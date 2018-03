Kolinda posjetila tvornicu oružja

Foto:Pixsell/Kristina Stedul Fabac



PREDSJEDNICA Republike Kolinda Grabar-Kitarović je u sklopu svog trodnevnog rada u Karlovačkoj županiji, kamo je privremeno preselila svoj ured, posjetila predvečer karlovačku tvornicu oružja HS Produkt, čiji se pištolji i jurišne puške izvoze diljem svijeta.



Nakon sastanka s upravom tvrtke, kojem su nazočili i čelnici Karlovačke županije i Grada Karlovca, predsjednica nije davala izjave medijima, a pedesetpostotni vlasnik tvrtke Marko Vuković rekao je Hini da je predsjednica dobila informacije o gospodarskim temama, u vezi HS produkta prije svega informaciju da se gotovo sva proizvodnja izvozi.



600 tisuća pištolja godišnje



"Novost za HS produkt je da se promijenio omjer izvoza. Dok se ranije gro proizvodnje izvozio na američko tržište, sada je čak 40 posto izvoza i na druga tržišta. Naime, s američkim kupcima radimo kao i ranije, ali rastu nam druga tržišta, izvoz u razne druge zemlje", rekao je Vuković.



Između ostalog, Vuković je rekao da se u godinu dana izveze oko 600.000 komada pištolja, te oko 70.000 jurišnih pušaka, konstruiranih u Karlovcu, a da se od ranijeg plana da HS Produkt pokrene i tvornicu streljiva za sada odustaje jer u svijetu sada ima dosta tvornica streljiva.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

„Najmanja isplativa linija trebala bi proizvoditi 400 milijuna komada streljiva godišnje, za što sada i nema tržišta. Nema potrebe za tim jer hrvatska vojska i policija troši manje streljiva od HS Produkta koji za potrebe testiranja robe troši 12 milijuna komada godišnje. Kada bismo podigli tvornicu, morali bismo u izvoz usmjeriti 80 ili 90 posto, a pokraj tvornica u Belgiji, Americi i npr. Rusiji to za sada nije realno", rekao je Vuković i dodao da je situacija sada takva, ali da se od potrebe za gradnjom tvornice nije potpuno odustalo jer sada se streljivo uvozi „i to svako po svome“.Novinari mnogih medijskih kuća su tijekom cijelog dana, koji je predsjednica provela radno, tražili njezinu izjavu o usuglašavanju stava državnog vrha o protjerivanju jednog ruskog diplomata u znak solidarnosti s Velikom Britanijom i u skladu sa zaključcima Europskog vijeća, zbog trovanje bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripala u Velikoj Britaniji. No glasnogovornica Ureda predsjednice Ivana Crnić rekla je da se radi o zajedničkom stavu državnog vrha i da se tu nema što dodati.Predsjednica je jutros nakon radnog sastanka s predstavnicima Karlovačke županije, saborskim zastupnicima te gradonačelnicima i načelnicima u svom privremenom uredu primila predstavnike srpske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine, potom predstavnike udruga hrvatskih branitelja, kao i predstavnike Veleučilišta Karlovac, a u popodnevnim satima sastala se s ministrom vanjskih poslova Alžirske Narodne Demokratske Republike Nj. E. Abdelkader Messahelom, udrugama i pojedincima, te se uključila u akciju „Hrvatska čita“ u OŠ „Dragojle Jarnević“.U utorak, 27. ožujka, u Karlovcu je planiran susret predsjednice Republike s obrtnicima i gospodarstvenicima, odlazak u Zapovjedništvo Hrvatske Kopnene vojske (HkoV), posjet Danu otvorenih vrata Policijske uprave karlovačke, odlazak u Grad Slunj, Općinu Rakovica i Općinu Vojnić, a u srijedu će obići Općinu Lasinja, Ozalj, Dugu Resu, Općinu Generalski Stol i Ogulin.