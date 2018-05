Komadina: Plenković će morati birati između vlade i Dalićke

Foto: Hina

PRIMORSKO-goranski župan Zlatko Komadina ocijenio je da će koalicijski partneri HDZ-a alibi za daljnje sudjelovanje u vladi tražiti u potpredsjednici vlade, ministrici Martini Dalić, te očekuje da će premijer Andrej Plenković biti u situaciji da između ''opstojnosti vlade i opstojnosti Dalić'' izabere - opstojnost vlade.



Vlada ili Dalićka



''Mogu reći što mislim da će se dogoditi i vjerujem kako to misli većina građana Hrvatske, a to je da će koalicijski partneri HDZ-a alibi za svoje daljnje sudjelovanje u vladi tražiti upravo u Martini Dalić. Drugim riječima, premijer Plenković će biti u situaciji da između opstojnosti vlade i opstojnosti ministrice Dalić izabere svakako opstojnost vlade. To je ono što očekujem da će se dogoditi'', odgovorio je Komadina na novinarske upite o novim objavljenim mailovima komunikacije potpredsjednice vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na Lex Agrokoru.



Župan Komadina je na redovitoj konferenciji za novinare rekao da je ovoga tjedna posvećen županijskim temama, budući da je za četvrtak najavljena sjednica Županijske skupštine, te stranačkim temama. Danas će biti održana sjednica Županijskog odbora SDP-a, na kojoj će se raspisati izbori za stranačka tijela u Primorsko-goranskoj županiji. Izvijestio je i da su odbijeni prijedlozi Županijske skupštine o oslobađanju ili promjeni režima plaćanja cestarina i tunelarine na području županije.



Podsjetio je također da je Županijska skupština izglasala zaključak kojim podupire izgradnju kopnenog, a protivi se izgradnji plutajućeg LNG terminala u Omišlju na otoku Krku. Rekao je da je županija podnijela upravnu tužbu sa zahtjevom za odgodni učinak studije utjecaja na okoliš plutajućeg LNG terminala zbog mogućeg nepovratnog utjecaja na okoliš.Govoreći o zakonu o LNG-u, odnosno Zakonu o terminalu za ukapljeni prirodni plin, koji će uskoro u saborsku proceduru, rekao je da je Županija upoznala sve saborske zastupnike iz županije s argumentima, odlukama i studijama u vezi s projektom plutajućeg LNG terminala.''Vidjet ćemo u saborskoj raspravi, možda zakon bude promijenjen, popravljen ili možda ne prođe'', rekao je Komadina. Dodao je da je jedini pravni lijek u vezi s tim zakonom podizanje ustavne tužbe.