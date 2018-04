Komšići su i danas od monstruma radili žrtvu

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

RODITELJI monstruma koji je trudnu 18-godišnju djevojku izbo nožem 88 puta danas su na čitanju presude svome sinu radili ono što rade cijelo suđenje. Monstruma su pokušali prikazati žrtvom.

>> Komšić je proglašen krivim, dobio je 30 godina zatvora



Nakon što je sutkinja Sanja Mazalin Davidu Komšiću, ubojici Kristine Krupljan, odredila kaznu od 30 godina zatvora, Komšićev otac Ivo naprosto je podivljao.

Sramotne scene u sudnici i ispred nje

"Sramota, sudite dijete jer je iz Bosne", zaurlao je prije nego što su se on i ostatak obitelji Komšić demonstrativno pokupili iz sudnice.

I ne samo to, nakon završetka čitanja presude pred sudnicom su se pojavila dvojica Komšićevih prijatelja koji su dobacivali majci i obitelji ubijene, a onda se jedan fizički sukobio s Kristininim stricem. "Mičite božje kamere. Sad ćete vidjeti majku vam jebem", prijetio je drugi. Nakon svega pobjegli su na biciklima.





Ovakvo ponašanje na izricanju presude i nakon nje, međutim, uopće ne treba čuditi. Krajnju bezobzirnost prema stravičnom činu koji je napravio njihov David, Komšićevi roditelji i kum pokazivali su tijekom cijelog suđenja. I ne samo to, u pokušaju da mu smanje kaznu, odgovornost su prebacivali na Kristinu, a njihova je poruka bila jasna - ona ga je svojim ponašanjem isprovocirala da je izmasakrira nožem.



Prisjetimo se samo svjedočenja ubojičinog oca Ive Komšića koji je danas napravio sramotnu scenu u sudnici. Kada je prije dva mjeseca sjeo na klupu za svjedoke, nije mu dugo trebalo da krene krivnju svaljivati na ubijenu Kristinu.

Komšićev otac tvrdio da su problemi počeli zbog Kristine



Tek što je počeo sa svjedočenjem, nakon par kurtoaznih riječi, Komšić je ovako opisao kako su počeli problemi između Davida i Kristine: "Kristina se krenula družit s tom Anamarijom, krenula je hodati s drugim dečkima, David se ljutio na to." U nastavku je priznao da ga je Kristina često zvala jer David u lošem društvu puši travu. No oca to nije previše zabrinjavalo jer, kako je rekao, na Ferenščici, gdje žive, "svi puše travu i nose noževe".



Iako je cijeli niz svjedoka u iskazu potvrdio da je Komšić u više navrata tukao Kristinu, a u jednom navratu joj presreo auto, razbio ga i glavom joj udarao u volan, Komšićev je otac tvrdio da se ona samoozljeđivala.



"Bez razloga ga je prijavljivala policiji. Sama se znala istući. Prijavljivala ga je kad nije htio biti s njom. Policija je trebala imati jednu patrolu samo za Kristinu. Ona je hodala s ovim i onim... Tad su počeli ti problemi", ponavljao je Komšićev otac da su "problemi počeli" zbog Kristine.



A njegov sin? Za Ivu Komšića ubojica je bio dobar dečko koji je imao problema s učenjem (to je kasnije počeo nazivati psihičkim problemima kako bi potkrijepio tvrdnje obrane da je u vrijeme ubojstva bio neubrojiv).

"Ne vole ga jer je iz Bosne"



Zanimljivo, Komšićev je otac svjedočeći, u pokušaju da svog sina napravi žrtvom, koristio isti "argument" kao i danas kada je napravio incident u sudnici. Njegov sin, smatra Komšić, ima problema zbog toga što je iz Bosne.



Prvo je rekao da Kristinini roditelji nisu voljeli ni njega ni njih - jer su iz Bosne. "Njena majka nije odobravala Davida, čuo sam da ga je valjda zvala cigo, valjda jer smo došli iz Bosne. Rekli su da nemaju s nama što razgovarati, da smo iz Bosne, da smo vaki-naki", pričao je Ivo Komšić.Za sina je Komšić nalazio jednostavna opravdanja poput onoga da je nož i suzavac nosio sa sobom jer je "Ferenščica takav kvart" ili onoga kada je na pitanje sutkinje zašto je David Kristinu udario u nos odgovorio da je, "koliko on zna, ona njega prva udarila". S druge strane Kristinine poteze, poput onoga da se viđala s drugim dečkima, ponavljao je kao da riječ o nečemu što bi moglo opravdati činjenicu da ju je njegov sin 88 puta izbo nožem.

