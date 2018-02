KFC zatvorio 800 restorana u Britaniji. Razlog? Nestalo im piletine

Foto: 123rf, Twitter

POZNATI lanac brze prehrane KFC zatvorio je na stotine restorana u Velikoj Britaniji jer im je ponestalo piletine, javlja BBC. Jasno, zatvaranje je samo privremeno.



Oko 800 restorana od otprilike 900, koliko ih se nalazi u Britaniji, zatvorilo je danas usred radnog dana, prenosi i CNN. Neki su u popodnevnim satima otvorili, neki nisu.



KFC, što je skraćenica od Kentucky Fried Chicken, objavio je kako su bili prisiljeni zatvoriti zbog problema s dostavom hrane.





