Kanadski znanstvenici: Viagra i cjepivo protiv gripe mogli bi spriječiti širenje raka

KOMBINACIJA lijeka protiv erektilne disfunkcije i cjepiva protiv gripe mogla bi spriječiti širenje kancerogenih stanica nakon operacije, vjeruju kanadski znanstvenici.



Istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u časopisu OncuImunnology, upućuje na to da bi ovakva nekonvencionalna strategija mogla pomoći imunosnom sustavu pacijenta pri uništenju stanica raka koje su "ostale" nakon operativnog zahvata, prenose britanski mediji.



"Operacija je vrlo učinkovit način uklanjanja solidnih tumora", kaže dr. Rebecca Auer, voditeljica odjela za istraživanje raka u Kliničkome centru u Ottawi i izvanredna profesorica na Sveučilištu Ottawa koja je sudjelovala u istraživanju.



"No nažalost, nerijetko operativni zahvat suprimira imunosni sustav pa je bilo kojoj preostaloj kancerogenoj stanici puno lakše da se održi i proširi na ostale organe", pojasnila je.



Kombinacija lijekova protiv erektilne disfunkcije i cjepiva protiv gripe uspješno je testirana na laboratorijskim miševima.



Broj metastaza manji za 90 posto





Znanstvenici su ustanovili da se broj metastaza na plućima miševa smanjio za čak 90 posto."Rezultati naše studije upućuju na to da kombinacija ovih dvaju lijekova blokira širenje stanica raka i pomaže u sprečavanju ponovne pojave karcinoma nakon operativnog zahvata", rekla je dr. Auer. "U prvim kliničkim ispitivanjima u kojima sudjeluju 24 pacijenta podvrgnuta operaciji raka abdomena u našoj bolnici u Ottawi procjenjuje se učinkovitost spomenute kombinacije lijekova."Ispitivanjima ćemo pokušati procijeniti kolika je sigurnost ovakvog načina liječenja te evidentirati promjene koje se događaju u imunosnom sustavu nakon početka djelovanja sildenafila (Viagre), tadalafila (Cialisa) i inaktiviranog cjepiva Agriflu proizvedenog na bazi pilećeg embrija.Studija će nam pomoći da odgonetnemo hoće li davanje Cialisa pacijentu pet dana prije operacije i na dan operacije, s cjepivom protiv gripe, kao i davanje istih lijekova 10 dana nakon operacije utjecati na širenje stanica raka."Iznimno smo uzbuđeni zbog rezultata istraživanja jer upućuje na to da se primjenom dvaju sigurnih i relativno jeftinih lijekova možda može riješiti velik problem kada je širenje kancerogenih stanica posrijedi. Ako se uspješnost kombinacije lijekova potvrdi u kliničkim istraživanjima, ovo će biti prva terapija kojom će se riješiti imunosni problemi koji nastaju nakon operativnog zahvata", rekla je dr. Auer.Najčešće prirodne stanice ubojice igraju značajnu ulogu u uništavanju metastatskih kancerogenih stanica, no nakon operacije mogu se stvoriti mijeloidne supresorski dobivene stanice (MDSC), druga vrsta imunosnih stanica, koja blokira djelovanje prirodnih stanica ubojica.Znanstvenici su ustanovili da lijekovi za erektilnu disfunkciju blokiraju MDSC, što posljedično prirodnim stanicama ubojicama omogućuje borbu s kancerogenim stanicama, a cjepivo protiv gripe još više stimulira djelovanje stanica ubojica.Dr. Auer je istaknula da, premda su lijekovi za erektilnu disfunkciju, kao i cjepivo protiv gripe lako dostupni, osobe oboljele od karcinoma ne smiju ni pomisliti na samoliječenje.