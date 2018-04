Kolinda o predizbornom obećanju: "Priznajem svoju grešku"

Screenshot: Facebook

KOLINDA je danas povodom projekta ustupanja šume Pantovčak gradu Zagrebu i javnosti priznala da je pogriješila kad je obećala da će se preseliti s Pantovčaka na Visoku.



"Kad sam u kampanji govorila o preseljenju, to je bila moja iskrena želja. To i danas iskreno želim. Čvrsto držim da ured mora biti bliže građanima. No više sam puta govorila da dužnosnici moraju iznaći snage priznati svoju pogrešku, svi smo mi ljudi. Pa tako i ja danas priznajem, u pravu ste. Jednostavno, tada nisam mogla zamisliti da država ne može osigurati odgovarajući zamjenski objekt, to nije ispunjeno", kazala je Kolinda.



Iznijela je svoje razloge zbog čega je željela preseliti ured.



"Prva ideja bila je približiti se građanima. Držim da sam ta načela ostvarila kroz rad", rekla je Kolinda dodavši da je boravila puno na terenu.



"Drugo je bilo smanjenje troškova. Napravili smo deset posto na godišnjoj razini. Planirano je 41 milijun kuna, a lani je bilo oko 34 milijuna kuna. Doveli smo do ušteda, a bit će ih i više", rekla je."Treće je smanjenje broja dužnosnika. Taj broj je prepolovljen. Smanjili smo i broj zaposlenih, ali nikome nismo dali otkaz", rekla je Kolinda."Četvrto je bilo otvoriti Pantovčak građanima. Evo, doista otvaramo tu šumu", rekla je Kolinda."Peto obećanje je bilo smanjenje pripadnika počasne bojne", rekla je Kolinda dodavši da se na tome radi.