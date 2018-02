Jedan od čelnih ljudi Trumpove kampanje priznao krivnju za urotu i laganje FBI-u

Screenshot: YouTube/ Time

BIVŠI zamjenik šefa kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa priznao je krivnju za urotu i laganje istražiteljima, prenose agencije.



Nagodba ukazuje na to da bi Rick Gates mogao surađivati s posebnim istražiteljem Robertom Muellerom u istrazi oko navodnog miješanja Rusije u predsjedničke izbore 2016.



Gates (45) je bio suočen s puno ozbiljnijim optužbama, uključujući bankarsku prevaru i pranje novca.



On i bivši šef kampanje Paul Manafort u petak su se suočili s novim točkama optužnice podignute u listopadu prošle godine.



No, među njima nije ona da su se udružili s Rusijom kako bi utjecali na rezultat izbora, što je u središtu istrage ministarstva pravosuđa.



U sklopu nagodbe Gates je priznao da je lagao agentima FBI-a o sastanku u Washingtonu u ožujku 2013. s američkim kongresnikom na kojem se razgovaralo o Ukrajini i kojem je prisustvovao Manafort.



Kada ga je FBI pitao o tom sastanku, Gates je tvrdio da Ukrajina nije bila tema i da nije pripremao izvješće za ukrajinsko vodstvo, stoji u optužnici.U nagodbi se za Gatesa predlaže kazna između 57 i 71 mjesec zatvora.Manafort je u priopćenju rekao da "usprkos Gatesovu priznanju nastavlja braniti svoju nevinost". "Nadao sam se i očekivao da će moj kolega imati snage za nastavak pravne bitke. Zbog razloga koje tek treba otkriti odlučio je postupiti drugačije."Muellerov tim tvrdi u 32 točke optužnice da su Gates i Manafort skrili od američkih poreznih vlasti više od 30 milijuna dolara prihoda.Obojica su u listopadu, kada su prvi put optužena, izjavila da nisu krivi za pranje 75 milijuna dolara kroz račune u offshore tvrtkama.Također su bili optuženi za lobiranje za stranu vladu, Ukrajinu, a da vlastima nisu prijavili tu djelatnost.