Komšićevi roditelji promijenili su iskaz, evo kako bi to moglo pomoći ubojici

Foto: Index

OBITELJ ubijene Kristine Krupljan sjedi na kraju predvorja ispred velike dvorane Županijskog suda u Zagrebu. Obitelj Davida Komšića je na suprotnoj strani, odmah blizu ulaznih vrata. Pogledi im se nisu sreli.



Dan ranije, prošlog tjedna u četvrtak, započelo je suđenje za brutalno ubojstvo trudne djevojke koju je nožem 88 puta izbo njezin bivši dečko.



Slučaj je to iz veljače prošle godine koji je potresao Hrvatsku, a sada dobiva i sudski epilog. U dva dana suđenja svjedočili su majka ubijene Kristine, Vesna Krupljan, te roditelji ubojice Olivera i Ivo Komšić.

73 ubodne i 15 reznih rana



Tog drugog dana suđenja na rasporedu su bila svjedočenja roditelja 20-godišnjeg ubojice Davida Komšića koji je djevojci koju je upoznao još u 8. razredu osnovne škole, kada se s majkom doselio iz Kiseljaka, nanio 73 ubodnih i 15 reznih rana. Navodno ju je volio, a ubo ju je 40 puta nožem u vrat dok su sjedili u autu pred njezinom zgradom.



Novinari su ga prvi put u sudnici mogli vidjeti dan ranije. Mnogo duže zalizane crne kose nego što je pamtimo s fotografija nakon uhićenja, ušetao je prvog dana suđenja u crnoj jakni Armani, u pratnji dvojice pravosudnih policajaca. Dok su se tog prvog dana čitali iskazi Kristininih prijateljica, njezinog oca, susjeda Krupljanovih, ubojica je glasno zijevao, zbog čega je šokirana predsjednica sudskog vijeća Sanja Mazalin prekinula čitanje iskaza kako bi ga opomenula.



Prvi dan se smijao ocu ubijene Kristine, a drugi dan pokunjeno slušao roditelje



No ubojica se tu nije zaustavio. U jednom se trenutku okrenuo prema Kristininu ocu i nasmijao se. Zatim je prekinuo sutkinju, izašao na dogovor sa svojim braniteljem Veljkom Miljevićem, a kad je, nakon završetka ročišta, izlazio iz sudnice namignuo je kumu Vjekoslavu Komšiću koji je jedini od Komšićevih bio prisutan prvog dana suđenja. Roditelji ubojice nisu mogli prisustvovati dok i sami ne svjedoče.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Drugog dana suđenja posve druga slika. David Komšić pokunjene je glave, duboko zabijene u ramena, slušao svjedočenje prvo majke Olivere, a onda i oca Ive. Olivera Komšić za sina ubojicu u suzama je više puta ponavljala da on nije monstrum, da nije odgojila monstruma. Iako su i otac i majka ubojice na početku svojih svjedočenja o Kristini izgovorili nekoliko kurtoaznih riječi, poput toga da im je bila draga i da je bila ''skoro kao dio obitelji'', ostalo što su Komšićevi govorili moglo bi pojasniti strategiju koju je već prvog dana najavio branitelj Veljko Miljević, a to je obrana na temelju privremene neubrojivosti.

"Bio je jako razdražen"

Ubojici bi, da stvar bude nevjerojatnija, moglo pomoći to što je Kristinu te večeri 22. veljače sa suvozačkog mjesta Opel Astre izbo čak 88 puta. Vještaci su utvrdili da je još neko vrijeme bila svjesna, da je trpjela stravične bolove, da se pokušala obraniti... No broj uboda, nada se obrana, ići će u prilog ubojici jer bi trebao potkrijepiti tezu da je postupao, kako kažu, u stanju jake razdraženosti, a ne s ciljem bezobzirne osvete, kako tvrdi tužiteljstvo.

A kako dokazati tu ''jaku razdraženost'' uslijed koje je, kako tvrdi obrana, izbo nesretnu Kristinu 88 puta? Pa, ako je suditi prema iskazima Komšićevih, blaćenjem upravo stravično ubijene Kristine. David se ljutit vraćao kući "jer je ona bila sa Zdravkom, Sliškom i drugima", rekao je njegov otac. Kada ga je sutkinja pitala kako ne zna neke detalje iz sinovljeva života, a zna imena onih s kojima je navodno bila Kristina, rekao je da se ''raspitivao''. ''Ona je hodala s ovim i onim... Tad su počeli ti problemi'', još je rekao ubojičin otac na klupi za svjedoke.

Otvaranje pitanja njenih navodnih drugih veza, što je zapravo potpuno nebitno za ubojstvo i ne može ga opravdati ni u najmanjem dijelu, započeo je kum Vjekoslav Komšić pred novinarima prvog dana suđenja izrekavši prostačke uvrede na račun Kristine. No u obitelji Komšić očito vjeruju da će spominjanje toga potkrijepiti priču o jakoj razdraženosti koju je kod ubojice prouzročilo Kristinino ponašanje.

