JEZIVO UBOJSTVO DJETETA KOJE JE ZGROZILO HRVATSKU Tko je majka monstrum koja je osuđena na 33 godine?

CHIARA Pašić danas je na pulskom Županijskom sudu nepravomoćno osuđena na 33 godine zatvora i još najviše dvije godine psihosocijalnog liječenja zbog ubojstva trogodišnjeg sina Denisa.

Za ubojstvo sina 33-godišnjakinji se sudilo zajedno s 15-godišnjakinjom koja joj je u zločinu pomagala, no novinari su prilikom izricanja njene kazne morali napustiti sudnicu.



Maloljetna pomagačica dobila je do tri godine u odgojnom zavodu u Požegi. Na vještačenje će morati ići svakih šest mjeseci.



Obitelj majke ubojice prije sedam godina tražila psihijatrijsku pomoć



HRT je u vrijeme uhićenja Puljanke neslužbeno doznao da je obitelj 32-godišnjakinje još prije sedam godina zatražila psihijatrijsku pomoć za nju. No ona je liječenje odbila i pobjegla u BiH. U Centru za socijalnu skrb tvrdili su da nisu imali nikakvih saznanja o problemima u toj obitelji.



Navodno je 32-godišnjakinja bila u Centru, ali samo zbog pitanja skrbništva nad sinom nakon razvoda braka. Skrbništvo je i dobila.



I dok su se tada stotine ljudi, pa i susjedi i poznanici majke, na društvenim mrežama zgražale zbog tog događaja, opisujući svoja saznanja o tome kako je majka zanemarivala dijete, a ono je nesnosno i neprekidno plakalo, zabrinjava to da su svi o tome godinama šutjeli.



U veljači prebačena u bolnicu





Puljanka je šest sati nakon što je ubila sina i s pomagačicom ga bacila u more policiji prijavila njegov nestanak.

Istražitelji su brzo posumnjali u njezinu priču, a ona se nedugo nakon toga slomila i priznala što je napravila. Policiju je odvela do tijela svog sina.



Od tada je bila u pritvoru, a u veljači ove godine započelo joj je suđenje. Istog tjedna, hitno je prevezena iz pulskog pritvora na odjel psihijatrije Zatvorske bolnice u Zagrebu.



Njezin odvjetnik tada je rekao kako joj zbog lijekova koje uzima mjesto nije u zatvoru nego u bolnici.



Ugušile ga jastukom, a tijelo zatim bacile u more



Tužiteljstvo je u svom završnom govoru ustvrdilo kako smatra dokazanim da su Pašić i maloljetnica, tada 14-godišnjakinja odbjegla iz Doma za odgoj djece i mladeži u Puli, 23. svibnja prošle godine u poslijepodnevnim satima jastukom ugušile Chiarinog sina u stanu u Akvilejskom prilazu, a potom tijelo dječaka odnijele i bacile u more uz obalu bivše vojarne Vallelunga.



Pašić je potom prijavila pulskoj policiji da joj je dijete nestalo dok se igralo u parku kod zgrade u Akvilejskom prilazu.



Premda se policajcima njezina priča od početka nije činila uvjerljivom, po Puli je pokrenuta potraga za trogodišnjakom. Istovremeno, policajci su bili uporni s pitanjima te se majka u ranim jutarnjim satima slomila i odvela ih do tijela dječaka na Vallelungi.

Brat osuđene: "Kazna je prestroga"

Brat Chiare Pašić je novinarima nakon objavljivanja presude rekao kako su presudu očekivali, ali kako kaznu od 33 godine on osobno nije očekivao.



"Pisat ćemo žalbu, kako zbog visine sankcije tako i zbog nekih drugih razloga, jer nismo zadovoljni provedenim postupkom i smatramo da su povrijeđeni neki važni dokazni prijedlozi koje je sud odbio, a koji se tiču krivnje", poručio je i dodao kako misli da je bilo razloga i za drugačiji tijek postupka.



"Što se tiče same sankcije, mislim da je prestroga s obzirom na sve što nam je poznato", dodao je.