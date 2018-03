KRAJ ZIME Za vikend napokon stiže promjena vremena

Foto: Pixsell/Goran Kovačić



IAKO smo ovog tjedna kalendarski ušli u proljeće, diljem zemlje se čini kao da smo i dalje u zimi.

Ipak, čini se kako će i tome ovog vikenda doći kraj.

Sunčano vrijeme od sutra



Naime, kako javlja DHMZ, već sutra se očekuje mjestimice sunčano vrijeme. Malo snijega moguće je u gorju, dok će na južnom Jadranu biti malo kiše.



Puhat će uglavnom slab vjetar, mjestimice umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a od sredine dana mjestimice zapadnjak i jugozapadnjak, na jugu jugo.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Najniža jutarnja temperatura na kopnu bit će od -4 do -1 °C, a na Jadranu između 1 i 6 °C. Dnevne temperature bit će od 5 do 1 0°C na kopnu te između 8 i 13 °C na Jadranu.

Temperature u porastu



U nedjelju će pak prevladavati umjereno do većinom oblačno vrijeme, ali bez padalina.

Na kopnu će puhati slab vjetar dok će na Jadranu puhati slabo i umjereno jug koje će krajem dana okrenuti na buru. Temperaturne vrijednosti zadržat će se na sličnim vrijednostima kao i u subotu, a iako će jutra na kopnu biti u blagom minusu, dnevne temperature počet će rasti.

Tako se u nedjelju na kopnu očekuju temperature od -6 do -1 °C u jutarnjim satima, dok će se tijekom dan kretati između 6 i 8 °C. Na Jadranu se pak u jutarnjim satima očekuju temperature od 2 do 4 °C, dok će se popodnevne vrijednosti kretati od 10 do 13 °C.



Od ponedjeljka se pak očekuje djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom. Malo je kiše izgledno ponegdje na južnom dijelu Jadrana, a u utorak i u ostalim područjima, javlja DHMZ.



Vjetar će u unutrašnjosti biti većinom slab. Na Jadranu se u ponedjeljak očekuje bura. Temperatura zraka i dalje će biti u porastu.