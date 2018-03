Jedna scena s jučerašnjeg prosvjeda potpuno je razotkrila protivnike Istanbulske

Foto: Index

AKO je bilo još ikakvih dilema oko ratifikacije Istanbulske konvencije, jučer su se njezini protivnici potrudili da ih otklone.

Sve statistike o nasilju nad ženama nadmašila je jedna scena s prosvjeda



Nema te statistike o broju premlaćenih i ubijenih žena od strane njihovih partnera koja će bolje pokazati o čemu se radi od desetak tisuća protivnika Istanbulske konvencije koji su se jučer okupili na prosvjedu u Zagrebu.



Scena koja se odigrala na početku prosvjeda na Trgu žrtava fašizma prilično vjerno ocrtava položaj žena u Hrvatskoj, ali i stanje u društvu općenito.



U jednom trenutku među sredovječne muškarce dolazi nekoliko žena. Odnekud se pojavljuje umirovljeni general Željko Sačić koji jednoj od njih počinje rukama vući transparent. Onda stiže drugi muškarac koji se ženi unosi u lice i kreće s verbalnim napadom.

Pokazao ženi gdje joj je mjesto



“Mi zastupamo Hrvate, a vi zastupate neprijatelje”, izderao se ženi u lice tip od kojih 50 godina.



“Vi ovdje zastupate mir i ljubav, pa se tako ponašate”, odgovorila mu je žena.



“Vani, vani! Vani! Vani!”, nije se muškarcu raspravljalo sa ženom.



Iako je žena počela odlaziti, to ga nije spriječilo da krene hodati za njom i dalje joj se unoseći u lice i pokazivati prstom gdje joj je mjesto.

Tradicionalne hrvatske vrijednosti



A mjesto joj, prema viđenom, nije među muškarcima, pogotovo ako im se ne sviđa njeno mišljenje. To su valjda te “tradicionalne hrvatske vrijednosti” čiju zaštitu stalno spominju prosvjednici protiv Istanbulske.“Vani! Vani! Sram vas bilo, izrode”, nastavio je urlati gospodin u srednjim godinama još malo demonstrirajući kako on i njegovi istomišljenici postupaju prema ženama.Sve to sa sigurne udaljenosti promatrala je interventna policija. Da stvar bude gora, jedan je interventni policajac istu tu ženu koja je doživjela odgurivanje i verbalne uvrede još i sam gurnuo iako se odmicala.

Jedna scena koja opisuje položaj žena u Hrvatskoj



Da je netko želio u jednoj sceni prikazati cijeli položaj žena u Hrvatskoj, vjerojatno to ne bi uspio učiniti bolje od te slike s jučerašnjeg prosvjeda. Muškarci, od kojih je jedan, ponovimo još jednom, umirovljeni general, verbalno i fizički napadaju ženu, a policija to sve mirno promatra pa i sudjeluje u agresiji.



Na prosvjedu protiv konvencije koja se službeno zove Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.



Probajmo to još jednom staviti u istu rečenicu. Muškarci napadaju žene na prosvjedu protiv konvencije o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Uz prigodni "mi zastupamo Hrvate, a vi zastupate neprijatelja".

Na prosvjedu u parku napali su 14-godišnju djevojčicu

Da ne zna o kakvoj je skupini ljudi riječ, čovjek bi možda i pomislio da se radi o izdvojenom incidentu, o dvojici muškaraca koji ne predstavljaju vjerno profil ljudi koji se u pravilu uvijek pojavljuje na ovakvim prosvjedima. No dovoljno je prisjetiti se samo prošle godine, otprilike u ovo vrijeme, i prosvjeda na zagrebačkoj Savici.

Tamo su se također okupili prosvjednici koji su, također pozivajući se na hrvatstvo, prosvjedovali, pazite sad, protiv prosvjednika koji su se protivili betoniranju kvartovskog parka kako je to naumio Bandić.



U tom je parku nekoliko muškaraca također u pedesetima napalo 14-godišnju djevojčicu koja se protivila Bandićevom “preuređenju” parka. Dijete, pa još ženskog roda, koje ima nešto za reći bilo je za njih previše.

Neprijateljska djevojčica

“Mrš tamo, jebem ti mater”, urlali su dok su je pokušavali otjerati. Kad ni to nije upalilo, posegnuli su za još jačim oružjem.



"Mala, nemoj dizat tenzije, past će krvi", viknuo je jedan od okupljenih tipova i krenuo u susret "neprijateljskoj" djevojčici. Nju i još jednu ženu upozorio ju je da “tu ima hrvatskih branitelja s oružjem”.

Branitelji privilegija, političkih opcija i nasilja nad ženama

Hrvate su na Savici zastupali napadom na djevojčicu, na Trgu žrtava fašizma napadom na ženu, a u Savskoj napadom na sve plinskim bocama.

Usput, spomenimo i to, na jučerašnjem prosvjedu su se pojavili kolovođe šatoraša iz Savske Đuro Glogoški i Josip Klemm. Ako netko još misli da je sve slučajno.

Takozvani branitelji na Savici su branili Bandića, u Savskoj vlastite privilegije i HDZ protiv kojeg su se sad okrenuli, a jučer na zagrebačkim ulicama svoj opstanak i pravo da se ženu za neposluh nagradi unošenjem u lice i pokojom šakom u glavu ili nogom u bubrege kako bi joj se pokazalo gdje joj je mjesto.

Znate već, one tradicionalne hrvatske vrijednosti.