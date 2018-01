Kolinda: Neke od priča o holokaustu imaju sretan završetak

Foto, video: Pixsell/Marko Lukunić



OPERA za djecu "Brundibar" Hansa Krasa, na libreto Adolfa Hoffmeistera u subotu je u povodu Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta izvedena u Zagrebu u nazočnosti brojnih osoba iz političkog i društvenog života, među njima i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek te gradonačelnika Milana Bandića.



"Brundibar" je priča o dvoje djece koja bolesnoj majci žele kupiti malo mlijeka, no nemaju novaca. Kada vide da orguljaš, Brundibar, za svoju svirku na ulici dobiva novac i oni pokušavaju pjevati, no ne mogu jer ih on tjera. U svom naumu ipak uspiju uz pomoć vrapca, mačke, psa i prijatelja koji se okupe u veliki zbor i suprotstave svom zlostavljaču.



Praizvedba opere održala se tijekom Drugog svjetskog rata - izvela su djeca iz Theresienstadta, koncentracijskog logora u okupiranoj Čehoslovačkoj. Posebna izvedba bila je za Crveni križ ne bi li se pokazalo kako je život ondje bio 'normalan'. O njoj je snimljen i nacistički propagandni film, nakon čega su svi izvođači, glazbenici i autori deportirani u Auschwitz i ondje bili ubijeni.



Operu je večeras u Zagrebu izveo orkestar Zagrebačke filharmonije i Dječji operni zbor Zvjezdice, pod ravnanjem talijanskog maestra Michelangela Galeatija. Scenografiju su izradili studenti Akademije likovnih umjetnosti, a redatelj je Krešimir Dolenčić koji ističe kako je njezina poruka "da se ne zaboravi, da se ne ponove stvari kakve ljudski um jedva može i zamisliti".



"Žao mi je da ovdje nema onih za koje to radimo"



Opera je izvedena u dvorištu Prve tvornice ulja, u kojoj će nakon obnove biti smješten Centar za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na holokaust u čijem osnivanju velike zasluge ima i slavni filmski producent Branko Lustig koji je vrlo emotivno doživio izvedbu posvećenu žrtvama holokausta.



"Žao mi je da ovdje nema onih za koje to radimo. Nadam se da oni negdje to vide, gledaju", kazao je Lustig.



Kolinda: Neke od priča o holokaustu imaju sretan završetak



Predsjednica Grabar-Kitarović kazala je kako ju se iznimno dojmila opera, topla ljudska priča koja postaje tragična.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Ima jako puno priča i knjiga koje sam u posljednje vrijeme pročitala temeljene na istinitim pričama o holokaustu. Neke imaju sretan završetak, ali nažalost, većina je tragično završila", dodala je predsjednica.Ministrica Obuljen Koržinek uputila je pohvale organizatorima i izvođačima, posebno Lustigu koji, kako je naglasila, svojim životom i djelovanjem šalje najbolju poruku kako se u današnje vrijeme treba sjećati strašnih zločina počinjenih u holokaustu.Gradonačelnik Bandić poručuje kako uvijek treba osuditi ono što se dogodilo Židovima, Romima, Srbima, Hrvatima, svim slobodarskim ljudima, za vrijeme fašizma i nacizma. "I ne ponovilo se nikada. A još je više za osudu kad su u pitanju djeca. I zato Hrvatska to uvijek treba komemorirati, afirmirati da se nikada ne ponovi", kazao je.Izvedbi je nazočio i predsjednik SDP-a Davor Bernardić koji je u izjavi novinarima upozorio da je nacistički režim ubio više od 6 milijuna ljudi. Današnji dan sjećanja na holokaust opomena je svima da je slobodan najvažnija, a borba za slobodu počinje borbom za slobodu govora, istaknuo je te dodao da je u Zagrebu potrebno izgraditi sinagogu, koja je srušena u vrijeme NDH."Zagreb i Hrvatska neće poslati poruku da je ovaj dan tragično upisan u zagrebačku i hrvatsku povijest dok se konačno u Zagrebu ne izgradi sinagoga kao simbol jednog povijesnog stradanja i povijesnog rušenja", rekao je.Upitan za komentar Bernardićeve izjave, gradonačelnik Bandić kazao je kako se i on zalaže za izgradnju sinagoge za što je potreban konsenzus između židovskih zajednica, države i Grada."Grad Zagreb je spreman napraviti sinagogu u Praškoj ulici kad se postigne konsenzus između židovskih zajednica, države i grada Zagreba. Ja sam prvi koji se za to zalaže te pozivam sve da se konsenzus u židovskoj zajednici što prije dogodi. Sad imamo dobar odnos s Vladom, koju i sam podržavam, da napravimo to zajedno", zaključio je Bandić.Izvedbi opere za djecu "Brundibar" među inima su nazočili i izraelska veleposlanica u Hrvatskoj Zina Kalay Kleitman te rabin Židovske općine Zagreb Luciano Moše Prelević.