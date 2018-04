Kako zapošljava HŽ? Kandidati se na Instagramu hvale poslom prije završetka natječaja

Foto/Screenshot: FAH/Instagram



ČITATELJICA Indexa prijavila se na natječaj za pripravnike u HŽ Infrastrukturi, državnom željezničkom poduzeću. Posao nije dobila, a već je na testiranju shvatila da i nema previše šanse jer su se neki kandidati otvoreno hvalili da im je već osigurano zaposlenje.



HŽ Infrastruktura objavila je 30. listopada natječaj za 38 pripravnika po raznim sektorima i mjestima za rad u cijeloj Hrvatskoj, za različite stupnjeve obrazovanja. Tražili su se pripravnici SSS i VSS, prometne, građevinske, elektrotehničke, geodetske, pravne i ekonomske struke. Pripravnici su oni koji se nakon školovanja prvi put zapošljavaju na stručnu praksu od 6 do 12 mjeseci.



U tvrtki HŽ Infrastruktura zaposleno je 4829 radnika. Prosječna plaća u 2017. godini iznosila je 6853 kuna neto. Godišnje iz proračuna dobiju oko 900 milijuna kuna, od tri člana uprave dva su HDZ-ovca i jedan Reformist.



Čitateljica Indexa: Prijavila sam se za oglas uz još nekoliko naivčina



"Uz još nekolicinu naivčina prijavila sam se na oglas HŽ Infrastrukture za prijem pripravnika. No ispostavilo se da sam gubila vrijeme, s obzirom na to da HŽ prima samo svoje odabrane uhljebe, tatine i mamine sinove i princeze", kaže nam čitateljica koja nije imala nikakvu vezu, a nije ni prošla na natječaju.



Prilikom selekcijskog intervjua u hodniku čula je skupinu kandidata, mladića i djevojaka, koji su također bili na intervjuu za isti posao, kako se hihoću i razgovaraju o tome kada počinju raditi kao pripravnici i tko će im biti mentor. S obzirom na prisnost koja je vladala među njima, pretpostavila je da su svi prijatelji ili barem poznanici.



Primijetila je momka koji je u toj grupi bio najglasniji i šalio se na račun naivaca. "Zbijao je šale u stilu 'Dođoh, vidjeh, pobijedih' na račun naivčina koje misle da danas još uvijek u državne firme primaju nekoga anonimusa s ulice, nekoga s diplomom državnog fakulteta, a ne privatnoga kao što je ima on. I zaista se ispostavilo da se taj momak fino uhljebio kako je i sam slavodobitno najavljivao puno prije završetka selekcijskog postupka i objave rezultata natječaja za posao", priča nam djevojka.



Rezultati natječaja objavljeni 11. siječnja



Naime, HŽ Infrastruktura objavila je rezultate natječaja 11. siječnja 2018. godine i skupina šaljivdžija nalazila su na popisu odabranih kandidata. Rezultati natječaja objavljeni su nakon što su pripravnici, ispostavilo se kasnije - već počeli raditi.



"Dakle, iz aviona je vidljivo da je natječaj bio namješten i rezerviran samo za odabrane. Momak uhljeb kojeg sam spomenula objavio je besramno na svom Instagram profilu radnu ležernu fotografiju sebe i kolegice iz ureda HŽ Infrastrukture prije objave rezultata natječaja", kaže čitateljica.





Riječ je o Ivanu Brajkoviću koji ima diplomu stručnog specijalista menadžmenta s privatnog sveučilišta Libertas i koji je odabran za pripravnika u sektoru financija. Dan prije formalne objave rezultata, 10. siječnja, objavio je svoju fotografiju iz HŽ-ova ureda. Budući pripravnik i njegova kolegica smješkaju se ispred ormara nakrcanog registratorima uz poruku: "Samo radno! #samo jako".



Ni to nije sve - još u prosincu 2017. na svom LinkedIn profilu Brajković je objavio kako radi u HŽ Infrastrukturi, iako je ishod natječajnog postupka, ponovimo, objavljen tek 11. siječnja 2018. godine.



HŽ Infrastruktura: Selekcija se provodila sukcesivno



Kako je moguće da se potencijalni kandidat zaposli u HŽ-u prije objave službenih rezultata javnog natječaja? Hoće li se istražiti provođenje natječaja i sankcionirati odgovorne? To su pitanja koja smo poslali HŽ Infrastrukturi. Njima ništa nije sporno, čak im je i normalno da zapošljavaju prije službene objave rezultata.



Brajković nije odgovorio na naš upit koji smo mu poslali preko HŽ Infrastrukture. U trenutku pisanja teksta, još nije bio obrisao tragove s društvenih mreža.



"HŽ Infrastruktura je objavila 30. listopada 2017. godine natječaj za prijem 38 pripravnika, u raznim područjima poslovanja, odnosno Sektorima, po raznim mjestima rada u cijeloj Hrvatskoj, za različite stupnjeve obrazovanja i struka.



Slijedom toga, selekcijski se proces provodio sukcesivno, a tako i odabir kandidata po pojedinim poslovnim područjima, odnosno regionalno.



Kako je za koje od poslovnih područja iz natječaja bio izvršen odabir kandidata za zapošljavanje, tako su se sukcesivno donosile i odluke Uprave o zapošljavanju te shodno tome su sukcesivno sklapani i ugovori o radu s pojedinim pripravnicima, prije formalne objave rezultata natječaja", odgovorili su na naš upit.



U HŽ-u priznaju da su zapošljavali prije objave rezultata



Dakle, oni ne kriju da su zapošljavali – prije objave rezultata, što znači da je natječaj bio tek pro forma, nakon što su odabrane već nagradili pripravničkim mjestom.



Spominju i da neki od odabranih kandidata nisu prošli zakonski propisan liječnički pregled za izvršne radnike, pa su sukladno tome bile donesene izmijenjene odluke Uprave o zapošljavanju pripravnika.



"Slijedom svega navedenog, rezultati predmetnog natječaja objavljeni su 11. siječnja 2018.", odgovorili su Indexu.



"Što se konkretnog upita tiče vezano uz Ivana Brajkovića, za njegovo zapošljavanje odluka Uprave je donesena 4. prosinca 2017., a nakon što je o istoj obaviješten, sklopio je ugovor o radu 11. prosinca 2017.", odgovorili su Indexu.



Iako oglas izgleda poput pravog i traži životopis, presliku diplome, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju, on zapravo nije stvaran jer uopće ne utječe na zapošljavanje kandidata. Oni naime saznaju da su primljeni i počinju raditi neovisno o natječaju. A HŽ čak ne smatra ni da je potreban privid transparentnosti u mogućnosti žalbe ostalih kandidata.



Jer iako je u oglasu za pripravnike jasno navedeno da će rezultati natječaja biti objavljeni na web stranicama HŽ Infrastrukture, iz njihova odgovora vidimo da je samo Brajković bio obaviješten mnogo ranije, pa je i mogao osvježiti LinkedIn profil. Kandidati koji su se natjecali za njegovo mjesto tek mjesec dana kasnije su doznali da nisu prošli. Šteta, jer da su znali, mogli su ranije otići u Irsku.