Da sebe, svoju obitelj i sina ubojicu doista doživljava žrtvama potvrdio je i na kraju svog svjedočenja kada je monstrozni čin svog sina također pokušao relativizirati nazivajući ga "malim djetetom". "Žao mi je Kristine, žao mi je njenih roditelja, a žao mi je i nas, malo dijete će morati biti dugo u zatvoru, ne dao Bog nikome da se tako nešto dogodi", rekao je Ivo Komšić. Podsjetimo, "malo dijete" ima 20 godina.

I Komšićeva majka puna razumijevanja za sina



I Komšićeva majka, Olivera Komšić, iako umjerenija u svom iskazu, imala je puno razumijevanja za svoga sina ubojicu. Uostalom kao i danas, kad se nakon ispada supruga i ona odlučila demonstrativno pokupiti iz sudnice.



"Prijavljivali su svaku našu riječ krivo upućenu. Za jedan od prijašnjih slučajeva koji je na sudu mislim da nije ozlijedio Kristinu. Kristina me često tražila novac. Svaki Kristinin poziv policiji je bio neopravdan", govorila je majka.



"Je li David konzumirao alkohol u izlascima?" pitao je odvjetnik obitelji Krupljan Komšićevu. "Je, alkohol, kao svi mladi", slično je opravdavala sina kao i Ivo Komšić. Svi piju, svi nose noževe i puše travu, tako su otprilike Komšićevi branili svog sina.



No čini se da su zaboravili da svi ne masakriraju svoje trudne djevojke. Svi ne ubadaju 88 puta nožem djevojke koje su ih ostavile.

Kristinu okrivljavali i vrijeđali

No na suđenju su mnogo krivnje pokušali svaliti na Kristinu.

Dok se Komšićeva majka nije mogla sjetiti kakve je tablete davala sinu, a otac kojim ga je doktorima vodio u Bosnu zbog navodne psihičke bolesti, za Kristinu se sjećao čak i imena mladića s kojima je navodno provodila vrijeme. Kad ga je sutkinja pitala kako to zna, Ivo Komšić je rekao "da se raspitivao".



Kao da bi to ikako moglo opravdati činjenicu da joj je bivši dečko, a njihov sin, s 88 uboda nožem odlučio oduzeti život, tijekom suđenja smo slušali da je bila s drugim dečkima, da se samoozljeđivala, da je bila patološki ljubomorna, da je tražila novac, da je bez razloga zvala policiju.



Najgori napad na pokojnu Kristinu dogodilo se ipak izvan sudnice. Nakon jednog od ročišta kum Davida Komšića, Vjekoslav Komšić, prišao je novinaru Indexa te vulgarnim riječima (koje ni tada nismo objavili, a to nećemo učiniti ni sada) izvrijeđao ubijenu Kristinu Krupljan. Tim je riječima Komšićev kum na najprostačkiji mogući način uvrijedio pokojnu Kristinu, ciljajući na njezin navodni promiskuitet, kao da to može biti ikakvo opravdanje za oduzimanje života, i to na toliko okrutan način.

I dalje je ubijaju

Suzdržati se nisu mogli ni danas na izricanju presude za monstruozan zločin. Ivo Komšić, pored stvarne žrtve Kristine Krupljan, ubijene na najstrašniji mogući način, žrtvu je ponovno pokušao napraviti od svog sina ubojice.

"Sramota, sudite dijete jer je iz Bosne", rekao je Komšić i ukrao i ono malo pravde za Kristinu i njenu obitelj. Rečenica koju je pritom izgovorio pokazuju kako Komšićevi gledaju na svijet oko sebe i koliko su posvađani s realnošću. Za njih su svi su drugi krivi, a oni su žrtve. Baš kao što je Davidu Kristina bila kriva jer je našla drugoga i s njim zatrudnila.

No žrtve nisu ni roditelji koji su ga odgojili, ni sin koji je fizički zlostavljao, a onda i monstruozno usmrtio bivšu djevojku, što potvrđuje i današnja presuda. Žrtva je Kristina Krupljan, djevojka koja se više ne može braniti, a i dalje je ubijaju.