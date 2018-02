Komunalni redari u vašem dvorištu bez pitanja? Nek probaju to napraviti u Teksasu

Foto: Index/Pixsell/Vjeran Zganec Rogulja



NAKON što je vlada izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi, poznatim Lex Šerifom učinila lokalne šerife malim nesmjenjivim faraonima, odlučila je njihovim ljudima dati i neke policijske ovlasti tako bi vas komunalni redari po novom prijedlogu mogli ne samo identificirati, već i "ući na okućnicu i dvorište zgrade ili druge građevine, šumska, poljoprivredna i druga zemljišta, bez obzira na njihovu namjenu te ih pregledati". Dakle ulaziti u vaše privatno vlasništvo i to bez ikakvog naloga.



Kada netko kaže da živimo u kapitalizmu, tome se treba slatko nasmijati. Ono što Hrvatska jest sigurno nije kapitalizam jer u kapitalizmu se štiti privatno vlasništvo. Nitko, ali nitko nema pravo ući u vašu okućnicu ili dvorište zgrade i tamo pregledavati, nadzirati ili općenito njuškati, a da nema ili vaše dopuštenje ili nalog i dva svjedoka ili je policajac koji lovi teškog kriminalca ili je vatrogasac koji preko vašeg dvorišta spašava susjednu kuću.



Izvan tih nekoliko strogih izuzetaka vaše dvorište, okućnica i drugo su vaše vlasništvo, property i u normalnom kapitalističkom svijetu to je vaše, vaše i samo vaše. Tko ne vjeruje, neka proba u recimo Teksasu ući bez naloga u nečije dvorište, posebno ono iza kuće. Neke od zapadnih zemalja imaju čak i posebne propise koji naglašavaju slobodu kretanja kroz privatna šumska i slična zemljišta jer bez tih propisa ne biste mogli ni slobodno prolaziti šumom ako je nečije vlasništvo. No kuća i okućnica – o tome nema ni govora. Nemate što raditi unutar ograde ako vas vlasnik nije pozvao.



U kapitalizmu se štiti privatna imovina, a u nas?



U kapitalizmu privatna imovina se ne dira i u privatnu imovinu se ne ulazi bez naloga. I onda kada vlada pusti ovakav prijedlog zakona, kada shvatimo da je njima normalno poslati nekakvog službenika da bez sudskog naloga švrlja po vašoj imovini, onda shvaćamo da uopće ne živimo u kapitalističkom društvu, već u nekom obliku totalitarnog etatizma (riječ dolazi iz francuskog, l`etat- država, u pitanju je politička filozofija po kojoj je velika ili jaka država neophodna). Dajte nove službenike, nove ovlasti službenicima, nove kvazipolicajce, nove redare. Dajte da zabadaju nos u vaše privatne stvari, dajte da vas svatko može legitimirati, da može ulaziti u okućnice i dvorišta bez naloga i što bi još trebalo, da mu se klanjate?



Da sve bude veselije, prijedlog je novinarima obrazlagao Predrag Štromar, jedan od čelnika HNS-a, dakle liberalne stranke, one koja bi po svojoj ideologiji trebala čuvati nepovredivost privatnog vlasništva. Štromar kaže: "Do sada su redari imali problema u obavljanju svog posla jer nisu mogli legitimirati osobu koja je napravila neki nered u prostoru. Sad će, kako bi utvrdili činjenično stanje, moći ući u nečije dvorište, legitimirati osobu i imat će mogućnost protiv te osobe, ako je prekršila neki zakon, podnijeti prekršajnu prijavu". Opširnije...





*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Index.hr portala

Treba politici reći jasno i glasno: Ako država želi zabijati nos u nečije dvorište, lijepo sudski nalog pa ako sudstvo odluči da ima razloga zabijati nos, neka službenik dođe s dva svjedoka. Uostalom, ako policija mora imati svjedoke i sve drugo, zašto bi netko vjerovao komunalnom redaru kojeg može poslati lokalni šerif od načelnika s riječima: "Nađi onome nešto i kazni ga!".Za razliku od policije koja ima stroga pravila postupanja, gdje se sve nadzire i odvojena je od lokalne samouprave, komunalnom redaru je šef lokalni šerif. Što ako taj lokalni šerif želi neku osvetu lokalnom oporbenjaku ili šefu udruge? Davanje ovlasti policije komunalnim redarima štetno je i opasno. Oni nemaju sustav nadzora koji ima policija. Uostalom, ako se očekuje problem, komunalni redar i danas može pozvati u pomoć policiju. Kao i druge službene osobe.Postavlja se naravno i pitanje što ako se ne želite predstaviti komunalnom redaru – taj čovjek nije obučen kao policajac ili zaštitar, nema ni ovlasti fizički vas zadržati, za tu ovlast trebalo bi mijenjati neke druge propise (i bolje da nema jer nema ni obuku za to). Dakle, donosi se propis kojim se dira u ustavnu kategoriju vlasništva, kojim se daju ovlasti legitimiranja nekom lokalnom službeniku kojem šefuje lokalni političar, a i te ovlasti teško da će koristiti ako mu dođe netko ne baš oduševljen novim redarstvom i kaže da ne želi dati osobnu iskaznicu. Ima tu puno pitanja. Tko će biti odgovoran ako komunalnog redara napadne pas? Redar nije policajac i ne prolazi policijsku obuku, gdje se uči i što učiniti ako vas napadne životinja.Ovo je pogrešno na nekoliko razina, ali jako dobro govori o mentalnom sklopu vladajućih, gdje desnica i liberali donose propis po kojem službena osoba kojoj je nadređen lokalni šerif ima pravo ući u vaše privatno područje. Mentalni sklop je to nekih prijašnjih vremena, etatizam na najvišu potenciju, vladanje narodom umjesto služenje mu. To s nekim idealnima desno-liberalne koalicije nema baš ništa.Ništa ta ekipa u saboru ne zna nego vikati: "Više države! Više represije! Više kazni!". Nema ta ekipa dobro plaćenih neznalica pojma o tome da kazneni sustav dolazi na kraju, da su ispred i obrazovanje i odgoj i izgradnja društva. A nemaju pojma ni o osnovama ideologije vlastitih stranaka, desnice i liberalizma i njihovu odnosu prema privatnom. Da ih čuju kolege sa zapada, vjerojatno bi se smijali, a ne želimo ni pomisliti što bi netko iz Teksasa rekao. No tako vam je to kada nemate znanja, nemate kvalifikacija, a stranačka iskaznica vam je omogućila sjedenje u saboru ili vladi.Što se mene tiče, u moje vlasništvo ulazi se ili uz poziv ili uz nalog, u dvorište koje mi je dida svojim radom i znojem sagradio neće dolaziti bez poziva, ma što HDZ i HNS zamislili. Što se vas tiče, dragi čitatelji, odlučite sami, hoćete li se klanjati svakoj vlasti koja dođe ili ćete reći: "Ovo je moje vlasništvo, moja didovina i ako nisi došao u goste ili nemaš nalog i svjedoke, onda se tornjaj s mog vlasništva!".