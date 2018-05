Kontroverzni umjetnik skuplja potpise za referendum, traži zaštitu svećenika pedofila u Hrvatskoj

Foto: N1

NA ZAGREBAČKOM Trgu kralja Tomislava počela se održavati građanska akcija prikupljanja potpisa za inicijativu Zaštitimo svećenike od progona za pedofiliju, a potpise za raspisivanje referenduma prikuplja Siniša Labrović - kontroverzni hrvatski umjetnik i performer.



Referendumsko pitanje bi glasilo: Jeste li za to da se Ustavom Republike Hrvatske zabrani kazneni progon svećenika, biskupa i nadbiskupa Katoličke crkve u Hrvatskoj, kao i vjeroučitelja zbog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta?



Rok unutar kojeg će se sakupljati potpisi birača koji traže raspisivanje referenduma bit će od 13. do 27. svibnja 2018.



"Zgrožen napadima na Crkvu"



"Katolička crkva u Hrvatskoj institucija je koja je kroz stoljeća bila kamen temeljac hrvatske opstojnosti. Njena vjerska, kulturna, obrazovna, etička, uljudbena, gospodarska, identitetska i svaka druga uloga bila je od ogromnog značaja i luč vodilja za Hrvate u mnogim teškim historijskim zgodama, pa i u Domovinskom ratu i poraću. Zato smo zgroženi napadima na Katoličku crkvu u Hrvata, a koji se koriste nedokazanim tvrdnjama o navodnoj pedofiliji u redovima Katoličke crkve. To je sad već utvrđeni obrazac koji se koristio i u drugim državama ne bi li se naštetilo Katoličkoj crkvi i njenom poslanju na Zemlji.



Medijski jurišnici protivnika Katoličke crkve skandaliziraju javnost događajima koji su se dogodili, navodno, prije više desetljeća, čime se eventualni zakonski prekršaji otišli u zastaru. Vjerski službenici na taj način gube priliku da se brane, izloženi su teroru optužbi o događajima starima i po nekoliko desetljeća, a da se nitko ne pita o istinitosti tih sjećanja, mada znamo da i o događajima starima nekoliko sati ili dana različiti svjedoci različito svjedoče.



U krajnjem slučaju, zašto ne bismo vjerovali da su rečeni događaji plod Božje ljubavi čiji je fizički ljudski izričaj prava potvrda iste pred Gospodinom, kako se izrazio jedan fratar praktikant te ljubavi. Tumačenje događaja podložno je i kulturnoj atmosferi i uljudbenoj normativnosti kulturne sredine pa su različite stvari normalne ili nenormalne u različitim vremenima i/ili različitim društvima. Možemo s pravom sumnjati jesu li zbog medijski poticane histerije prenošene iz drugih sredina optužbe pojedinih "žrtava" svjesno ili nesvjesno isfabricirane.



Rečeni događaji stavljaju u nezgodan položaj i snage reda i zakona u Hrvatskoj jer mediji insinuiraju da ništa ne žele poduzeti, ili to ne mogu zbog nadmoći Katoličke crkve koja time biva podlo optužena za nedodirljivost. Najpodlije optužbe idu toliko daleko da tvrde da su nadređeni u Crkvi znali za "pedofiliju" u vrijeme kad se navodno događala, a da nisu ništa poduzimali, ne obazirući se na demantije iz crkvenih krugova, čime se podlo sije sumnja u najviše strukture Katoličke crkve. I dok tisuće pripadnika Katoličke crkve na dnevnoj bazi komunicira s desecima tisuća Hrvata, mediji bez ikakvih zakonski utemeljenih dokaza histeriziraju oko nekoliko 'slučajeva'.



Da bismo prekinuli ovaj val nepravednih i lažnih napada na Katoličku crkvu u Hrvatskoj i osigurali Katoličkoj crkvi i njenim pripadnicima miran rad bez straha da bi se neki akt katoličke ljubavi danas, sutra ili za dvadeset godina mogao medijski fabricirati protiv časti, ugleda i nadljudskog napora koji Katolička crkva svakodnevno ulaže za boljitak Hrvata, mislimo da je vrijeme da kažemo: 'Dosta!'



Pravi je čas da jednom zauvijek začepimo gubicu medijskim zlotvorima i protivnicima jedinstva Crkve i Naroda. Neka narod odluči vjeruje li u apsolutnu i vječnu nevinost Katoličke crkve i njenih poslanika koji nesebično šire ljubav prema svakom hrvatskom čovjeku, ženi i djetetu. Posebno djetetu, vjerujemo, ugledajući se u Krista koji je govorio: 'Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje!'", stoji u obrazloženju Inicijative.