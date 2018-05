Kineski bombarderi sletjeli na međunarodno otočje, SAD poslao ozbiljno upozorenje

Screenshot: YouTube

KINESKI vojni avioni prvi put su sletjeli na jedan od otoka koji je predmet spora sa susjednim zemljama u Južno kinesko more, priopćeno je iz kineskog ministarstva obrane. Taj potez Kine osudio je SAD jer destabilizira regiju, piše BBC.

Dalekodometni bombarder H-6K bio je jedan od vojnih aviona koji su sudjelovali u vojnim vježbama na otočju s namjerom da se "ojača kineska sposobnost dosega svih teritorija".

Vojne vježbe održavaju na međunarodnoj trgovinskoj ruti

Dio mora u kojem se vojne vježbe održavaju je trgovinska ruta koja je ujedno i predmet spora šest zemalja. Kina je optužena da je militarizirala taj dio mora, a njezin posljednji potez mogao bi izazvati nove tenzije u regiji.

Ministarstvo obrane nije priopćilo točno vrijeme slijetanja bombardera, već je u priopćenju navedeno kako se radi o vježbi koja je simulacija napada na ciljeve u moru.

Ge Daqing, pilot u bombarderu H-6K, kazao je kako se radi o treningu "koji izoštrava hrabrost vojnih pilota i pojačava sposobnosti u pravim ratnim situacijama".

Chinese bombers including the H-6K conduct takeoff and landing training on an island reef at a southern sea area pic.twitter.com/ASY9tGhfAU