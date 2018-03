Kolinda nazvala gradonačelnika Slavonskog Broda zbog zagađene vode

Foto: Nova TV

PREDSJEDNICA Kolinda Grabar Kitarović u subotu je telefonom razgovarala s gradonačelnikom Slavonskog Broda Mirkom Dusparom koji ju je izvijestio o ekološkom incidentu i zagađenju pitke vode u tom gradu, a predsjednica je iskazala punu podršku što bržem rješavanju situacije u kojoj su se našli stanovnici Slavonskog Broda i okolice.



O podršci predsjednice izvijestili su iz Gradske uprave Slavonskog Broda, kao i o novom sastanku Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije na kojem je istaknuto da će se, po dogovoru s Vladom RH, na teren dostavljati potrebne količine vode iz robnih zaliha, do normalizacije opskrbe vodom.



Do sada u Brod stiglo 55.000 litara flaširane vode



Do sada je, po podacima županijskog stožera, stiglo 55.000 litara flaširane vode.



Od 37 raspoloživih spremnika za vodu, u subotu će se po dva uputiti u svaku općinu kao i po dvije palete pitke vode od 1.400 litara.



Iz Stožera su poručili da će distribuciju vode prema potrebama koordinirati načelnici općina s Javnom vatrogasnom postrojbom (JVP) Slavonskog Broda gdje i pristižu sve količine vode.



Za potrebe stanovnika na raspolaganju će biti i dodatnih pet cisterni Hrvatske vojske od kojih je jedna kapaciteta 6.000 litara već stigla u Slavonski Brod, a tijekom noći očekuje se dolazak i ostale četiri cisterne. Na područje bez pitke vode jednu cisternu će uputiti i Ministarstvo unutarnjih poslova.



Dvadeset vojnika Hrvatske vojske bit će raspoređeno sukladno potrebama na terenu te će se staviti na raspolaganje u vezi distribucije pitke vode. Županijski stožer Civilne zaštite Brodsko-posavske županije od Državne uprave za zaštitu i spašavanje zatražio je stavljanje na raspolaganje dodatna 22 spremnika za pitku vodu čiji su kapaciteti od 1.000 do 5.000 litara. Dolazak ovih spremnika u Stožeru očekuje se u nedjelju.





Gradska je uprava izvijestila i o novom rasporedu lokacija za dostavu vode građanima Slavonskog Broda i okolnih općina izvijestili su iz Gradske uprave Slavonskog Broda.U općini Oriovac cisterna s pitkom vodom izmjenjivat će se na lokacijama kod vatrogasnog doma u Oriovcu i Slavonskom Kobašu.Načelnik općine Oriovac Antun Pavetić istaknuo je da je "situacija pod kontrolom" i da će svi vodu dobiti na vrijeme. Ta je općina na spoju dvaju vodoopskrbnih sustava Slavonski Brod-Davor i ondje dio naselja Oriovac, te Kujnik, Malino, Lužani, Živike, Pričec, Ciglenik i Bečic u vodoopskrbnom sustavu imaju zdravstveno ispravnu pitku vodu.Općina Sibinj na svom području vodu dostavlja na tri lokacije: u Sibinju kod zgrade općine, Slobodnici kod zgrade DVD-a Slobodnica i u Grgurevićima kod zgrade Društvenog doma.Općina je pozvala i vlasnike privatnih, zdravstveno ispravnih bunara da ih ustupe i susjedima.Voda će se dostavljati i u općini Brodski Stupnik od 8 do 15 sati ispred zgrade općine, u Starom Slatiniku od 8 do 12 sati ispred zgrade Društvenog doma, a u Krajačićima od 12 do 13 sati ispred zgrade Društvenog doma.U općini Bebrina voda se dostavlja u Kaniži od 10 do 11 i od 16,30 do 17,30 sati, u Kutima je cisterna s vodom od 11,30 do 12,30 i od 18 do 19 sati.U Dubočcu cisterna je od 13 do 14 i od 19,30 do 20,30 sati, u Zbjegu od 14,30 do 15,30 i od 21 do 22 sata. Općine Podcrkavlje i Bukovlje na svojim službenim stranicama nisu jučer imale nikakve obavijesti vezane uz opskrbu građana pitkom vodom.U Slavonskom Brodu, uz postojećih sedam lokacija, u subotu navečer bit će postavljeni i spremnici s pitkom vodom kapaciteta 1.000 litara i redovito će se dopunjavati. Spremnici će biti ispred svih mjesnih odbora, ispred prostora Hvidre na Plavom polju, ispred svih dječjih vrtića i u Romskom naselju. Uz to, nastavlja se i doprema vode cisternama.