da je on osoba koja je zaslužna za angažman Borisa Šavorića koji je pisao Lex i po čijem su imenu borgovci u mailovima koje su izmjenjivali i radni nazivali taj budući zakon.



Plenković je predsjednik vlade Republike Hrvatske, osoba koja je, ako ništa drugo, politički odgovorna za sve, no čini se da u slučaju Agrokora tu ima i više od političke odgovornosti.

Od "u mailovima nema ništa novoga" do "moram pročitati mailove i proučiti ih"



Naime, povezanost premijera s Borgovcima, skupinom građana koji su pisali Lex Agrokor pa kasnije to dobro unovčili, Index je dokazao u mailovima koje je objavljivao protekla dva tjedna. Plenković je važnost na samom početku pokušao umanjiti kako bi spasio sebe i svoju desnu ruku Martinu Dalić. Pa je tako prvo govorio da u mailovima nema ništa novoga - sve se zna, mi smo sve radili da bi spasili hrvatsko gospodarstvo, pričao je.

Onda je rekao da će istražiti i da neće dozvoliti da ono što radi cijeli život bude ugroženo. Koji dan kasnije, rekao je kako će mailove prvo pročitati i proučiti, a onda donijeti konačnu odluku. Tada je postalo jasno da se Martini Dalić bliži kraj u vladi.

"Nismo BLISKI prijatelji" i "Nisam OSOBNO nikoga zvao"

Slično se sad događa sa Šavorićem. Plenković ne odgovara na pitanje je li ga on doveo. Novinari su ga direktno pitali više puta je li Šavorić došao na njegov poziv, Plenković je jednom odgovorio da osobno nije zvao nikoga te kako ne zna tko je koga u skupini zvao. “Znam da su dva predstavnika u toj skupini bili predloženi od strane MOST-a", rekao je premijer. I danas je na novinarsko pitanje o Šavoriću odgovorio: “Nek' Petrov govori o onome koga je on zvao.”

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Plenković, jasno je sada, ne želi odgovoriti na to pitanje, jer dolazak Šavorića očito ima veze s njim.

Previše je tu slučajnosti

"Što se tiče našeg odnosa, to je u javnosti i poznato, mi smo približno ista generacija, išli smo u istu srednju školu. Išli smo potom i na fakultet, on je mlađi od mene godinu dana, znamo se iz tog vremena, ali nismo neki bliski prijatelji. Što se tiče njegovog sudjelovanja kao stručnjaka koji se bavi korporativnim pravom, stečajnim i predstečajnim, on je jedan od pravnika koji je bio pozvan da pomogne na zahtjev financijskih i ekonomskih stručnjaka i mislim da je tome pristupio dobre volje. Mislim da je on odlučio pomoći sa svojim stručnim znanjem maksimalno, a budući da je ugledni odvjetnik, siguran sam da je pazio na svoj angažman", rekao je premijer neki dan.

Opet pažljivo izabrane riječi. Nakon što je rekao kako on OSOBNO nije nikoga znao, za Šavorića je rekao kako nisu NEKI BLISKI PRIJATELJI. Što to znači? Znači li da su SAMO prijatelji?



Slučajnost je i da je otkriveno i da je Plenković reklamni spot za kampanju "Vjerodostojno" snimio upravo u uredu Borisa Šavorića.





Potpuno je, naravno, slučajno da je ista ta skupina očekivala zaradu na privatizaciji HEP-a, a sve u sklopu ideje da država vrati u svoj posjed INA-u. Jednako tako je slučajno da su tu ideju krajem 2016. najavili upravo Andrej Plenković i Martina Dalić.



"Ovo je odvjetnik Boris Šavorić. On uživa moje veliko povjerenje i bit će među ljudima koji će nam pružiti pravne savjete u situaciji povezanoj s Agrokorom", navodno je Plenković predstavio Šavorića potkraj veljače 2017., na tajnom sastanku u vladi, objavio je u utorak Nacional koji je u istom tekstu donio i izjavu anonimnog Plenkovićevog suradnika koji to demantira.

Na tom su sastanku, navodno, osim Plenkovića bili prisutni i Martina Dalić, ministar financija Zdravko Marić, predsjednik Mosta Božo Petrov, Ante Ramljak, Tomislav Matić iz tvrtke Texo Management i Boris Šavorić.

Božo Petrov jučer je potvrdio kako je Plenković Šavorića na tom sastanku u vladi predstavio kao osobu koja je pozvana da pravno pomogne financijskom timu vezano uz Agrokor.