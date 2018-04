Komšić je proglašen krivim, dobio je 30 godina zatvora

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

U 13:30 sati započelo je izricanje presude Davidu Komšiću.

PROGLAŠEN JE KRIVIM

"Kriv je za ubojstvo Kristine Krupljan; u nakani da je usmrti nakon izlaska joj je nožem zadao 73 ubodne rane i 15 reznih rana", rekla je sutkinja.

KRIV JE ZA TEŠKO UBOJSTVO I OSUĐEN JE NA 30 GODINA ZATVORA. Ovo je nepravomoćna presuda na koju svatko ima pravo na žalbu u roku od 15 dana.

Komšićev otac napravio je scenu! Izbačen je iz sudnice. "On je dijete! Sramota", uzviknuo je. Policajci su ga ispratili van. Zatim su izašli i drugi članovi obitelji, osim jedne sestre koja je ostala u sudnici i plače.

"Ubio ju je na jako okrutan način. 158 tisuća kuna mora platiti i produljuje mu se istražni zatvor", rekla je sutkinja.

"Nema dvojbe da je David te večeri u njenom autu ispred njenog doma nanio Kristini 88 ozljeda", nastavila je.

Sutkinja: Nije pripremao i planirao ubojstvo, ali je ovo jedno od najbrutalnijih ubojstava

"Tragovi njenih tenisica pokazuju da se pokušala obraniti. Smrt nije nastupila trenutno. Bila je svjesna nekoliko minuta i jako patila. Takvo njeno stanje je trajalo za vrijeme svih ozljeda. Za vrijeme dok joj je nanosio sve te ozljede Kristina je bila svjesna. Suočavanje s boli i strahom ovom ubojstvu je dalo teški oblik ubojstva. Da je Kristina umrla odmah, tad bi djelo bilo obično ubojstvo. No njena svjesnost i stanje bola su djelo označili teškim ubojstvom.

Prema sudskoj praksi, da bi bila bezobzirna osveta, bila bi tu hladnokrvnost. Tu nije sporno da je on znao da je trudna s drugim, no iz dokaza i svih okolnosti prije ubojstva proizlazi da je njegova brutalnost bilo ostvarenje njegove namjere. Nema dokaza da je planirano i smišljeno izašao i planirao joj se osvetiti. I da ju je ubio iz bezobzirne osvete. DORH o tome nije ustupio dokaze.

Odnosno, nije dokazao da je to iz bezobzirne osvete. Ni okrivljenikovo ponašanje nakon ubojstva ne daje dokaz na pripremanje za ubojstvo."

"Ovo je jedno od najbrutalnijih ubojstava. No nije iz bezobzirne osvete. Što je Davida nagnalo da reagira na tako brutalan način, što je točno okidač za ubojstvo, ostaje nepoznato jer se Komšić odbio braniti."

"Nije bio neubrojiv, znao je što čini"

"Niti okrivljenik nije neubrojiv niti je doveden u stanje patnje i razdraženosti. Psihijatarskim vještačenjem je dokazano da je njegova sposobnost vladanja ipak bila očuvana. U trenu ubojstva je znao što radi i mogao je vladati postupcima. Sudski vještaci su zaključili da to proizlazi iz stanja povišene tenzije. Kod njega dolaze na vidjelo narcistička obilježja i egocentričnost, takve osobe imaju potrebu da ih se stalno hvali, teško podnose konfrontacije, takve su osobe nedostatnih empatija. Na najmanju provokaciju reagiraju žustro. Takvo ponašanje mu ni ranije nije bilo strano. I ranije ju je znao brutalno kažnjavati. Tako je bilo i u večeri ubojstva. Došlo je kod njega do narcističkog bijesa. Kod njega je činjenica da je trudna s drugim izazvala bijes i došlo je do eksplozije brutalnosti u autu. Bio je ubrojiv. No bitno smanjen. Ali je znao što čini. On ju je htio ubiti. Znao je da je zabranjeno ubiti drugu osobu. Zato je kriv za teško ubojstvo na okrutan način", obrazlaže sutkinja.

"Ubojstvo nije odraz njegove životne dobi"

"Bilo je sporno hoće li se na njega s obzirom da je mlađi punoljetnik primjenjivati maloljetničko pravo, radi razjašnjenja treba reći da se protiv njega vodio postupak prema sudovima za mladež. Sudilo mu je vijeće za mladež. Na kraju tek prilikom donošenja presude sud odlučuje koje će pravo primjenjivati. Sve stručne osobe samo su pomoć sudu prilikom donošenja odluke. Zato će se u pisanoj presudi izreći i pisani stav suda.

