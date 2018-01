Kolinda je nenadmašna, uspjela je napraviti skandal i od običnog avionskog leta

Foto: Index/FaH



U IZVRSNOJ francuskoj komediji Francisa Vebera La Chevre iz 1981. bogati biznismen unajmi dvojicu muškaraca čiji je zadatak pronaći njegovu kćer koja je nestala u Meksiku. Jedan od njih je privatni detektiv Campana (Gerard Depardieu), dok je drugi beskrajno nespretni Francois Perrin (Pierre Richard), čovjek nevjerojatno loše sreće koji će, primjerice, ući u prostoriju punu praznih stolica i sjesti baš na onu koja ima slomljenu nogu. No baš zato ga se i angažira kako bi našao biznismenovu kćer, jer ona je isto sklona bizarnim nezgodama i lošoj sreći u svakoj mogućoj situaciji.



U prenesenom smislu, La Chevre kao da opisuje vanjsku politiku koju vodi hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja otkako je na Pantovčaku nije nikad naletjela na diplomatsku koru banane na koju se nije okliznula, iako ju je bez problema mogla zaobići.



Taj niz gafova, loših procjena, nepotrebno polarizirajućih izjava i bizarnih poteza nastavljen je i u vezi s Kolindinim posjetom BiH.



Pantovčak sada demantira da je Kolinda kod Erdogana išla intervenirati oko izbornog zakona susjedne države



U svrhu najave posjeta u hrvatskim medijima novinare se pozvalo na neslužbeni brifing na Pantovčaku, na kojem se najviše objašnjavalo kako predsjednica tijekom nedavnog posjeta Ankari uopće nije uvjeravala turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da treba intervenirati u BiH, te da su o promjenama izbornog zakona u susjednoj državi jedva i razgovarali. To farbanje očito je posljedica niza negativnih reakcija iz Sarajeva na to da je Kolinda išla Erdoganu da ga nagovori na intervenciju kod Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana Predsjedništva BiH i lidera SDA. No jedini razlog zbog čega je u hrvatskoj i bosansko-hercegovačkoj javnosti stvoren takav dojam o cilju Kolindinog sastanka s Erdoganom su najave u offu koje su prije tog putovanja plasirane u domaće medije. Jednostavnije rečeno, s Pantovčaka su jučer na brifingu objašnjavali da je ono što su prije desetak dana objašnjavali potpuno neistinito.



Taj loš početak posjeta BiH nastavljen je još bizarnijim potezom - hrvatska predsjednica i njeni suradnici nisu uspjeli odletjeti avionom od Zagreba do Sarajeva te Kolinda uopće nije stigla u glavni grad BiH kako je i kada po protokolu bilo dogovoreno. Nažalost, nije samo put od parsto kilometara od Zagreba do Sarajeva bio veliki izazov za hrvatsku predsjednicu, nego se nije udostojila pravodobno informirati svoje domaćine kako joj se ipak spava kod kuće i da stiže sutra ujutro pa je ministar vanjskih poslova Igor Crnadak uzaludno sinoć čekao da ''kraljica Balkana'' sleti na sarajevski aerodrom Butmir.



Odgodila let u zadnji trenutak, a nije javila službenom Sarajevu



Jutros je pak u medije plasirano objašnjenje kako je let odgođen zbog sigurnosnih razloga, o kojima ništa konkretnije nije rečeno. Bilo kako bilo, činjenica da je Kolindin dolazak u Sarajevo odgođen bez najave predstavlja neuobičajeno i bezobrazno kršenje diplomatskog protokola, kako je upozorio iskusni bh. diplomat Zlatko Dizdarević u jednom intervjuu. 'Nije to samo jučerašnji događaj, to je niz događaja u kojima se brutalno krši ne samo protokol nego najnormalniji odnos. Dolazi kako tko hoće bez najave, hoda se po BiH bez najave, odlazi se po raznim mjestima u BiH a da se ne dođe u Sarajevo. To su stvari koje u međunarodnoj politici predstavljaju nonsens i koje se mogu nazvati skandalom'', rekao je Dizdarević u razgovoru za jedan portal iz BiH. Nije iznenađujuće što se Crnadak jutros nije htio pojaviti na Butmiru, nego je poslao svojeg zamjenika da dočeka visoku gošću iz Hrvatske.



