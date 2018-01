Karlovčanin dobio sto eura kazne jer je na Facebooku napisao ACAB

Foto: Ivo Čagalj/ Pixsell

KARLOVČANIN iz Grabrika koji nikada u životu nije bio kažnjavan ni kazneno niti prekršajno, dobio je 100 eura kazne jer je uvrijedio hrvatsku policiju, javlja Kaportal.





On je, kako je utvrdila policija koja ga je prijavila Prekršajnom sudu u Karlovcu, 15. rujna u 13.15 sati “omalovažavao policajce na način da je sa svojeg Facebook profila u grupi za trolanje objavio montiranu fotografiju uvredljivog sadržaja s natpisom “Fuck da Police A.C.A.B.”, što bi u prijevodu značilo "Jebeš policiju, All Cops Are Bastards – svi policajci su kopilad).Sud je zaključio da je mladić time počinio prekršaj iz domene remećenja javnog reda i mira te mu odredio kaznu od 200 DEM-a (po tom zakonu kazne se i dalje izražavanju u valuti koja ne postoji već godinama). Ako plati u roku, oprostit će mu jednu trećinu iznosa, ako ne plati, naplatit će mu prisilno. Morat će platiti i 100 kuna troškova postupa. Nije poznato zbog čega je mladić vrijeđao policiju.