Da bi se primijenilo maloljetničko pravo treba da sud izrekne maloljetničku sankciju kad se zaključi da je događaj odraz njegove dobi i da će se svrha sankcije ispuniti kaznama maloljetničkog zatvora. Sud je utvrdio da nije ispunjen niti jedan od tih uvjeta. Ovo nije odraz njegove životne dobi.

Dosadašnje njegovo ponašanje, njegovi stavovi, držanje i ophođenje nisu pokazali da bi se svrha maloljetničkih sankcija mogla primijeniti.

Prilikom odabira kazni, sud uzima sve okolnosti u obzir. Ono sto je Komšiću olakotna okolnost je bitno smanjiva ubrojivost i životna dob. No to su jedine okolnosti koje su mu išle u prilog.

Sam način počinjenja je otegotna okolnost. 88 uboda. Okolnost da je bila trudna. A on je znao. Dodatno je dalo težinu njegovom zločinu i njegovo ranije agresivno ponašanje."

"Niti u jednom trenu nije iskazao žaljenje"

"Sud nije dvojio oko njegovog ranijeg agresivnog ponašanja prema Kristini. U postupku se puno čulo o njihovoj vezi. Gotovo patološki odnos proizlazi iz njegovog odnosa. Njegova ranija agresija sad mu je došla na naplatu. Nažalost tek kad ju je koštalo života. Bilo je pokušaja ocrnjivanja žrtve od obitelji Davida Komšića. Nitko nije imao pravo Kristini oduzeti život ni iz kakvih razloga.

To ukazuje na njegovu osobnost, život pod staklenim zvonom. Ignorirala su se njegova ranija ponašanja. Uvijek su se nalazila opravdanja za njega. Uvijek je bio netko tko će za njega preuzeti odgovornost. On ni u jednom trenu nije iskazao žaljenje, što je posebno zabrinjavajuće.''

"Ovo je velika tragedija, živjeti u ovakvom društvo nitko ne želi"

''Ovo vijeće zaključilo je da ga je potrebno osuditi na dugotrajan zatvor.

Ovo vijeće upućuje i poruku generalne prevencije da će počinitelji biti pravično kažnjeni.

Kad se odmaknemo od stručnih objašnjenja, ovo je velika tragedija. Ovo je strahota. Tragedija je i što je tu djevojku života lišio jedan mladi čovjek. Taj čin je zavio u crno i cijelo društvo. Svaki ovakav zločin ostavlja tragove na sve nas. Živjeti u ovakvom društvo nitko ne želi."

"Ako želimo pošten svijet, gdje nulta tolerancija nije samo slovo na papiru, onda trebamo reći da je ključna uloga roditelja da djecu odgajaju. A pogotovo tinejdžere nije dobro preliberalno odgajati. Djeci je nužno postaviti granice. Kad svi uočimo neki problem, neku agresiju, nemojmo ignorirati. Nemojmo zataškavati. Probleme treba realno sagledati i reagirati. U današnje vrijeme kad je uspjeh prihvatljiv jedino kad dolazi preko noći mladima trebamo ukazivati na nužnost tolerancije prema različitim stavovima. Nikad ne tolerirajmo nasilje. Ni doma ni u obitelji ni na poslu. Došlo je do ozbiljnih anomalija u sustavu i ozbiljnih poremećenosti u društvu. No senzacionalističko izvještavanje sa suda neće dovesti do poboljšanja", zaključila je sutkinja obrazlaganje presude.

Komšićev odvjetnik projurio pored novinara



Komšićev odvjetnik Miljević nakon izlaska sa suda nije želio dati izjavu. Predstavnici tužiteljstva kratko su se obratili novinarima. Tužiteljica Natalija Slavica iz ŽDO-a rekla je da je zadovoljna presudom i da će razmotriti hoće li se žaliti na presudu.

Inače, za vrijeme dok je sutkinja čitala obrazloženje Komšićevi roditelji napustili su sudnicu bijesni zbog presude. Po izlasku sa suda majka Davida Komšića se otresla na fotografkinju koja ju je fotografirala ispred suda. "Zar vas nije sramota", dobacila je majka ubojice Komšića, fotografkinji koja je samo radila svoj posao.