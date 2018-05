Kod Sv. Martina se izlila Mura, na snazi redovne mjere obrane od poplave, a stiže još kiše

Foto: Goran Safarek/PIXSELL



RIJEKA Mura izlila se u Svetom Martinu na Muri kod Mlinarske kuće. Stožer civilne zaštite prati stanje, a sve županijske službe su u komunikaciji. Sveti Martin na Muri je mjesto na kojem najprije dođe do izlijevanja pri visokom vodostaju rijeke Mure.

Vodostaj rijeke Mure na vodomjeru Mursko Središće prešao je +360 cm u 17 sati, uz zabilježeni vodostaj od +374 cm u 19 sati i ima tendenciju daljnjeg porasta. Očekuje se da će narasti do čak 450 centimetara.

Vodnogospodarski odjel za Muru i Dravu Varaždin donio je zato danas u 17:30 sati rješenje o uspostavi redovne obrane od poplave na rijeci Muri za dionice A.33.18, A33.19. i A.33.20. za Sektor A, branjeno područje 33.

Branjeno područje je:

A.33.18 r. Mura; desna obala od područja Vološćak do Podturna rkm 37 + 500 - 54 + 000

A.33.19 r. Mura; desna obala od Podturna do granice sa Slovenijom, rkm 54+000 - 78+960

A.33.20 r. Mura; lijeva obala; 65+900-66+200; 68+000-70+700; 71+400 - 76+600.

Stiže još kiše



U istočnoj Hrvatskoj sutra će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Ponegdje je moguća prolazna kiša ili kratkotrajan pljusak, većinom u sjevernim i istočnim predjelima. Vjetar će biti većinom slab jugozapadni. Temperatura ujutro od 10 do 12 °C, danju od 20 do 22 °C.



Poneki pljusak moguć je i u središnjoj Hrvatskoj, ali će posvuda biti i sunčanih razdoblja. Vjetar slab, u gorju moguće umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 11 °C, dnevna od 19 do 22 °C, javlja HRT.



Mogućnost izraženijih pljuskova ili obilnije kiše bit će najveća na riječkom području, iako će količina kiše posvuda biti manja nego početkom tjedna, a sunčanog će vremena biti više. Ponekog pljuska može biti i drugdje na sjevernom Jadranu, kao i u gorskoj Hrvatskoj, ponajprije u Gorskom kotaru. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu prolazno može biti i južnog vjetra i juga, a na otvorenom moru sjeverozapadnjaka. Najniža temperatura zraka od 10 do 12 °C, u unutrašnjosti 5 do 10, a najviša u unutrašnjosti od 15 do 18, uz more 19 do 21 °C.



Malo kiše ili ponekog pljuska u Dalmaciji će ponegdje biti u prvom dijelu dana, a poslijepodne će biti više sunčana vremena. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, navečer će okrenuti na jugo. Jutarnja temperatura od 8 °C u unutrašnjosti do 13 °C na otocima, dok će dnevna biti većinom oko 20 ili 21 °C.



Podjednako i na jugu Hrvatske, uz djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te mogućnost za poneki pljusak. Uz slabo do umjereno jugo i južni vjetar more će biti malo do umjereno valovito.