Kreće dubinska analiza Uljanika

NADZORNI odbor Uljanika dao je suglasnost upravi za otvaranje sobe za pregled podataka (data room) i provođenje dubinske analize (due diligence) Uljanika, za potencijalne investitore u procesu dokapitalizacije, objavljeno je u srijedu na stranicama Zagrebačke burze.



Dosad su, kako se navodi, pristigla dva pisma namjere strateških partnera.



Dubinska analiza provest će se u razdoblju od 15. veljače do 8. ožujka 2018. godine u vremenu od 9 do 15 sati.



Vlada je 11. siječnja ove godine ovlastila Ministarstvo financija da u ime Republike Hrvatske izda državno jamstvo u iznosu od 96 milijuna eura u korist Hrvatske poštanske banke i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji ili inozemstvu za kreditno zaduženje Uljanik Brodogradilišta radi provedbe sanacije i financijske konsolidacije.



To je jamstvo postalo aktivno po odobrenju Europske komisije 22. siječnja.Potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić tada je izjavila da odluka Europske komisije o odobravanju državnog jamstva za Uljanik nije trajno rješenje za to brodogradilište i da što prije treba pristupiti restrukturiranju i izboru strateškog partnera.U utorak je na konferenciji za novinare sindikata koji djeluju u Uljaniku predsjednik Sindikata metalaca Hrvatske Vedran Dragičević kazao da su za dokapitalizaciju Uljanika zainteresirani talijansko brodogradilište Fincantieri iz Monfalconea i nizozemska Damen Grupa, jedna od najvećih grupacija brodogradilišta u svijetu, kao i Danko Končar te napuljska Palumbo Grupa.Prema njegovim riječima, zasad su došla dva pisma namjere za dokapitalizaciju brodogradilišta, i to Danka Končara i Palumbo Grupe.