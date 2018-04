KRAJ DINKA CVITANA Načeo je Mamića, Bandića i Todorića pa se poskliznuo na Sauchi

Foto: FaH

"MOJA je impresija da su lokalni šerifi daleko opasniji nego što to naoko izgleda", rekao je Dinko Cvitan u ožujku 2014. godine nakon što je sa 106 glasova zastupnika SDP-a i HDZ-a potvrđen kao novi čelnik DORH-a.

Najavio obračun s lokalnim šerifima



Cvitan je tada objašnjavao kako će DORH pod njegovim vodstvom nastaviti borbu protiv korupcije, ustrajati na rasvjetljavanju ratnih zločina te je posebno najavio rat s lokalnim šerifima.

Četiri godine kasnije Cvitan se teško može pohvaliti da je nekog šerifa "spremio u zatvor", ako ne računamo pritvore, no činjenica je da je započeo velike procese koje će netko umjesto njega morati završiti.



Naime, Cvitan će teško dobiti novi mandat u saboru nakon što je vlada danas označila Cvitanova zamjenika Dražena Jelenića kao svog kandidata za mjesto glavnog državnog odvjetnika.

No, krenimo redom.

Zaboravljeni slučajevi u ladicama



Dinko Cvitan gotovo cijeli radni vijek proveo je u pravosuđu, a čak osam godina vodio je Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK). Godine 2003. imenovan je zamjenikom županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu i upućen je u USKOK, a u ožujku 2006. postaje njegov ravnatelj.



Cvitan je bio bliski suradnik šefa državnog odvjetništva Mladena Bajića pa se nakon smjene Bajića 2014. godine govorilo o tome da je Bajića zapravo zamijenio Bajić.



Cvitan se na samom početku svog mandata morao braniti od optužbi kako DORH u svojim ladicama predugo drži istrage i optužnice protiv čelnih ljudi u Hrvatskoj. Cvitan se trudio to demantirati, no takve optužbe ostale su i za njegova mandata.

Gotovo svi Bandićevi ljudi danas su po sudnicama



Svega pet mjeseci nakon što je izabran za državnog odvjetnika, pritvorio je Milana Bandića. Afera Agram teška je više od 30 milijuna kuna, koliko se procjenjuje da je oštećen proračun, a dio optužnice potvrđen je tek nedavno nakon što je taj spis ležao na Županijskom sudu više od dvije godine.



No, nije Cvitan krenuo samo na Bandića nego i na gotovo sve njegove suradnike, bliske prijatelje, bivše i sadašnje pročelnike. Postupci se vode i protiv Mira Lace, Roberta Ljutića, Zvonimira Šostara, Davora Jelavića, Ninoslave Zeković, Slobodana Ljubičića, Zdenka Antunovića, Željka Horvata, Ivana Tolića i ostalih.

Svi su oni 2009. godine, kada je Bandić umalo postao predsjednikom države i bio na vrhuncu političke slave, bili označeni kao najbliži Bandićevi suradnici. DORH i USKOK danas "ganjaju" više od 20 "bandićevaca" u više odvojenih slučajeva.

Od organiziranja Kolindina rođendana do sudnice



Cvitan je pokrenuo još jedan izuzetno bitan postupak. U studenom 2015. godine uhićen je Zdravko Mamić. Slično kao i kod Bandića, nije pao samo Zdravko Mamić već i veliki dio njegovih pomagača, bliske rodbine i suradnika. Štoviše, za vrijeme Cvitanova mandata podignuta je optužnica protiv jednog od najpopularnijih Hrvata, Luke Modrića, i to zbog davanja lažnog iskaza.

Nakon više od 15 godina šutnje Hrvatska je napokon dočekala i postupak protiv Mamića koji se danas hvali izuzetno dobrim političkim vezama i to prije svega s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović kojoj je organizirao rođendane.



Todorić, jedan od najopsežnijih slučajeva





Na Cvitanov "konto" ide još jedan nedodirljivi, i to Ivica Todorić. Ni on nije "pao" sam. Postupak se vodi i protiv njegovih sinova, ali i bivših članova uprave i nadzornog odbora. Postupak je težak milijardu i 142 milijuna kuna i spada među jedne od najopsežnijih i najkompliciranijih.

Nakon više od 20 godina šutnje na sve Todorićeve afere napokon smo dočekali istragu oko Agrokora, a koja je uslijedila ne samo nakon poslovnog kraha nego i nakon što ga se odrekla vlada.



Saucha, Sabo, Lovrić Merzel, Vlahušić

Među velike slučajeve spada i onaj bivšeg predstojnika kabineta Zorana Milanovića, Tomislava Sauche kojeg se s tajnicom Sandrom Zeljko sumnjiči za izvlačenje gotovo milijun kuna iz državnog proračuna i to preko lažnih putnih naloga.



U prve dvije godine mandata Cvitan je otvorio niz slučajeva lokalnih šerifa, no ni jedan nije bio iz redova HDZ-a. SDP-ov Željko Sabo u rujnu 2014. godine osuđen je na kaznu zatvora, a te iste godine uhićena je Marina Lovrić Merzel kojoj je tek nedavno počelo suđenje.

