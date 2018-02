Kinezi koji bi trebali graditi Pelješki most buše tunel u Crnoj Gori

Foto: Ilustracija / Google Street View

RADNICI kineske kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC) i domaći kooperanti do sada su na prvoj crnogorskoj autocesti, na dionici od Podgorice do blizu Kolašina, probili 75 posto tunela, priopćilo je u subotu crnogorsko Ministarstvu prometa i pomorstva.

Kineska kompanija CRBC, koja je preuzela i izgradnju Pelješkog mosta, na samom početku ove godine radila je na cijeloj dionici ove autoceste, ali nešto slabijim intenzitetom zbog vjerskih i novogodišnjih praznika te nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Probušili 75 posto tunela



Završeni su radovi na iskopu i primarnoj podgradi tunela u duljini od 26,2 kilometra, što je 75 posto ukupne dužine svih tunela na toj prioritetnoj dionici, priopćilo je ministarstvo medijima.



U Ministarstvu prometa i pomorstva Crne Gore, kazali su u subotu “Dnevnim novinama” kako ipak, očekuju da će radovi na ovoj dionici biti na vrijeme završeni, kako je i projektirano, sredinom iduće godine.



Na trasi tog dijela autoceste, dugoj 41 kilometar, planirana je i gradnja 20 mostova, ukupne dužine 6122 kilometra, bez priključnih rampi, petlji i nadvožnjaka. Radovi se trenutno izvode na 15 mostova.



Izlivanje pet stupova na mostu “Moračice”, dugom više od 1000 metara, od kojih će najviši biti visok 180 metara, završeno je krajem prošle godine. Od tada CRBC i podizvođači rade na segmentu konstrukcije koja će spajati stupove. To je zahtjevniji dio posla od njihova izlivanja, pa je očekivani dnevni napredak nešto sporiji, jer se sve radi na visini iznad 100 metara.

Grade i tvrtke i Hrvatske



Ta dionica stajat će 809 milijuna eura. Financijsku pomoć od 688 milijuna eura kroz vrlo povoljan kredit osigurala je kineska banka Exim banke sa 688 milijuna eura , odnosno 85 posto ukupnih sredstava, a s preostalih 15 posto ili 122 milijuna eura sudjeluje država Crna Gora.Rok otplate kredita je 20 godina, grace period šest godina, a godišnja kamatna stopa iznosi dva posto.Cijena je 19,7 milijuna eura po kilometru.Osim Kine angažirane su i tvrtke iz Hrvatske, Italije, Švedske, Njemačke, Velike Britanije, Francuske, Danske, Češke, Mađarske.Na autocesti je trenutačno angažirano 3048 radnika, od čega je 1886 Kineza i 1162 iz Crne Gore i regije.