Kosor: Da Ilčić ipak postane žena, imali bismo više žena u vlasti. Opet dobro, ne?

U ORGANIZACIJI Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika "Biskup Srećko Badurina" u Šibeniku je jučer održana tribina "Istina o Istanbulskoj konvenciji", na kojoj su govorili Marija Friedrich i Ladislav Ilčić.



Predavači su ustvrdili kako se borba protiv nasilja zloupotrebljava kako bi se rodna ideologija uvela u zakone Republike Hrvatske, a Ilčić je, između ostaloga ustvrdio, kako on nikada neće biti žena.



Ilčić je govorio o rodnoj ideologiji koju je nazvao opasnijom od komunističke jer je "komunistička išla čizmom i mogla se prepoznati, a ova ide iznutra".





Osim toga, rekao je i kako on nikada neće biti žena."Promjena spola je nemoguća jer je genetski kod zapisan u svakoj našoj stanici. Mi se možemo hormonalno promijeniti i sličiti na drugi spol, ali nikad nećemo biti drugog spola. Ja nikad neću biti žena", kazao je Ilčić, na što se danas osvrnula bivša premijerka, Jadranka Kosor.Jadranka Kosor je tako putem Twittera prokomentirala Ilčićevu izjavu da on ne želi biti žena. Ustvrdila je pak kako želi biti vlast jer je vlast i kako je jedan od rijetko povlaštenih kojima se sve želje ispunjavaju.Ipak, za kraj je zaključila kako bi, da Ilčić postane žena imali više žena u vlasti i kako bi sve opet bilo dobro."Čitam da gospodin savjetnik Ilčić ne želi biti žena. Ali želi biti vlast jer je vlast. Jedan je od rijetko povlaštenih kojem se eto sve želje ispunjavaju. No; da Ilčić ipak postane žena, imali bismo više žena u vlasti. Opet dobro, ne", poručila je Jadranka Kosor.