Grabar-Kitarović je tako i prije nego što je došla u Sarajevo uspjela oko svojeg posjeta BiH stvoriti vašarsku atmosferu, i to onim što se u tenisu naziva neprisiljena pogreška tj. loš potez koji nije bio iznuđen. U ovom slučaju hrvatska predsjednica nije, dakle, naišla na koru banane, nego je sama bananu ogulila, bacila koru ispred sebe i onda na nju nagazila kako bi na ludo komičan način sletjela na vlastitu stražnjicu.Uslijedio je sastanak s članovima Predsjedništva BiH, a poslije toga zajednička press konferencija s predsjedavajućim Draganom Čovićem, na kojoj se Kolinda posvetila svojoj omiljenoj temi - medijima koji joj rade o glavi. Izvlače njene izjave iz konteksta, a njena je duša čista.Problem s tim narativom je što se u njemu ignorira da je golemu većinu svojih gafova, skandala i štetnih izjava proizvela sama predsjednica, dok su mediji većinom o tome izvijestili i, ruku na srce, tome se rugali. Nije nitko drugi do ona izvaljivao bedastoće o deset tisuća potencijalnih terorista u BiH, nije nitko do njen tim plasirao po medijima da kod Erdogana ide prvenstveno pričati o izbornom zakonodavstvu susjedne države itd. Mediji nemaju potrebe izvrtati predsjedničine izjave, čak i ako su iznimno kritički prema njoj nastrojeni; originali izjava su posve dovoljni da izazovu kolutanje očima.Evo jednog reprezentativnog primjera Kolindine poetike s današnje pressice u Sarajevu: ''Hrvatska doslovno grli BiH geografski, a nadam se i u svakom drugom smislu.'' Nema se tu što izvlačiti iz konteksta, parodijski je moment sadržan u samoj izjavi. Ili: ''O rješenjima (izbornog zakonodavstva; op.a.) trebaju se dogovoriti politički predstavnici Bosne i Hercegovine.'' Ako je to službeni stav hrvatske predsjednice, zašto onda putuje svijetom i s Erdoganom i, u međuvremenu se doznaje, s Vladimirom Putinom priča o tome? Ili trenutni vrhunac: povratila je titulu "kraljice Balkana", Majke Srebrenice su joj oprostile. Skeč sam po sebi, ne treba ništa vaditi iz konteksta.Naravno, prvenstveni razlog loših odnosa Hrvatske i BiH nije Kolinda, nego totalni unutarnji raspad BiH i nedoraslost tamošnjih vodećih političara. Hrvatska je predsjednica imala priliku odbiti dati svoj doprinos tom kaosu, ali nije mogla odoljeti da vatru gasi benzinom kad god je imala priliku. Čini se stoga izlišnim naglašavati da dvodnevni posjet Grabar-Kitarović susjednoj BiH neće uroditi nikakvim konkretnim rezultatima, te je jedina zanimljiva stvar u vezi s tim pratiti hoće li se tijekom ostatka današnjeg dana i sutra zbog neke njene izjave ili poteza ionako komplicirani odnosi dviju država dodatno zakomplicirati.Odnosno, da se na kraju teksta vratimo filmskim referencama koje se savršeno nadovezuju na činjenicu kako ni avionski let između Zagreba i Sarajeva u režiji Kolinde Grabar-Kitarović nije moguće ipak nekako ne pretvoriti u gaf.Predsjednica je jutros napokon uspješno doputovala u službeni posjet BiH, ali i dalje nije jasno - ima li pilota u avionu?