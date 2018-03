Jutarnji list objavio na naslovnici da ima ekskluzivni razgovor s Oparom, on poručio: "Izričito sam odbio intervju"

Screenshot: Jutarnji list



"DANAS je u jednoj dnevnoj novini izašao tekst koji u naslovu nosi "ekskluzivni razgovor sa splitskim gradonačelnikom". Želim samo svojim prijateljima i poznanicima kazat da sam izričito odbio bilo kakav intervju, što čak i u ovom tekstu piše, a i vidljivo je iz forme, no oprema navodi na drugačiji zaključak.



Koristim priliku još jednom zahvaliti svim novinarima, pa tako i onima iz lista koji je objavio ovaj tekst, koji su do sad pokazali obzir i poštovanje prema mojoj obitelji i situaciji u kojoj smo se našli. Svojim ponašanjem ste me dirnuli i pomogli da u ovim okolnostima obavljam svoju dužnost.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Na žalost ima i više netočnosti. Ne bojte se: Duje ne pije deterdžent, na misi u 9 sam samo nedjeljom, a radnim sam danom u Banovini i ... ostale ispravke u nekom budućem razgovoru. Siguran sam da će se dogodit. :)", upis je to splitskog gradonačelnika Andra Krstulovića Opare na Facebooku nakon što je vidio kako izgleda današnja naslovnica Jutarnjeg lista.Na naslovnici je uz nadnaslov koji je spomenuo Opara u svom postu još i naslov: "OPARA - Moja borba u tišini", te citat: "Ne želim poentirati na bolesti".Na stranici 10. tog lista također je odmah ispod fotografije navedena njegova izjava, no već u prvih desetak rečenica teksta autor piše kako Opara novinarima odgovora da pričekaju još neko vrijeme kada ga upitaju za intervju.

Autor navodi i kako je pitao Oparu hoće li raditi veliki intervju na što mu Opara odgovara da mu treba mir i da se želio povući. "Znaš da ne volim spektakle, ne želim da netko pomisli da poentiram na svojoj bolesti", kazao je Opara novinaru koji je u tekstu u Jutarnjem opisao njihov razgovor.