Novootkrivena psihička bolest



Jedan od zanimljivijih momenata prva dva dana suđenja svakako je navodna psihička rastrojenost ubojice. Naime, za razliku od svog iskaza DORH-u u kojem su eksplicitno rekli da David nije imao nikakvih psihičkih problema, sada su potpuno promijenili priču. ''David je imao psihičkih problema i slabo je učio'', rekao je Davidov otac ponovivši tako ono što je prije njega izjavila Olivera Komšić. Ona je svjedočila da su se psihički problemi kod ubojice pojavili nakon ozljede oka "na nogometu". Rekla je da mu je zbog toga davala ''malu bijelu tabletu'', ali se nije sjetila koju.

Komšićevi sina, prema vlastitom svjedočenju, nisu vodili na liječenje u Zagreb gdje su živjeli, nego ga je otac vodio u Bosnu, u Sarajevo, Kreševo, Kiseljak, Bugojno, ''kod doktora Brenje''. Ostala četiri doktora kod kojih je navodno vodio sina Ivo Komšić nije se mogao sjetiti. Na pitanje zašto ne samo da to nisu spomenuli u prvom iskazu nego su psihičke probleme ubojice izravno negirali, i Ivo i Olivera Komšić imali su isti odgovor – bilo ih je stid.



Vrlo je zanimljiv još jedan detalj iz svjedočenja Komšićevih. I majka i otac ubojice, naime, sada tvrde da je njihov sin sa sobom nosio nož i prije ubojstva. "Nekad je nosio skakavac, to ne smatram nožem. To je kao džepni nož", rekla je Olivera Komšić. Kada ju je sutkinja upozorila da je u ranijem iskazu izjavila da nije nosio nož, odgovorila je: ''To sam vjerojatno saznala nakon ubojstva.''

Otac je sada također spominjao da je David nosio nož, i to od prometne nesreće kada je Kristinin ubojica prije dvije godine očevim Mercedesom na Vukovarskoj usmrtio 72-godišnjeg muškarca, za što je prvotno osuđen na dvije godine zatvora, da bi mu u žalbenom postupku kazna bila smanjena na 14 mjeseci. Tada je Davidu Komšiću, tvrdi njegov otac, jedan od sinova poginulog muškarca zaprijetio pa je David počeo nositi nož. ''Ferenščica je takav kvart. Svi puše travu i nose noževe'', pojasnio je otac ubojice.



Ovaj zaokret u kojem roditelji ubojice sada tvrde da je ubojica i prije sa sobom nosio nož mogao bi biti značajan jer bi, da je nož uzeo samo tu večer kada je brutalno ubio Kristinu, to potkrijepilo optužbu da se radi o planiranoj osveti. Ako je nož i prije nosio sa sobom, to bi moglo ići u prilog obrani koja bi tvrdila da je nož izvukao u afektu i uslijed neubrojivosti zadao 88 uboda nesretnoj Kristini.

Nošenje noža kao jedan od argumenta za smanjenje kazne



Obrana ne poriče da je David Krupljan izbo trudnu Kristinu. No ako se dokaže optužnica prema kojoj ga se tereti za bezobzirnu osvetu, a zbog brutalnosti ubojstva te prijašnjih napada ubojice na Kristinu (jedan od trojice prijatelja potvrdio je da ju je David napao razbivši joj retrovizor i staklo na autu, a Komšićevi roditelji su potvrdili da joj je jednom prilikom oduzeo sat i mobitel te da joj je slao prijeteće poruke), prijeti mu maksimalna kazna od 40 godina zatvora. Tu kaznu obrana pokušava značajno smanjiti.



David Komšić teško će izbjeći ostanak iza rešetaka više desetaka godina, a i takva će sudska presuda za mnoge biti premala. No suđenje, koje se nastavlja baš na Valentinovo, vjerojatno neće dati odgovore na nekoliko također važnih pitanja. Jedno od tih pitanja je svakako ono jesu li i Davidovi i Kristinini roditelji mogli spriječiti ljubav koja je, prema iskazima obiju strana, bila toksična. U konačnici, Kristina se tragične večeri otišla naći s Davidom iako ga je više puta prijavljivala policiji, iako ju je prema iskazima njenih prijatelja i roditelja više puta tukao i zlostavljao. Pitanje koje se ne smije zaobići je i ono gdje su bile institucije; zašto se David Komšić smio približavati Kristini iako je u jednom trenutku, čulo se na suđenju, imao sudsku zabranu pristupa.

Najvažnije pitanje je je li riječ samo o psihopatu, ili je riječ o društveno uvjetovanom ponašanju. O klincu koji je imao novaca, o klincu koji je radio što je htio. Koji je ubio Kristinu na toliko brutalan način jer ju je smatrao svojim vlasništvom. U jednoj od poruka koju je poslao Kristini navodno je pisalo: ''Ubit ću te još sutra. Bit ćeš ili moja ili ničija.''