KADA STIŽE PROLJEĆE? Za cijelu obalu na snazi je crveni alarm, dijelove zemlje opet će iznenaditi snijeg

NAKON još jedne poduže zimske epizode koja je prošlog vikenda zahvatila Hrvatsku, čini se da nam napokon stiže pravo proljeće. Ali snijeg bi sutra još mogao iznenaditi neke dijelove Hrvatske.

Danas je u većem dijelu zemlje bilo barem pretežno sunčano, ali i dalje hladno. Osjet hladnoće pojačavao je jak sjeveroistočnjak. Diljem obale je zbog olujne i orkanske bure na snazi crveni alarm, što znači da bi udari vjetra mogli na trenutke dosezati i do 145 kilometara na sat.

Još malo snijega....



Sutra će prevladavati umjereno do pretežno oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana na istoku zemlje i u Lici mjestimice snijeg, a u Dalmaciji većinom kiša. Najviše sunčanog vremena očekuje se na sjevernom Jadranu. Sredinom dana i poslijepodne slab snijeg moguć je u Gorskom kotaru, a malo kiše može pasti u središnjoj Hrvatskoj.



Na Jadranu će jaka i olujna bura s orkanskim udarima postupno slabjeti, a na jugu će ujutro prolazno zapuhati jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu od 0 do 5. Najviša dnevna većinom od 2 do 7, na Jadranu između 6 i 10 °C, prognozira DHMZ.

Zbog snijega je za područje Slavonije za sutra na snazi žuti alarm. Očekuje se 3-8 centimetara novog snježnog pokrivača. "Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama", upozorava Meteoalarm.

Pa stiže proljeće

U nastavku tjedna u kopnenom području većinom bez oborina. Jutra će biti hladna, a dnevna će temperatura uz više sunčanog vremena postupno rasti.



Na Jadranu sljedećih dana barem djelomice sunčano, a uz više oblaka malo kiše može pasti na južnom dijelu u petak. U nedjelju će zapuhati jugo, bit će sve toplije, ali i oblačnije, pa se na većem dijelu Jadrana očekuje i mjestimična kiša.