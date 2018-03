Košić HDZ-ovcima u saboru: Nemojte pljunuti na svoju kršćansku savjest

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

KONTROVERZNI sisački biskup Vlado Košić na današnjoj je misi u sisačkoj katedrali komentirao ratifikaciju Istanbulske konvencije i jučerašnji prosvjed.

"Ako je već vlada zauzela stav protiv kršćanskih vrijednosti svojim slanjem konvencije na izglasavanje u sabor, molimo za kršćane koje sjede u saboru da ne pljunu na svoju kršćansku savjest", otkrio je novu taktiku Košić.

"Molimo i za druge koji nisu kršćani da glasuju prema svojoj savjesti protiv zla i nepravde, onoga što je protiv čovjeka i njegove naravi", zavapio je sisački biskup s oltara.



Ekskomunikacija



"Naša vlada, i predsjednik i članovi, svojim prihvaćanjem Istanbulske konvencije pljunuli su nama katolicima u lice, ali još postoje i naši narodni zastupnici u Hrvatskom saboru koji ne smiju, ako su vjernici, dati svoj glas za tu ratifikaciju. Ne smiju to ni oni koji su nevjernici, zbog pravnih i moralnih razloga i zato što bi se time prihvatio nadzakon koji bi nadzirao domaće zakone", prenosi HRT Košićeve riječi.



"A radi se o duboko nekršćanskom zakonu i, kako je rekao predsjednik HBK, oni koji to zlo podupiru sami sebe ekskomuniciraju iz Katoličke Crkve. Molimo se, braćo i sestre, i dalje da to zlo ne prevlada.



Krist je pobijedio. On će dati da i mi s njime pobijedimo. No, kroz mnoge nam je nevolje proći… ali s vjerom, uzdignute glave, svjesni da nismo sami i da je to put spasenja, rekao je biskup Košić.

Košić i inače na propovjedima šalje skandalozne političke poruke u kojima spominje komuniste, sotonu koji se infiltrirao u medije, gayjeve, ateističku ideologije, migrante i druge "prijetnje Hrvatskoj". Nedavno je odlazak mladih iz Hrvatske nazvao dezerterstvom. Košića je Hrvatska udruga za odnose s javnošću proglasila antikomunikatorom godine.

Crkva hvali jučerašnji prosvjed

Podsjetimo, jučerašnji prosvjed protivnika Istanbulske konvencije koje je hrvatska Crkva zdušno podupirala sa svojih oltara, danas je komentirala i Zagrebačka nadbiskupija. Na web stranici nadbiskupije napisali su da se "prema podacima organizatora okupilo više desetaka tisuća građana".

U svojem priopćenju ponavljaju stav Crkve o Istanbulskoj objavljen još 30. studenoga prošle godine pod nazivom „Založiti se za temeljne vrjednote obrazovanja i obitelji". U toj su poruci hrvatski biskupi ukazali na potrebu da se o 'ratifikaciji Istanbulske konvencije otvori javna rasprava u hrvatskome društvu te da se u otvorenome razgovoru razmotre sve nedoumice koje ona ostavlja, kako bi se izbjegle dugoročne štetne posljedice, osobito u zakonodavnome i obrazovnome sustavu te time i posljedice za cjelokupno hrvatsko društvo'.

U Crkvi smatraju kako je jučerašnji skup, "u kojem su sudjelovali i mnogi vjernici, doprinos istinskom dijalogu nositelja državnih vlasti i građana koji s pravom smatraju da se ratifikacijom ovog spornog dokumenta u hrvatski pravni sustav i društvene procese unosi neznanstvena i nadasve štetna rodna ideologija koju je papa Franjo nazvao 'ideološkom kolonizacijom'."