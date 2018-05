Kolinda: Hrvatska će učiniti sve da spriječi ulazak migranata iz BiH

Foto: Hina

PREDSJEDNICA Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je za bosanskohercegovačko izdanje Večernjeg lista da će Hrvatska učiniti sve da spriječi ulazak migranata iz BiH te je najavila potporu tamošnjim vlastima u rješavanju toga problema.



"Republika Hrvatska učinit će sve da zaštiti svoju granicu i spriječi sve pokušaje nezakonitih prelazaka državne granice i u tome raspolaže svim potrebnim sredstvima. U tome smo spremni pomoći i Bosni i Hercegovini", rekla je Grabar-Kitarović.



Pojasnila je kako će Hrvatska kroz agenciju za nadzor europskih granica Frontex staviti na raspolaganje svoje policijske službenike za nadzor granice na koordinacijsku točku na graničnom prijelazu Mali Zvornik na granici između BiH i Republike Srbije.



Ojačani kapaciteti za nadzor granice



Hrvatska predsjednica dodala je kako vlasti u Zagrebu jako pozorno prate pojačani priljev migranata na novoj ruti preko BiH u njihovu pokušaju da preko Hrvatske dođu do željenih zemalja EU-a.



"Hrvatska policija ojačala je sve potrebne kapacitete za nadzor državne granice, odnosno vanjske granice Europske unije prema Bosni i Hercegovini dodatnim rasporedom i angažiranjem potrebnih ljudskih i tehničkih kapaciteta", rekla je.



Izrazila je zabrinutost medijskim napisima kojim se dovodi u pitanje spremnost nadležnih tijela u BiH da se nose s povećanim brojem migranata.



"Iskustvo upravljanja migrantskim valom 2015. upućuje na zaključak da se jedino koordiniranim djelovanjem svih nadležnih službi država na ruti može uspješno odgovoriti na ovaj izazov. O ovom pitanju nedavno smo razgovarali i na sastanku na vrhu Procesa Brdo - Brijuni u Skoplju imajući u vidu značaj tog pitanja za stabilnost cijele jugoistočne Europe", rekla je predsjednica.





Predsjedničin intervju izašao je upravo na dan kada je migrantska kriza koja je zahvatila Bosnu i Hercegovinu prerasla u politički problem s nesagledivim posljedicama jer se različite razine vlasti sukobljavaju u tome kako odgovoriti na pojačani priljev izbjeglica i tko se o njima treba skrbiti.Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i ravnatelj Uprave policije MUP-a Federacije BiH Dragan Lukač upozorili su kako je odluka da se spriječi prolazak kolone autobusa s migrantima iz Sarajeva prema Mostaru koju su, po svemu sudeći, donijeli u policiji Hercegovačko-neretvanske županije bez presedana, predstavlja ugrožavanje ustavno-pravnog poretka u državi."To je raspad ustavno-pravnog sustava. Ja to nisam nikad vidio", kazao je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić u izjavi koju je prenio portal Faktor.Mektić je pozvao Predsjedništvo BiH da hitno reagira i donese odluku o mjerama koje bi valjalo poduzeti u ovakvoj situaciji.Ustvrdio je da vlasti Hercegovačko-neretvanske županije nemaju nikakve ovlasti zabraniti smještaj izbjeglica u azilantski centar kod Salakovca koji je pod nadležnošću države."Ovo je pitanje funkcioniranja ustavno-pravnog sustava, to je pitanje Predsjedništva BiH i ono sada treba vidjeti hoće li se poštovati ustavno-operativni sustav u ovoj državi ili neće. To je izvan mog resora. To nema veze sa sigurnošću. To je klasična politika i nepoštivanje Ustava BiH i institucija BiH", izjavio je Mektić.Tko je točno zapovjedio zaustavljanje kolone autobusa s oko 250 migranata ostalo je nepoznato, no mediji nagađaju da je tako odlučio zapovjednik županijske policije Ilija Lasić.