Još jedan jak potres pogodio područje kod vulkana na Havajima

HAVAJE je pogodio potres magnitude 4,2 s epicentrom od oko pet kilometara jugozapadno od vulkana Kilauee, priopćio je USGS.

AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS

ORIGIN TIME - 0831 AM HST 16 MAY 2018

COORDINATES - 19.4 NORTH 155.3 WEST

LOCATION - IN THE SUMMIT REGION OF KILAUEA

VOLCANO

MAGNITUDE - 4.2.

EVALUATION.

NO TSUNAMI IS EXPECTED. REPEAT. NO TSUNAMI IS EXPECTED.