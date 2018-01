Kinezi koji grade Pelješki most završavaju prvu dionicu crnogorske autoceste

Foto: Hina

RADOVI na prioritetnoj dionici prve crnogorske autoceste, od luke Bar do granice sa Srbijom, na najtežem njenom dijelu od Podgorice do Mateševa, koje izvodi kineska kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC), koja će graditi i Pelješki most, bit će završeni po dogovoru, u svibnju 2019., izjavio je za Hinu crnogorski ministar pomorstva i prometa Osman Nurković.



Hrvatska je nedavno CRBC izabrala za izvođača izgradnje Pelješkog mosta dužeg od dva kilometra koji bi trebao zaobići teritorij BiH i povezati sjever i jug zemlje.



Kineska ponuda od 2,08 milijardi kuna i rokom završetka od 39 mjeseci bila je povoljnija od onih austrijskog Strabaga i zajednice ponuđača koju su činile jedna talijanska i turska tvrtka.



Zadovoljni s kineskim partnerima



Nurković kaže da su u crnogorskoj vladi zadovoljni s kineskim parterima i njihovim suradnicima (podizvođačima) iz Crne Gore, regije i drugih zemalja, te kvalitetom rada i angažiranošću domaće radne snage, što potvrđuje njihova uvjeravanja da će čitav posao biti na vrijeme završen.



Crnogorski premijer Duško Marković nedavno je, obilazeći gradilišta, rekao da “radovi idu odlično, da je izvođač dobro koncipirao dinamiku te da je uvjeren da će dionica biti izgrađena i predana u predviđenom roku”.



“Ovo je, uz obnovu neovisnosti 2006. godine, najznačajniji projekt u povijesti Crne Gore”, kazao je Marković.



U ministarstvu prometa ističu da je do sada završena glavnina najtežih radova, uključujući i ključne infrastrukturne objekte, od kojih su većina graditeljski poduhvati sami za sebe, poput gotovo više od kilometra dugog i 180 metara visokog mosta “Moračica”, koji spaja dvije planine u kanjonu rijeke Morače, te probijanja više dvocijevnih tunela i gradnje drugih sličnih objekata.



19,7 milijuna eura po kilometru



Ugovorena cijena za projektiranje i izgradnju ove dionice je 809,6 milijuna eura, a država kao investitor obavlja plaćanja izvođaču radova koji je odgovoran za odabir, kvalitetu rada i plaćanje svojim podizvođačima.



Ova dionica duga je 41 kilometar, s 45 mostova i vijadukata i 32 tunela, a renomirana kineska tvrtka CRBC gradi je uz financijsku pomoć Exim banke, koja osigurava 688 milijuna eura, odnosno 85 posto ukupnih sredstava, dok s preostalih 15 posto ili 122 milijuna eura sudjeluje država Crna Gora. Rok otplate kredita je 20 godina, uz poček od šest godina, a godišnja kamatna stopa iznosi dva posto.Cijena je 19,7 milijuna eura po kilometru.“Do sada je izvođaču radova isplaćeno 347,5 milijuna eura, odnosno 43 posto ugovorene vrijednosti, za avans i stvarno izvedene radove na terenu”, precizirao je ministar Nurković, dodajući kako je kvaliteta radova na autocesti zaista dobra i u skladu s ugovorom.Među angažiranim tvrtkama, pored onih iz Kine, ima i onih iz Hrvatske, Italije, Švedske, Njemačke, Velike Britanije, Francuske, Danske, Češke, Mađarske.Na autocesti je trenutačno angažirano 3.048 radnika, od čega je 1.886 Kineza i 1.162 iz Crne Gore i regije.“CRBC planira uskoro povećati broj inženjera i radnika na terenu kako bi ubrzala radove i ispoštovala rokove u gradnji ove dionice, uz istu kvalitetu i poštivanje najviših sigurnosnih standarda”, najavio je glavni inženjer kompanije Vlatko Ćipranić za bilten Inženjerske komore.Premijer Marković rekao je da se vlada naveliko bavi nastavkom gradnje, jer je cilj da odmah po završetku ove nastavi izgradnju ostalih dionica.„Već sada stvaramo pretpostavke za nastavak gradnje. Krajem prošle godine je moj sastanak s kineskim premijerom Li Keqiangom završen suglasnošću da su obje države i vlade zainteresirane da po završetku prioritetne dionice autoceste Bar – Boljare (granica sa Srbijom) bude nastavljena gradnja idućih dionica i to po modelu javno-privatnog partnerstva države Crne Gore i zainteresiranih kineskih kompanija.""Uspješna realizacija prve, najteže dionice, najbolja je preporuka za nastavak”, kazao je crnogorski premijer.