Kad ćemo saznati istinu o katastrofi u Slavonskom Brodu?

Foto: eBrod.net

ZAMJENIK ravnatelja policije za kriminalitet Željko Prša izjavio je pred saborskim Odborom za zaštitu okoliša i prirode da MUP i Državno odvjetništvo provode sveobuhvatnu kriminalističku istragu o ekološkom incidentu koji se dogodio u Slavonskom Brodu, te se očekuje da će istraga rezultirati kaznenom prijavom protiv odgovornih.



"Idemo široko i sveobuhvatno, zasigurno nikakvog zataškavanja neće biti. Nije bilo problema ni s jednim ministarstvom da nešto pribavimo, očekujemo i pomoć odgovarajućih stručnjaka. U suradnji s DORH-om Ravnateljstvo policije dalo je prioritet tom slučaju i očekujemo da će istraživanje rezultirati prijavom protiv nekoga", rekao je Prša na tematskoj sjednici Odbora.



Ćorić: Područje incidenta i dalje pod inspekcijskim nadzorom



Odbor je na tematskoj sjednici raspravljao o Izvješću o kvaliteti zraka i vode na području Slavonskog Broda, planiranoj modernizaciji postrojenja Rafinerije Brod, te planiranim i poduzetim aktivnostima i mjerama u vezi s onečišćenjem zraka i vode na tom području.



Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić ponovio je kako su sve državne službe odmah po saznanju za ekološki incident izašle na teren i naložile hitne mjere sanacije. Područje na kojem se 28. ožujka dogodio incident, koji je uzrokovao onečišćenje vode, i dalje je pod inspekcijskim nadzorom te se očekuju rezultati istrage MUP-a i DORH-a i privođenje odgovornih pravdi, rekao je Ćorić.



Inspekcija Ministarstva zaštite okoliša i energetike naložila je daljnje aktivnosti koje se odnose na pražnjenje neaktivnog produktovoda na zapadnom ulazu u Slavonski Brod, provjeru stanja oko zaštite okoliša, nastavak istraživanja tla radi sprečavanja daljnjeg onečišćenja, te uklanjanje 208 tona onečišćene zemlje i 96 tona onečišćene vode.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Pomoćnica ministra zdravstva Vera Janković Katalinić navela je kako se Povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju sastaje redovito, pa će se i u sljedećem razdoblju nastaviti pojačana kontrola vode. Ministarstvo zdravstva financirat će petogodišnju studiju kako bi se dodatno evaluiralo onečišćenje zraka na tom području.Slavonskobrodski gradonačelnik Mirko Duspara izrazio je negodovanje jer se problem onečišćenja, čiji je uzrok Rafinerija Brod u susjednoj BiH, ne rješava već deset godina, a međudržavno povjerenstvo Hrvatske i BiH nije se sastalo više od godinu dana. Sada se dogodio i ekološki incident o kojem Brođani imaju pravo na odgovore, no oni više nakon svega ne vjeruju institucijama, rekao je."Brođani imaju pravo znati što je s istragom, što se to dogodilo u podzemlju, u bunarima, da ljudima vratimo povjerenje", rekao je Duspara.I predsjednica udruge Brodske mame Ivana Smolčić Jurković upozorila je da od početka nisu bili dovoljno informirani, pa otuda nepovjerenje u institucije. O incidentu se ne govori javno i transparentno nego "po saborskim odborima", ne daju se točne informacije o utjecaju ugljikovodika na zdravlje, a već godinama se nije uspjelo ništa riješiti iako se zna za onečišćeni zrak.U raspravi je saborski zastupnik Hrvoje Zekanović (HRAST) pitao zašto država nije pokušala tužbom riješiti pitanje onečišćenja iz brodske rafinerije, dok je Slaven Dobrović (Most) rekao kako je najbolje rješenje za taj problem plinifikacija rafinerije.