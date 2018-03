Konzum propada. Tri su glavna razloga za to

Foto: Duško Marušić/Pixsell



PUNO PR-a i kontinuirani gubici: to je rezultat vladina petljanja u Agrokorovu maloprodaju. Agrokorov maloprodajni lanac Konzum u siječnju je u Hrvatskoj bio u minusu 9,5 milijuna kuna. Bez obzira na to što je siječanj za maloprodaju loš mjesec, Konzum gotovo kontinuirano bilježi gubitke.



U 2017. Agrokorova maloprodaja i veleprodaja (Konzum, Konzum BiH, Tisak i Velpro) poslovala je gotovo sve mjesece u minusu, s negativnom EBITDA (zbroj operativne dobiti i amortizacije). U plusu su bili samo u dijelu turističke sezone (u rujnu EBITDA 13 milijuna kuna, u kolovozu negativna EBITDA 193 milijuna kuna), dok podatke za prosinac nisu još objavili. To baš i ne zvuči ohrabrujuće.



"Financijske rezultate za svaki od biznisa za godinu završenu s 31. prosincem 2017. potrebno je revidirati. Očekuje se da će nacrti financijskih izvještaja biti dostupni do kraja ožujka 2018., a revidirani će rezultati biti dostupni i objavljeni do 30. travnja 2018. Sukladno tome, u ovo izvješće nisu uključeni financijski rezultati za mjesec prosinac", objavili su u desetom izvješću.



Grubišić: Puno je PR-a, a istina je da Konzum gubi tržišnu poziciju



O učinku vladine uprave u Agrokoru, izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka i njegova tima kojeg su sada zamijenili Febris Peruško i Maja Weber, razgovarali smo s konzultantom Andrejem Grubišićem.



"Nisu napravljeni ozbiljniji pomaci u maloprodaji, Konzum gubi pozicije nauštrb Lidla, Špara, a možda i Plodina. Ljudi koji se bave restrukturiranjem ne razumiju biznis maloprodaje. To su većinom pravnici i financijaši i fokusirani su na nagodbu. Stalno se govori da se nastavlja uspješni proces restrukturiranja, a koji je uopće plan? Koje KPI-ove (op.a. key performance indicator) ostvarujete sukladno planu? Puno je PR-a, a rezultata nema. Još je zakonski stavljen 'kišobran' zbog kojeg se ne plaćaju kamate ni glavnice, kada se to makne doći će na vidjelo surova realnost", komentirao je za Index.



Po njemu su tri ključna razloga zbog kojih Konzum loše posluje:



Roll up kreditom je "ušlo" u sustav oko 500 milijuna eura, od čega je polovica odmah isplaćena vlasnicima obveznica kao prijevremeni iskup, od druge polovice dio otišao je dobavljačima na ime starog duga, a jako malo ostalo je da bi se napravili stvarni pomaci. "Dobar dio toga koji je ostao uzeli su savjetnici", kazao je. Za savjetnike je do prosinca potrošeno 240 milijuna kuna.Grubišić smatra da se Konzum ne može liječiti polako i pomalo, nego da treba donositi rezolutnije odluke."Možda treba otpustiti 4000 ljudi u Konzumu, možda ne treba, ali oni su javno obećali ono što je neodrživo, a to je da će sačuvati radna mjesta. Da, možda su ih i zadržali, ali s tuđim novcem", kazao je.Index je već pisao da je iz kompanije otišlo 2300 ljudi, no nikada iz Agrokora nismo dobili točno po kompanijama koliko je ljudi otpušteno, pa ne znamo koliko ih je otišlo iz Konzuma.Grubišić kaže da je fokus nagodba, da se u Agrokoru uopće ne bave nikakvim restrukturiranjem i da pravi problemi za Konzum tek predstoje. "Politika će se hvaliti nagodbom, iako je istina da su se vjerovnici mogli dogovoriti i bez uplitanja države. Kao da im je trebao neki državni birokrat da im kaže kako se dogovoriti", smatra Grubišić.