U veljači 2015. godine postala je pravomoćna presuda i protiv HNS-ova Andra Vlahušića za aferu Šipan, a otvoren je i proces protiv za aferu Revelin.



Rimac se izvukla, no Kalmeta i Sinovčić nisu



No, Cvitan se ubrzo okrenuo i prema HDZ-ovcima. Ubrzo je otvorena i istraga protiv Božidara Kalmete, a krajem 2015. godine potvrđena je i optužnica. Najavljena je bila i istraga protiv Josipe Rimac, bliske suradnice Tomislava Karamarka, no sve se svelo na optužnicu protiv službenice koja je Rimac pribavila stan.

U studenom prošle godine potvrđena je i optužnica i protiv Renea Sinovčića, još jednog lokalnog šerifa. Na tapetu DORH-a našao se napokon i Jozo Kalem, no Slavko Linić nije.



Kada se ovako nižu Cvitanovi "uspjesi" ispada da smo u posljednje četiri godine imali izuzetno uspješnog državnog odvjetnika koji je napokon uspio smanjiti razinu korupcije u državi. No, problem je u tome što Cvitan jedino dobro izgleda "na papiru".



Sve izgleda dobro na papiru, a u stvarnom svijetu?



Bandić je i dalje gradonačelnik Zagreba, Mamić i dalje postavlja i smjenjuje čelne ljude nogometa, Todorići iz sigurnosti Londona komentiraju aktualne događaje, a ogromna većina korumpiranih političara i dalje se šeta po sudovima te računaju u najgorem slučaju na uvjetne kazne ili kazne "guljenja krumpira".



S druge strane cijeli niz slučajeva ostaje nerazjašnjen, a postupci nisu pokrenuti. Naime, DORH je svakako mogao biti aktivniji oko uloge države, odnosno vlade i njegovih ministara u slučaju Agrokor, prije svega Zdravka Marića i Martine Dalić.

DORH nije ništa pokrenuo ni oko uloge bivšeg povjerenika Ante Ramljaka i njegovih savjetnika, iako je bilo dosta medijskih napisa.

Mogao je, a nije



Tu su i primjeri visoke političke korupcije poput kupovine glasova u saboru u lipnju 2016. i srpnju 2017. godine.

Iako je percepcija kako se najviše korupcije događa u pravosuđu, DORH nije pokrenuo nijedan veliki slučaj oko sudaca općinskih, županijskih ili vrhovnog suda. Sada će biti već i godinu dana bez reakcije od kada je nadzorni i saborski odbor za medije predao DORH-u opsežnu dokumentaciju o radu HRT-u.



Tu je prije svega bizaran slučaj Saucha kada je Cvitan imao konferenciju za novinare s premijerom Andrejom Plenkovićem. Otvara se i pitanje političke korupcije s obzirom na to da je Saucha danas član vladajuće saborske većine koja podržava vladu Andreja Plenkovića. Sauchin preokret dogodio se upravo nakon te famozne presice, a njegov glas bio je presudan za opstanak vlade.

Većina zastupnika tu se i okrenula protiv Cvitana.

Kako je došlo do bizarnog slučaja Saucha

Oporba je očekivala da se istraga oko dnevnica proširiti na bivšu vladu Tihomira Oreškovića i aktualnu vladu Andreja Plenkovića, s obzirom da se praksa nastavila i nakon što je Saucha otišao s Milanovićem.

Plenkovićev HDZ zamjerao je upravo takav pristup odnosno da bi njihova vlada, odnosno birokracija, mogla biti odgovorna za bilo što u aferi dnevnice. Tako je i nastalo bizarno, nepotrebno i nikad razjašnjeno zajedničko medijsko predstavljanje o istrazi u aferi dnevnice gdje su rezultate istrage izravno komentirali premijer i šef DORH-a.

Presedan je ne samo da čelnik DORH-a govori o istrazi, nego da to radi još u prisustvu premijera. Presedan je i činjenica da je jedan od čelnih ljudi oporbi, a to svakako Saucha jest kao Milanovićev čovjek od najvećeg povjerenja, na takav način postane poslušni Plenkovićev glasač u Saboru.



Kako ocijeniti rad kada je najbitniji podatak tajan?



Cvitan je u posljednje vrijeme sve češće dobivao kritike kako se Hrvatska nedovoljno dobro bori protiv korupcije, s obzirom na to da većina uhićenih u akcijama DORH-a i USKOK-a na kraju ne bude i osuđena. I dok se većina kritičara ograničava na ono što je Cvitan mogao, a nije uradio, izuzetak je kritika predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Naime, ona mu osporava ono što on radi.

Činjenica je da je teško ocijeniti rad državnog odvjetnika i njegova tima jesu li bili dobri ili ne. Za to nedostaje i statistički podatak. Naime, učinkovitost glavnog državnog odvjetnika i njegovih zamjenika u sudskim procesima proglašena je - tajnim. Ne znamo tako koliko slučajeva drže u ladicama, koliko su ih riješili i kako njihovi slučajevi završavaju na sudu.

Ako je suditi prema javnoj percepciji, odgovor je jasan - korupcije je nikad više.