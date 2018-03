Kolindu vole i ustaše i četnici, jedino joj antifašisti zvižde

Foto: Igor Šoban/ Pixsell



HRVATSKA predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ovih je dana na službenoj turneji po Južnoj Americi, tijekom koje se već nekoliko puta izblamirala svojim proustaškim ispadima.

Gospođa koja je svojedobno tvrdila kako je notorno ustaški pozdrav ZDS zapravo “stari hrvatski”, sada je izjavila kako su u Argentini “''nakon Drugog svjetskog rata mnogi Hrvati tražili i našli prostor slobode u kojem su mogli svjedočiti svoje domoljublje i isticati opravdane zahtjeve za slobodom hrvatskog naroda i domovine''.

Općepoznato je da su ti Hrvati bili, primjerice, Ante Pavelić i brojni drugi prvaci zločinačke ustaške države NDH koje Kolinda sada hvali kao ljude koji su “svjedočili svoje domoljublje”, što u praksi podrazumijeva uvođenje rasnih zakona, genocid nad Srbima i Židovima i osnivanje logora smrti te brojne druge ratne zločine. Povrh toga, pred Kolindom se u Buenos Airesu zatražilo izbacivanje ZAVNOH-a iz Ustava, a ona uopće nije na to reagirala, iako kao predsjednica ima dužnost braniti Ustav RH.

Predsjedničku kampanju lansirala u emisiji neonacista Bujanca

To nije prvi put da se Kolinda dobro osjeća u društvu ustašonostalgičara, s obzirom na to da je s ekstazom dočekana i među dijasporom u Australiji koja je također poznata po svojim simpatijama prema zločinačkoj NDH. Dapače, Kolinda je svoju predsjedničku kampanju započela gostovanjem u emisiji Bujica, čiji je voditelj Velimir Bujanec, osim što je osuđen jer je kurve plaćao kokainom, poznat i po tome što se svojedobno dao fotografirati u nacističkoj uniformi i što je jedan od najvećih zagovornika korištenja ustaškog pozdrava ZDS. Kolinda je već tada dala ton svojem predsjedničkom mandatu, u kojem često svira po notama ekstremne desnice. Uostalom, za predsjednicu RH ju je kandidirao predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko koji je dao niz antidemokratskih izjava, od kojih se u jednoj razotkrio i kao obožavatelj NDH.

U intervjuu početkom 2016. godine Karamarka je smetalo što se njegova kratkotrajnog predsjednika Sabora Željka Reinera kritizira zbog prijedloga da se najviše reprezentativno tijelo u RH preimenuje u Hrvatski državni sabor, kako se zvao za vrijeme NDH. “Ali neka mi netko objasni zašto bi ikome smetalo da se vrati naziv Hrvatski državni sabor?! Hoće li sutra netko predložiti da mijenjamo naziv valute, možda i glavnog grada, jer se naš glavni grad za vrijeme NDH zvao Zagreb. Možda najbolje da ukinemo vlastitu državu jer se nekad zvala NDH i ponovno osnujemo Jugoslaviju”, rekao je tada Karamarko, otkrivši da je današnja Hrvatska za njega sljednica NDH, “vlastita država koja se nekad zvala NDH”, dok je za Ustav Republike stvar baš obratna te se naglašava kako je suvremena Hrvatska osnovana “nasuprot NDH”.

Dakle, sve to je politički habitus iz kojeg je Kolinda došla na Pantovčak, a u skladu s time se i ponaša, što pokazuje ovih nekoliko reprezentativnih primjera, a ima ih još mnogo.

U krugovima umivenih četnika oko Vučića Kolinda je izuzetno poštovana

Zanimljivo je da su Kolindine najnovije izjave u Argentini izazvale i reakciju lovca na naciste Efraima Zuroffa te da toliko iskaču iz uobičajene civilizirane retorike predsjednika država u EU-u da su postale i vijest agencije AFP koju prenose mediji diljem svijeta. No iako je Kolinda de facto u Argentini abolirala ustaše, s jednog mjesta nije bilo nikakve reakcije - službenog Beograda.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

To dodatno potvrđuje da Kolinda nije samo omiljena među ustašama i onima koji baštine ili rehabilitiraju zločinačku NDH, nego je omiljena i među umivenim četnicima. Njen blizak odnos s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koji je politički stasao uz četničke vojvode Vojislava Šešelja i Tomu Nikolića te godinama zagovarao velikosrpsku politiku, dobro je poznat. Kolinda mu danas tepa da je on “europski Vučić”, ne traži od njega nikakve isprike, ali mu ih ona nudi zbog prosvjeda koji su dočekali njegov nedavni posjet Hrvatskoj, a sve to je definitivno urodilo plodom. Kolindu su u srbijanskim tabloidima odanim Vučiću rijetko napada, nju se u Beogradu dočekuje kao posebnu gošću, o njoj se pjevaju hvalospjevi.

Šešelj je u predsjedničkoj kampanji odigrao za Kolindu

Hrvatska zasad nema neke konkretne koristi od Kolindine omiljenosti među ekstremnim srpskim nacionalistima, ali to nije nikakva novost - od Kolindina predsjedničkog mandata koristi ima samo Kolinda. Vrijedi podsjetiti da se u predizbornu kampanju u kojoj je aktualna predsjednica na kraju pobijedila uključio i najgori srpski nacionalist i nepatvoreni četnik Vojislav Šešelj, koji je zapravo napadao Kolindina protukandidata Ivu Josipovića, a svojim uvredama na račun Kolinda dodatno konsolidirao njeno glasačko tijelo među hrvatskim nacionalistima. Šešelj je zapravo u kampanji odigrao sve za Kolindu.

Jedini među kojima Kolinda nije pokupila simpatije su zato antifašisti. Prvo im se zamjerila uklanjanjem Titove biste s Pantovčaka koju je tamo postavio Franjo Tuđman, a uslijedio je i niz izjava koje su npr. socijalističku Hrvatsku gurali tijekom Hladnog rata iza Željezne zavjese, isticali ulogu svećenika u oslobođenju Istre od fašista itd.

Izviždali je istarski antifašisti

Primjerice, tako su je u rujnu prošle godine na svečanoj sjednici Skupštine Istarske županije u Pazinu izviždali istarski antifašisti, kada se Kolinda osvrnula na doprinos katoličkog svećenstva međunarodnoj potvrdi Pazinskih odluka, dokumenta kojim je Istra sjedinjena s ostatkom Hrvatske.

Zbog svega toga Hrvatska se nalazi u paradoksalnoj situaciji da ima predsjednicu koja je u sukobu s ljudima koji zastupaju ustavne vrednote naše Republike, dok ima izvrsne odnose s ustašama i četnicima koji su bili i ostali najgori neprijatelji RH.