KAPTOL PROTIV VATIKANA Apostolski nuncij pisanja novinara bliskih Bozaniću nazvao - fantazijama

"U ČITAVOM događaju, moja je uloga bila samo ta da prenesem kardinalu Josipu Bozaniću dokumentaciju u svezi tog slučaja koja je došla iz Rima. Ništa više od toga. Sve ostalo je čista fantazija", reagirao je sadašnji apostolski nuncij na Malti i u Libiji, a do nedavno nuncij u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Alessandro D'Errico, a vezano za slučaj zagrebačkih prebendara i njihova bivšeg dekana mons. Mije Gabrića.

Naime, prvo je dnevnik Večernji list, pozivajući se na izvore s Kaptola, objavio kako najveća afera Crkve u Hrvata nije ništa drugo nego sukob između bivšeg nuncija Alessandra D’Errica i hrvatskih biskupa na čelu s kardinalom Bozanićem.

Nuncij je, piše isti izvor, na sve moguće načine nastojao umanjiti utjecaj i ulogu zagrebačkog nadbiskupa kao najutjecajnijeg hrvatskog biskupa. Te teze jučer su na HRT-u promovirali poznati desničarski radnici u medijima Darko Pavičić i Ivica Šola koji tvrde da imaju dobre izvore na Kaptolu. Prvo su svoje teze plasirali u emisiji Hrvatskoj radija Susret u dijalogu, da bi se u prilogu Dnevnika 3 HTV-a iznijele teške optužbe na račun bivšeg nuncija u Hrvatskoj. Zbog svega je na kraju morao reagirati i Vatikan.

No krenimo redom.

Vatikan je htio smijeniti Bozanića



Nadbiskup Josip Bozanić raspustio je nedavno cijeli Prebendarski zbor na čelu s monsinjorom Mijom Gabrićem, i to zbog financijskih makinacija kojima je Crkva navodno oštećena za 50 milijuna eura. Odluka Kaptola donesena je, tvrdi tjednik Nacional, temeljem preporuke Vatikana, odnosno Kongregacije za kler. Donedavni dekan Zbora prebendara Mijo Gabrić u pismu koje je početkom srpnja uputio nadbiskupu Bozaniću priznao je krivnju, točnije da je investitorima omogućio potpisivanje hipotekarnih ugovora na imovini Zbora prebendara.



No dio desničarskih medija gura tezu kako je to zapravo posljedica borbe između Kaptola i Vatikana, odnosno želja da se ukloni kardinal Bozanić.



"Radi se o neispričanom dijelu priče koji se tiče pritiska nekih unutarcrkvenih krugova. Nije slučajno da je odvjetnik prebendara uz pomoć jednog biskupa s Kaptola otišao apostolskom nunciju koji mu je pomogao da ode u Rim i podigne prijavu protiv prebendara i zagrebačkog nadbiskupa koji bi po nekoj 'zapovjednoj odgovornosti' trebao biti odgovoran za njih", rekao je Pavičić jučer u emisiji Hrvatskog radija Susret u dijalogu, a dio njegovih izjava iskorišten je i za prilog Dnevnika 3 HTV-a.

Pavičić: Nuncij je imao pik na Bozanića



Naime, Pavičić tvrdi da bivši nuncij D'Errico i hrvatski biskupi nisu baš uvijek bili u najboljim odnosima.



"Nuncij im je zamjerao mnogo toga i da je nastojao na neki svoj način uvesti reda i da je osobito imao 'pik' na kardinala Bozanića", rekao je Pavičić dodajući da cijela priča ima neke druge konotacije. Pavičić tvrdi da je Gabrić preuzeo odgovornost na sebe kako suđenje ne bi moralo biti u Rimu.



"Suđenje će biti u Zagrebu, a u suprotnom bi to bio crkveni udar. Nacionalna tragedija i pitanje je bi li to Crkva u Hrvata preživjela", rekao je Pavičić.

Šola: Nuncij D'Errico i lažno optuživao



Šola s druge strane tvrdi da je bivši nuncij D'Errico prekršio Bečku konvenciju kao diplomat jer se petljao u unutarnja pitanja u Hrvatskoj."Nuncij ih je stalno u Vatikanu optuživao za stvari koje ne stoje", rekao je Šola dodajući da je nuncij D'Errico naštetio slici hrvatskog episkopata u Vatikanu."U Vatikanu ne postoji dobar stav prema Crkvi u Hrvata", tvrdi Šola dodajući kako u Vatikanu Hrvati nemaju sposobnog čovjeka koji je u stanju, kao u doba Ivana Pavla II., "donositi prave informacije iz Hrvatske". Za to je optužio aktualnog papu Franju.

Zanimljivo je da su i Šola i Pavičić optužili dio hrvatskih medija da vijest o tome da je nestalo pedeset milijuna eura zapravo nije istinita. Naime, oni tvrde da u ovoj aferi nije riječ o krađi, nego o "nesavjesnom poslovanju i lošoj poslovnoj procjeni". Također, promovirana je teze kako netko namjerno širi lažnu sliku o bogatoj Crkvi u Hrvatskoj.

Čista fantazija



Kao što smo napisali u uvodu, nuncij nadbiskup Alessandro D'Errico na kraju je reagirao kratkim priopćenjem.



"Što se tiče govorenja i pisanja o mojoj hipotetskoj ulozi u slučaju zagrebačkih prebendara i njihova bivšeg dekana mons. Mije Gabrića, želio bih razjasniti samo dvije stvari: 1. Nikada nisam upoznao odvjetnika Budimira i sigurno ga nisam nikada susreo. 2. U čitavom tom događaju, moja je uloga bila samo ta da prenesem kardinalu Josipu Bozaniću dokumentaciju u svezi tog slučaja koja je došla iz Rima. Ništa više od toga. Sve ostalo je čista fantazija", stoji u priopćenju nuncija D'Errica.