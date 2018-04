Kolinda napala vladu: Nemamo više vremena! Što je ovo nego izvanredno stanje?

Screenshot: Nova TV



PREDSJEDNICA Kolinda Grabar-Kitarović je svoje izmještanje Ureda u Šibenik započela novim napadom na vladu.



>> Murganićka oštro odgovorila Kolindi: Lakše je kritizirati nego preuzeti odgovornost



Podsjetimo, Ured predsjednice će od danas do 19. travnja biti premješten u Šibensko-kninsku županiju. Radi se o 15. izmještanju Ureda predsjednice izvan Zagreba, a Kolinda je već tradicionalno prilikom izmještanja svog Ureda odlučila napasti vladu zbog demografske krize.



"Nemamo više vremena!"





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA "Nažalost, mladi odlaze za boljima plaćama i lakšim životom što se dodatno loše odražava na tešku demografsku situaciju. Kad sam rekla da smo u demografski izvanrednom stanju koje zahtijeva izvanredne mjere, neki su govorili da pretjerujem. Ovih dana predsjednik vlade istaknuo je da je vlada zbog izvanrednog stanja u kojem se našao Agrokor morala posegnuti za izvanrednim mjerama. Trebalo je spasiti oko 40 tisuća radnih mjesta. Taj veliki trud vlade treba pozdraviti i svakako ga objektivno priznati. No, samo prošle godine iz Hrvatske je iselilo 80 tisuća ljudi, od čega samo u Njemačku 40 tisuća. Što je to onda ako nije izvanredno stanje koje traži izvanredne mjere", rekla je predsjednica. Naglasila je kako parcijalne mjere poput povećanja kvota za uvoz radnika iz inozemstva neće riješiti problem.



"Nije isto živjeti u velikim gradovima i živjeti u Kijevu"



Predsjednica je ustvrdila kako "nemamo više vremena".



"Primarna je zadaća stvarati uvjeta za ostanak ljudi i dostojanstven život sviju. Nemamo vremena za nove apstraktne demografske strategije, već nam treba konkretan akcijski plan sveobuhvatnih mjera za demografski oporavak zemlje, posebice uključujući stvaranje uvjeta za znatnije povećanje plaća, i to odmah, rekla je i pozvala vladu i sabor da se u potpunosti posvete tom pitanju.



Govoreći o nužnosti decentralizacije, rekla je kako nije isto živjeti u velikim gradovima i živjeti u Kijevu, Unešiću ili na Žirju.



"Treba nam aktivna regionalna politika koja će omogućiti zadržavanje stanovništva na otocima, pograničnim i manje razvijenim područjima, počevši od politike zapošljavanja i povećanja plaća u državnom i javnom sektoru do poticanja investicija i ulaganja u socijalni standard. Uz ostalo, država mora poreznim mjerama omogućiti više izvornih prihoda našim županijama, gradovima i općinama i pomoći im da iskoriste što više mogućnosti koje im pružaju europski fondovi", rekla je predsjednica.

Poručila je i da Hrvatskoj treba aktivna regionalna politika, da država mora poreznim mjerama omogućiti više prihoda našim županijama, gradovima i općinama. Podsjetila je i na više od 300.000 blokiranih građana te poručila da je krajnje vrijeme da se donese novi Ovršni zakon.